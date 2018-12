"No sirve el desarrollo con concentración ni el ajuste"

“No sirve el desarrollo económico que se concentra en pocas manos, no sirve el ajuste, no sirve salir corriendo a Buenos Aires a elegir los candidatos, a recibir órdenes de la conducción de los proyectos nacionales dándole la espalda al pueblo de Neuquén; no sirve resolver a 1100 kilómetros de distancia los problemas que tenemos los neuquinos”, declamó el mandatario provincial cuando le preguntaron por qué rechazó el convite del Peronismo Federal para sumarse a la construcción de un espacio nacional.