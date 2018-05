“Las pymes en general se basan en la creatividad de sus fundadores, pero esto no puede ser eterno”, advirtió el economista en el inicio de entrevista con este medio. En segundo lugar, avanzó sobre la cuestión de rigor en los días que corren con corridas cambiarias, aumentos de tasas de interés y recortes del gasto público en el centro de la escena de la política económica nacional.

“La coyuntura es importante, pero es igual para todos. Ninguna pyme puede cambiar la coyuntura, por lo tanto, lo que se debe hacer es trazar un rumbo que la supere. La cuestión de fondo es la perdurabilidad”, explicó Sbdar. “No es la primera ni la última crisis que habrá que enfrentar”, esgrimió.

El economista dejó claro que, según su experiencia, la vida eterna o la muerte anunciada de una pyme depende de si existe o no en la organización una “capacidad para construir ofertas diferenciales todo el tiempo”, dijo. Y ahí nomás remarcó que “los diferenciales son temporales”. Por ejemplo, si una empresa acierta con la satisfacción de una necesidad a partir de la oferta de un producto o servicio, en un tiempo habrá otras que la imitarán. Entonces, será el tiempo de ir por un nuevo diferencial que lleve a la pyme a otro nivel.

Después planteó “cuatro palancas esenciales” para que una empresa no perezca. La primera es “el ímpetu de la persona física que le da vida a la pyme”. “La segunda palanca es la organización. Porque las personas tienen vaivenes, entonces es necesaria una organización que aporte creatividad cuando falta esa persona”, agregó.

La tercera palanca es denominada “activo” por el economista y tiene que ver con la reputación que construye la empresa, que está atada fundamentalmente a la calidad de los diferenciales que es capaz de ofrecer.

Finalmente, la última palanca del esquema que promueve Sbdar es la de los socios de la empresa. Y en este punto destacó la importancia de las asociaciones que permitan a la pyme ganar mercados y reputación.

70 mil

pymes cierran cada año en el país, según el promedio de las últimas décadas. Manuel Sbdar, de la escuela de negocios Materiabiz, consideró que la suerte de las pymes no está atada a las condiciones coyunturales. “El promedio de cierre de pymes no aumenta tanto durante las crisis ni disminuye cuando hay estabilidad”, consideró el economista, al mismo tiempo que consideró que el principal problema para el futuro cercano de las pymes es que “el 70 por ciento no está mirando las variables tecnológicas”.