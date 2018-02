La madre del fallecido, Ivonne, dio una entrevista a Telefé Noticias y dijo que el policía, Luis Chocobar mató a su hijo y le pidió que se hiciera cargo. “Yo también quiero que me reciba Macri, porque el policía dice que mi hijo se dio vuelta para atacarlo y por eso le disparó, pero Pablo nunca se dio vuelta, el forense determinó que recibió un balazo en la espalda y en la parte de atrás de la pierna”, agregó.

“Se iba corriendo y Chocobar lo mató. Mi hijo murió desangrado, sin que nadie lo ayude”, contó la mujer y resaltó que algunos policías se rieron cuando ella pidió ayuda para llevar a Pablo al hospital.

En referencia a la visita de Chocobar a la Casa Rosada, donde fue recibido por Mauricio Macri, la mujer detalló: "Me parece bien que el presidente escuche a todas las personas. También sería bueno que escuchara a mi familia. Porque mi hijo no está más conmigo por un mal policía, que lo mató. Salió a tirar a matar, yo no veo muertos por todas las esquinas como vi a mi hijo. El presidente ayudó al policía, ahora necesito que me ayude a mí también".

"Tengo todos los papeles de la causa y ningún testigo dice que mi hijo apuñaló al turista”, añadió resaltó que Chocobar “no es un héroe, es un asesino”.

