Sofía Morandi, una de las grandes revelaciones del “Bailando 2018” y en las redes, habló como nunca de su presente sentimental. Conocida a través de su instagram por sus videos, la neuquina confesó que está soltera. “Estoy soltera y muy feliz. Nunca tuve novio, así con título. Soy bastante complicada para las relaciones”, reveló la bailarina. Abriendo más su intimidad, Sofi no tuvo problemas para detallar qué le pasa. “No sé, soy medio fría y me cuesta demostrar los sentimientos en ese costado. Siempre digo que soy muy inteligente para todo lo que es lo profesional, mi carrera, los estudios. Pero en los sentimientos soy bastante cagona. He tenido relaciones que duraron un año o año y medio, pero ahora estoy soltera”.