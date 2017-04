El diputado provincial Damián Canuto (PRO) presentó un proyecto de declaración por el cual manifiesta su preocupación por “el incumplimiento” del acta acuerdo firmado entre los vecinos y funcionarios provinciales el 26 de octubre de 2016, en ocasión de haber cortado la calzada por primera vez para pedir esas obras hídricas.

“Personalmente he recorrido la zona y lo que se ve es que las obras no estarían terminadas. Pero, por otra parte, no tenemos que llegar a generar un corte de ruta que perjudica a todos los ciudadanos y eso nos preocupa mucho”, expresó Canuto a LM Neuquén.

“Nos preocupa que el gobierno provincial haya incumplido un acta acuerdo por obras con los vecinos, pero también en lo que deriva todo esto, que son los cortes de ruta”. Damián Canuto. Diputado Provincial por el PRO

Contrapunto

La declaración está firmada también por la diputada Carolina Rambeaud (PRO), Ayelén Quiroga (NCN), Mariano Mansilla (FpN-UNE) y Oscar Smoljan (UCR).

El pedido de los diputados genera un sacudón de idas y venidas, ya que el coordinador del Ministerio de Energía de la provincia, Martín Giusti, había asegurado días atrás que las obras de la inundación pasada estaban terminadas.

De hecho, dijo que los trabajos nuevos empezaron hace unos días y que nunca hubo incumplimientos por parte del gobierno provincial.

En su momento los vecinos pidieron una obra pluvioaluvional para descargar las tormentas por las calle 0 hacia el río Neuquén. Aunque, en rigor, el estudio lleva tiempo y un gran presupuesto.

Pero los problemas que tiene Nueva España no sólo afectan al barrio en particular, asentado en un faldeo y en cañadones, sino al sector de chacras y barrios cerrados (Santa Ángela III, El Vergel, Prima Terra) que están en pleno desarrollo y necesitan obras hídricas.