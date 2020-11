Organizaciones sociales acampan sobre los tres puentes hasta el jueves

"Nos convocan y luego no nos atienden el teléfono. Intentamos ir a reclamar a otros lugares para no afectar a la gente, pero no nos queda otra que venir a acampar a los puentes. Vamos a cortar los tres puentes, nos organizamos en turnos para cortar el tránsito", señaló el referente de FOL, Diego Mauro.

A partir de las 10.15 de este miércoles y hasta el jueves se apostarán sobre los puentes en demanda de una urgente respuesta para los sectores más vulnerables.

"Entendemos que es una falta de respuesta. Más allá de todas las aperturas (flexibilización de actividades) la gente no tiene trabajo y no tiene tampoco para comer", sostuvo el dirigente.

Dijo que dentro del FOL el 99% son mujeres las que se acercan ante la falta de oportunidades para ellas y sus familias. "Un dato que nos preocupa y mucho es que ahora se acercaron a las asambleas una impresionante cantidad de jóvenes que no tienen trabajo y, lo más lamentable, que dejaron la escuela", observó Mauro.

Sostuvo que al no tener vinculación con la escuela, porque no todos los neuquinos cuentan con internet en sus hogares, dejan los estudios.

En cuanto a las partidas para comedores y merenderos, aseguró que son las mimas que aportan desde hace siete meses. "Dicen que nos dan el 100% de las partidas, pero no se condice con la cantidad de gente que concurre hoy a los comedores. No queremos hablar de porcentajes, sino de raciones concretas. De las 9 mil raciones que se dan en comedores y merenderos, el Gobierno sólo aporta para 1.200", puntualizó el referente.