Opositores tomaron la sede capitalina de la UOCRA

NEUQUÉN

La interna de la UOCRA sumó un nuevo capítulo ayer por la mañana, cuando un grupo que pertenecería a la oposición liderada por Juan Carlos Levi le impidió el ingreso al sindicato al secretario general, Juan Ángel Godoy.

Godoy explicó que Víctor Moscoso –cuñado del opositor Levi– no le permitió entrar, por lo que solicitó la ayuda del personal de la Comisaría 1ª, pero aseguró que ni con la presencia policial logró ingresar. “Para evitar un enfrentamiento, decidimos con el abogado radicar la denuncia por usurpación de cargo”, señaló el gremialista.

Moscoso es un policía de Centenario que, junto a Levi, estuvo involucrado en el homicidio de José “Necho” Monsalve en el 2014. “Los secretarios somos elegidos por UOCRA nacional y ellos no fueron seleccionados”, señaló Godoy.

En tanto, ayer por la mañana hubo una movilización de los afiliados del gremio a Casa de Gobierno, ya que no cobraron el subsidio que les fue prometido por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Al respecto, el secretario general indicó que no cumplieron con la fecha de acreditación pautada. Además, aseguró que muchos compañeros tienen que viajar a otras ciudades para cobrar y que, de no obtener cooperación para su traslado, hoy harán un corte de ruta, aunque no detalló en cuál.