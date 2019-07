Muchas cosas en poco tiempo. En esta etapa de mi vida política no tenía ninguna obsesión por ningún cargo. Pero se me juntó un sentimiento de responsabilidad y charlas que tuve con el jefe de gabinete Marcos Peña, Miguel Pichetto y mucha gente de mi partido, y eso me hizo tomar conciencia de esa responsabilidad, con una candidatura que tiene el principal objetivo de colaborar para sumar fuerzas en pos de que Argentina no vuelva al pasado.

¿Se sintió respaldado por el gobierno nacional en la última elección a gobernador?

El único responsable del resultado fui yo. Lo que uno debe esperar es más de uno mismo, pude haber cometido errores y asumo la responsabilidad. Sí me genera preocupación que la política argentina en general ve las cosas con muy poca distancia del presente. Pensamos a muy corto plazo, y se debe contemplar el largo plazo sin dejar de ocuparse de las urgencias. Lo que no se puede es vivir en este estado de emergencia, debe haber una visión, una perspectiva e incluso, de ser posible, más allá de nuestras posibilidades biológicas. Es la diferencia entre un político estadista que piensa en las próximas generaciones y un arribista que solo mira la elección que viene. Y quiero ser claro: yo no voy a ser opositor a la provincia de Neuquén, no será mi función. Perdí y me ganaron en buena ley las tres veces que competí para gobernador. Por lo tanto, no seré un opositor al actual gobierno. Yo tengo que ponerme a disposición de la provincia, y en algunas cosas estaré de acuerdo y en otras no. Pero no será mi rol oponerme a las políticas provinciales, para eso estará la Legislatura o los intendentes. A mí la gente me va a elegir para que defienda los intereses de Neuquén en el marco de una política nacional, pero no ocupándome de cómo se gobierna la provincia. Me van a elegir para representar al pueblo de Neuquén en el Congreso de la Nación.

¿Sigue creyendo en el proyecto político de Macri?

Creo en la necesidad de que la Argentina no vuelva al pasado, y para eso hubo una tarea que era retornar a la Argentina al planeta tierra. Todos nuestros vecinos lograron progreso y desarrollo, mientras nosotros con una potencialidad mucho mayor no lo hemos logrado. Este tránsito es doloroso, con angustias y tristezas. Sacando el tema de la alimentación, el resto debe ser una Argentina de sacrificios, no podemos seguir viviendo de prestado y producir mucho más de lo que se consume.

¿Y no tiene responsabilidad este gobierno frente a todos los índices negativos que muestra la economía?

Esperábamos más, que se pudiera bajar la inflación, el déficit y el endeudamiento. Son las tareas pendientes, pero se construyen en una verdad dolorosa. Si se vuelve al populismo, entendiendo la utilización de las causas nobles para justificar las mentiras, el tener la sensación de que se está creciendo mientras nos estamos hundiendo, eso nos hace pensar que el actual es un proceso que debe continuar. Me hubiese gustado otro resultado, y eso se debe en parte a que el gradualismo es peligroso y parecido a un populismo disimulado. Hoy muchos de los planes sociales terminan financiando los cortes de ruta, los bombos y los redoblantes.

¿Pero no hay cuestiones más graves, como el endeudamiento, la baja del consumo o el aumento de la desocupación?

Uno de los mayores problemas es que el país está paralizado, y eso es cultural. Hay que cambiar la cultura del subsidio por la del trabajo y el esfuerzo. El Estado no puede seguir gastando mal. Hoy el endeudamiento es para sostener regímenes previsionales. Tenemos que despejar los excesos producidos por el populismo. Nos acostumbramos a gastar más de lo que producíamos y viviendo mal.

¿Qué metas se fija de llegar a asumir en el Senado?

En primer lugar, la coparticipación. Nos estamos rigiendo por un pacto fiscal de fines de los 80. Es un tema difícil, pero le pienso dedicar esfuerzo y horas a esto. En el tema de la energía también, ya que se debe definir una nueva ley de hidrocarburos con una mayor incidencia en las políticas de las provincias productores, participando de forma directa con Nación y un nuevo sistema de regalías. Siempre partiendo del 12 por ciento, pero bajando la carga para quienes inviertan más rápido y subiendo el porcentaje en los casos en que no se hagan las inversiones en tiempo y forma. Y la política de defensa. La actual ley está pensada para el caso de que podamos entrar en guerra con otros países. La teoría en su momento de la seguridad nacional, que lamentablemente solo sirvió para hacer estragos hacia adentro de la Argentina, hoy hay que revisarla porque el invasor no es un ejército convencional. La mayor amenaza es el narcoterrorismo, el ciberterrorismo y el terrorismo propiamente dicho, por eso hay que definir una nueva ley de seguridad nacional. Ahí está el peligro para la Nación.

“Bermúdez tiene que ser mejor que yo”

Quiroga se refirió a las elecciones en la ciudad que definirán el intendente que lo sucederá en el cargo. Dijo que confía en que la gente optará por Marcelo Bermúdez y apuntó: “Él tiene la obligación de ser mejor intendente que yo y le voy a exigir que lo cumpla, porque recibirá un municipio en muchas mejores condiciones que el que recibí yo en su momento”, afirmó.

Pechi señaló que la actual administración de la ciudad deja “cero deuda”, una inversión en obra pública de casi el 40 por ciento del presupuesto y una incidencia de sueldos que no llega al 32.

“No hay ningún caso en la Argentina de este resultado económico”, resaltó.

