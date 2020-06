Norberto Fontana: "Necesitamos ser más unidos"

El arrecifeño indicó que esta en comunicación con la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). “Estoy en contacto con la ACTC. Hablo con (Hugo) Mazzacane (presidente de la ACTC) y con (Fernando) Miori. Ellos calculan que podríamos volver a finales de julio o agosto. Igualmente es difícil saber, el nivel de contagio modifica cualquier situación. Destaco a Hugo, que me llamó cuando yo tuve que ir a Buenos Aires por unos estudios. Y Hugo está llamando a todos los pilotos para ver cómo estamos los pilotos y los talleres”, expresó.

En tanto, el ex Fórmula 1 comentó que habrá que prepararse lo mejor posible para el retorno. “Hay que prestar atención al regreso. Seguro que nos va a costar entrar en ritmo. Especialmente en los brazos. Al no haber carreras el músculo se debilita un poco. Hago un poquito de gimnasia para no perder la línea, también un poco de aire y tonificar los músculos. Cuando se normalice un poco, salir al aire libre, quiero preparar el karting para girar antes de subirme a un auto de carrera”, afirmó.

Norberto Fontana Norberto Fontana contó que la falta de acuerdo entre los pilotos pueden complicar el futuro del automovilismo.

“Todo esto afecta en lo mental. Si estuviese soltero me lo tomaría de otra forma. Pero la cabeza trabaja. La actividad física ayuda a relajarse, a quitarse la angustia que genera todo esto, especialmente la incertidumbre que no se sabe cuándo termina”, se explayó.

Por otro lado, el hombre de Chevrolet este año encaró la temporada de Turismo Carretera con su equipo propio, el Multibandas Racing. “Todo esto me agarró con una inversión importante en un equipo nuevo junto con Guillermo Cruzetti a raíz de una idea de Alberto Canapino. Y la verdad es que poco pudimos hacer, porque todo esto se paró de inmediato”, explicó.

En el final, Fontana remarcó que cuesta generar unión entre sus colegas. “El piloto y los equipos argentinos dependemos mucho de nosotros mismos. Tengo la suerte de estar en el chat de los pilotos y en el chat de los equipos. Y cuando se tira una idea, por lo general se piensa en lo mejor para uno y no lo mejor para todos”, aseguró.

Y cerró: “Cuando los pilotos brasileños andaban por el mundo, estaban muy unidos. En la pista se sacaban los ojos. Nosotros al revés siempre compitiendo, y me incluyo. Pero en las distintas charlas veo que no se ponen de acuerdo. Si hablamos de bajar el régimen de los motores, es para beneficio de todos para bajar los costos. Necesitamos ser más unidos”.