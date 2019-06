Ocho hábitos a modificar para cuidar el medio ambiente

Además, se aconseja hacer un uso razonable de los servicios. Así es necesario no dejar prendidas las luces que no se estén utilizando o que no sean necesarias. A su vez, son mejores los productos de led que los tradicionales.

El agua es otro de los servicios que hay cuidar. Para eso es recomendable no dejar corriendo las canillas durante el lavado de platos, aseo de dientes o manos sino sólo abrirla cuando sea necesario. Lo mismo al momento de regar o lavar el autos, es preferible hacerlo con baldes o recipientes para hacer un consumo responsable.

Otro de los tips son: no dejar basura en la calle, espacios públicos, etc; utilizar bolsas de tela en vez de plástico para hacer la compra, reciclar todos los envases que se pueda, plantar árboles y simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo aquello que se compra y se consume.

