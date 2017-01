Obama advirtió a Trump que "Putin es de otro equipo"

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le advirtió a su sucesor, Donald Trump, sobre el peligro de confiar más en el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que en sus propios compatriotas del Partido Demócrata. “Debemos recordarnos a nosotros mismos que estamos en el mismo equipo”, señaló Obama, dos días después de que los servicios de Inteligencia presentaran un informe que sostiene que Rusia ordenó hackear los servidores del Partido Demócrata para influir en las elecciones presidenciales en favor de Trump.

“Vladimir Putin no está en nuestro equipo”, insistió Obama en una entrevista al programa de TV This Week. “Los rusos tenían la intención de entrometerse y se entrometieron”, declaró al periodista George Stephanopoulos, a quien le expresó su preocupación por el hecho de que algunos republicanos confíen más en Putin que en sus compatriotas demócratas. “Hemos visto últimamente que muchos republicanos, expertos o analistas de la televisión por cable hacen comentarios en los que parecen confiar más en Vladimir Putin que en sus compatriotas, simplemente porque esos compatriotas son del Partido Demócrata. Eso no puede ser”, sentenció Obama, y subrayó: “Debemos recordar que republicanos y demócratas estamos en el mismo equipo. Vladimir Putin no es de nuestro equipo”.

12 días faltan para que Trump asuma. Aunque hasta hace tres meses nadie se la jugaba por Trump presidente, el republicano ganó las elecciones y para el gran día cada vez falta menos: el 20/1 ocupará el lugar de Obama.

El viernes se había hecho público un resumen del informe presentado por los líderes de Inteligencia de Estados Unidos ante la Comisión de Asuntos Militares del Senado. Según el documento, autoridades rusas ordenaron hackear los servidores del Partido Demócrata porque preferían que el presidente sea Trump, quien en varias oportunidades expresó su simpatía por Putin y aseguró que buscaría estrechar los lazos diplomáticos con el Kremlin.

Ayer, el diario británico The Independent, publicó declaraciones de un funcionario estadounidense (no quiso revelar su identidad) que confirma esa versión. Según él, escuchas telefónicas revelaron que funcionarios de alto rango del Kremlin celebraron la victoria electoral de Trump, la cual evaluaron como un éxito geopolítico de Moscú.