Nuevas políticas: ¿puedo usar WhatsApp sin Facebook?

Existe un truco para no sincronizar tus datos de WhatsApp con Facebook. Hay cierto miedo con que Facebook ahora tenga acceso a tus chats de la app, aunque aseguran que eso no pasará. Si no confiás, tenemos la solución. Tenés que usar un número de teléfono que no esté asociado ni a tu perfil de Facebook ni a tu WhatsApp. Borrá tu número de Facebook con estos pasos:

Entrá al menú de opciones de Facebook y buscá Configuración

En la columna izquierda buscá la sección móvil

Allí podés eliminarlo

Si ya aceptaste las nuevas políticas de WhatsApp que vinculan tus datos con Facebook y te querés retractar, no hay mucho que hacer. Tenés que eliminar directamente tu cuenta de WhatsApp.