Otra vez el "cuento del tío": le sacaron un crédito por 120 mil pesos

“Me dijeron que era beneficiado de una asignación familiar de 17 mil pesos. Pero me advirtieron que debería cobrarla el mismo día por lo que me preguntaron si había un cajero cerca”, relató el damnificado a LM Neuquén, y recordó además que le dijeron que no se olvidara su tarjeta para ingresar.

El hombre fue hasta el cajero, a unas 4 cuadras de su casa, y lo volvieron a contactar. Ahí les aclaró que no usaba su tarjeta de débito y como sabía que no tenía fondos en su cuenta tampoco se preocupó demasiado.

“Yo ya estaba enroscado en la telaraña. Me agarraron por sorpresa, estaba sin los lentes de ver cerca. Me dijeron que los pasos que tenía que seguir para que me depositaran los 17 mil pesos era sacar las claves del home banking y token y se los di”, recordó el hombre aún con amargura.

Luego de eso, y siempre a través del teléfono, le seguían diciendo que en breves minutos le aparecería en su cuenta el monto anunciado. Sin embargo, pasaba el tiempo y no había noticias.

Sin nuevos fondos en su cuenta, el hombre de 77 años volvió a su casa, donde su esposa e hijos ya estaban alarmados por la situación y le dijeron: “seguro es una estafa”.

Lo primero que hicieron fue llamar al Banco Provincia de Neuquén (BPN) y el personal les indicó que deberían llamar a Red Link. Dieron de baja de la tarjeta de débito pero el telefonista que los atendió le dio la mala noticia: “Ya hicieron movimientos. Le sacaron un crédito por 120 mil pesos en 36 cuotas”. El balde de agua fría cayó sobre el hombre engañado, que no podía entender cómo pudo caer en la trampa.

El recorrido de este estafado siguió en la Fiscalía, donde radicó la denuncia. También acudió ante la Defensoría del Pueblo, donde ya activaron el reclamo ante el BPN. Desde la Red Link pudieron brindar los datos de las cuentas donde fueron transferidos los fondos y ya están investigando.

“Me hicieron pasar un mal trago, me hicieron sentir tan mal, no puedo ser tan estúpido. Anoche no dormí, el dolor de cuerpo es tremendo”, compartió el abuelo y mostró su nerviosismo por la reciente estafa.

Por lo pronto, desde el banco le dijeron que es necesario que pague los 120 mil pesos en efectivo y en breve, para no tener que afrontar el pago de intereses por el crédito solicitado. Sin embargo, el hombre adelantó que va a esperar la intervención de la Defensoría del Pueblo.