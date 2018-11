Otra muerte que también es suya

Un peligroso delincuente con libertad condicional entró a robar a una casa en Cipolletti y asesinó a un pibe de 19.

Es difícil no vincular este crimen al de Claudio Araya, ocurrido también en Cipolletti, en el 2013. En aquella oportunidad, al igual que ahora, la víctima sufrió una herida letal con un arma blanca y sus hermanos también resultaron lesionados, aunque con mejor suerte. Pero lo que emparenta aún más los casos es que el asesino, Ramón Geldres, gozaba de libertad condicional, al igual que Valdebenito, situación que aprovechó para matar. En aquel entonces, el juez Juan Pablo Chirinos había otorgado el beneficio al delincuente.

Los jueces, los mismos que no pagan impuesto a las ganancias; los que con su dedo dictaminan quién merece estar en libertad y quién no; los que no se someten al voto popular pero ejercen su poder (y voluntad) sobre el resto de los mortales, hoy vuelven a estar bajo la lupa de la sociedad cipoleña. Ahí tienen, señores jueces, una vida menos, un cadáver más. Es suyo, no miren para otro lado.