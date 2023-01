Ola de calor: recomiendan bañarse en balnearios habilitados

“Hemos tenido mucha gente sobre el río Neuquén que no está respetado zonas de bañistas. hemos tenido que lamentar ahogados en el río por meterse en zonas no permitidas. Hay que ver bien donde se está metiendo para no tener estas fatalidades”, observó el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la Provincia, Martín Giusti, en declaraciones a LU5.