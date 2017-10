Oreiro: "Parezco buenita, pero soy bastante zorra"

“Con él trabajamos dos veces. Debo reconocer que en Sos mi vida nos llevamos mejor. Él siempre me dice que me veía que yo me reía de todo... Era re chica...”, recordó. “Es que a veces, cuando no me conocés mucho, tengo como una ironía un poco rara. Parezco así buenita, pero soy bastante zorra”, bromeó. “Contesto con ironía y si no entrás en ese juego te quedás medio... Y yo sigo de largo. Hay mucha gente que cuando me conoce luego me confiesa que en un primer momento contesto como medio raro”, agregó.

Nuevos desafíos

A su vez, Oreiro anunció que prepara una comedia para Telefe que la tendrá como protagonista y productora. Por otro lado, proyecta volver a la pantalla grande con un film de terror.