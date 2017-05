Nueva Esperanza estrena nombres de calles en los DNI

“Es el primer día que está el camión y ya se acercaron unos 30 vecinos”, destacó Ever Urrutia, quien está a cargo del centro cultural que inauguró sus actividades con la llegada del móvil, gracias a una gestión iniciada ante el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia.

Nomenclatura

Antes, los pobladores de la Colonia mencionaban su dirección con un número de manzana y de lote. Hace un año, sin embargo, las direcciones cambiaron y los vecinos viven en calles como El Arroz, el Maíz o La Soja, con su altura correspondiente.

Esa situación obligó a muchos habitantes a hacer el cambio de domicilio, uno de los trámites más pedidos a los empleados que llegaron con el camión. “El barrio ha crecido mucho últimamente y mucha gente que es nueva tiene que registrar su domicilio acá”, aseguró Carlos Coronel, presidente de la comisión vecinal.

Si bien ese espacio nuclea todas las actividades sociales de ese sector de la ciudad, la falta de conexión a internet obligó al móvil a instalarse en el centro cultural Evita Pueblo, donde un satélite permite tener una mejor señal.

Así, la difusión en las redes sociales parece una herramienta inútil para avisarles a los vecinos de la llegada del camión.

Por ese motivo, desde la comisión vecinal estiman que los trámites se multiplicarán entre hoy y mañana, cuando también funcionará el Registro Civil Móvil.

En las 700 hectáreas de extensión de la Colonia, las noticias viajan con lentitud de boca en boca, en un cruce de caminos, un almacén o la parada de colectivos que los conecta con el resto de la ciudad.

Pero llegar al centro es difícil. La única línea que pasa por el barrio sólo los lleva hasta Parque Industrial y desde allí deben tomar uno o dos colectivos más para acceder al centro o a otros puntos de Neuquén. “Por eso hay mucha gente que no va al Registro Civil a hacerse los documentos”, explicó Magdalena, una de las beneficiadas por la llegada del camión.

Urrutia aseguró que en el barrio sólo hay 639 empadronados, pero la realidad en el sector es otra. “Creemos que deben vivir cerca de dos mil familias, todos los días llega gente nueva”, aseguró.

De todos ellos, ya hay algunos que le hicieron frente al frío y a la niebla para hacer los trámites.

Ahora deberán esperar 15 días para recibir una nueva tarjeta que los identifique como legítimos pobladores del barrio Nueva Esperanza, un sector que crece a puro esfuerzo.

Cambio: Los nuevos nombres de las calles del barrio fueron puestos el año pasado por los vecinos.

60 pesos cuesta realizar el trámite para obtener el nuevo DNI.

En el caso del pasaporte, el trámite cuesta 550 pesos.

Ambos demoran 15 días en llegar al domicilio de la persona que lo realizó.

“Hace años que me instalé en mi lote pero tenía el domicilio de mi casa anterior; me parece espectacular que venga el servicio acá para no tener que ir hasta el centro”.Magdalena. Una vecina que ayer tramitó su nuevo DNI

“Nuestro trabajo consiste en llevar el servicio a las personas que no tienen otro medio para hacerse los documentos; ya estuvimos en Gregorio Álvarez y Unión de Mayo”.Patricia. Empleada de la unidad móvil del Registro Civil

“La acción surgió por pedido de la comisión vecinal y de los propios vecinos, y vemos con mucha expectativa que se dé esta posibilidad para nuestro barrio”.Carlos Coronel. Presidente de la comisión vecinal de Nueva Esperanza