Oficialmente lanzaron la nueva certificación de Wi-Fi 6

En el mercado hay empresas que se adelantaron a esta nueva tecnología y ya lanzaron dispositivos que lo soportan como es el caso de los nuevos iPhone 11 y los Galaxy Note 10.

¿Qué es lo que aporta esta nueva tecnología a los usuarios?

Lo primero que se les viene a los usuarios a la cabeza es que se acabaron los problemas con las actuales redes inalámbricas pero este nuevo estándar no aporta un gran salto de velocidad con respecto a la red actual. El Wi-Fi 6 mejorará la velocidad máxima de transferencia de datos. El actual Wi-Fi ofrece 6,9 Gbps mientras que el nuevo sistema lo hará a 9,6 Gbps.

hora, la Wi-Fi Alliance ha lanzado el proceso de certificación oficial para el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax). La nueva versión será compatible con versiones anteriores y admitirá un límite de velocidad de transferencia de datos teórico de hasta 9.6 gigabits por segundo frente a los 3.5 del Wi-Fi 5.

Sin embargo, el aumento real de la velocidad para los usuarios finales debería ser de aproximadamente 30%-40%. Además, los ingenieros han mejorado significativamente el rendimiento en lugares concurridos gracias a la implementación de la transferencia simultánea de datos a muchos dispositivos. Además, Wi-Fi 6 también tiene una nueva versión del protocolo de seguridad WPA3 que reemplazará a WPA2, que se ha utilizado desde 2004.

Vale la pena señalar que el procedimiento de certificación es una formalidad, ya que las especificaciones del nuevo estándar se han publicado durante mucho tiempo, y ya hay muchos dispositivos Wi-Fi 6 a la venta, que simplemente aun no habían recibido la confirmación oficial de la Alianza Wi-Fi. En particular, la nueva línea de Samsung a la venta está equipada para funcionar con Wi-Fi 6, aunque Apple no ha certificado oficialmente sus dispositivos durante muchos años.

El paso final para establecer el estado oficial como una nueva versión debería ser la ratificación de la norma por parte del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que debería ocurrir más adelante este otoño.

