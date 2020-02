"El operativo de regreso está armado desde las 18, pero si vemos que empiezan a circular más temprano, lo adelantamos una hora", aseguró Alarcón respecto al horario de inicio, y aseguró que está previsto que finalice a la medianoche, aunque también podría extenderse dependiendo de la circulación. "Hoy -por este martes- a la mañana había circulación, pero no era tan fluída", indicó.

Los puestos de tránsito abocados a garantizar que la circulación vehicular sea fluída estarán ubicados en: Arroyito, a la altura del monolito en homenaje a Carlos Fuentealba, donde se espera la mayor concentración de autos; Senillosa; puente El Carancho; Ruta 22 y Avenida Olascoaga; el puente carretero que une con Cipolletti; Tercer Puente; Rutas 7 y 51; y Dique Ballester.

Además, los puestos ambulantes se encargarán de ir a los tramos de la ruta que no están habilitados, pero que en estas ocasiones suelen ser utilizados por conductores apurados. "Algunos motoristas van a andar en la parte no habilitada a los fines de evitar que los conductores tomen ese carril. Desde la báscula hasta Arroyito no está habilitado, y cuando pasas Plottier hasta el puente Capex tampoco está habilitado. Esta señalizado, pero los conductores pasan igual", aseguró Alarcón.

El director de Tránsito aseguró que en el operativo de ida, durante el sábado contabilizaron 30 vehículos por minuto. Sin embargo, para la vuelta se espera mayor cantidad, incluyendo también a aquellos que partieron el viernes.

