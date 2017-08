Sin embargo, 45 días después de la firma, las obreras denunciaron que no hubo avances ni en el pago, ni en la entrega de las maquinas y las obras están demoradas.

En declaraciones a LU5, Maryna Catilao, delegada de las obreras textiles, explicó que hoy desde las 10 volverán a manifestarse frente a la planta, en el kilómetro 3 de la Ruta 7, donde harán una volanteada para difundir la problemática.

"No existe ningún avance para cumplir con el compromiso asumido. Firmamos un acuerdo que se iba a cumplir entre 60 y 90 días, la semana pasada visitamos el predio y no se avanzó nada en la obra, no se entregó la maquinaria y no se pagaron las indemnizaciones", dijo Catilao.

"Durante estos sietes meses fue difícil la situación, me parece importante que el gobierno avance en el acuerdo, para trasladarnos a la otra nave y comenzar a trabajar. Estamos ocupando Neuquén textil con máquinas propias o donadas, y estamos produciendo pero no alcanza”, agregó.

"Falta que el Gobierno cumpla lo que firmamos el 14 de julio. La empresa rosarina dice que no se avanzó porque no se terminó de firmar el acuerdo, nos llama la atención porque el Gobernador se sacó una foto y anunció el acuerdo con bombos y platillos", destacó Catilao.

“Creemos que van a ser más de 90 días, esperemos que el gobierno apure y cuanto antes podamos empezar a trabajar”, añadió la dirigente.

