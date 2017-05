Otra vez piden que retiren las cabinas del ex peaje

Tal como propuso en el 2016, el diputado provincial Raúl Podestá volvió plantear la necesidad de retirar las casillas para agilizar el tránsito en el cruce interprovincial.

El martes presentó en la Legislatura un pedido de informe para que Vialidad Nacional dé explicaciones y remueva la infraestructura instalada para cobrar peaje.

Obstáculos

“Las cabinas que siguen estando, entorpeciendo el tránsito, generando demoras y un riesgo importante porque se forma un cuello de botella”, explicó Podestá.

No obstante, desde Vialidad Nacional aclararon que las obras de fresado, bacheo y repavimentación que se realizan en la zona de los puentes no incluyen la remoción de los puestos de peaje.

Podestá recordó que el año pasado hicieron otro pedido de informes que no tuvo una respuesta formal. Sin embargo, destacó que el titular del distrito Neuquén de Vialidad Nacional, Nelson Damiani, fue a la Legislatura donde “se habló de la posibilidad de que se removiera la infraestructura para liberar el paso”. “Quedó en que iba a estudiar el tema, pero pasó un año más sin que hayamos tenido novedades”, añadió.

Dudas

El diputado de la oposición señaló que Vialidad debió exigirle a la ex concesionaria -Caminos del Valle- que retirara la infraestructura cuando cerró.

“Por qué no lo hizo no lo sabemos”, manifestó y planteó: “Estamos muy preocupados por la posibilidad de que se vuelva a reactivar el peaje. No encontramos ningún otro motivo que no sea que estén analizando la posibilidad de volver a instalarlo”. “Las políticas nacionales van en ese sentido claramente con la colocación de nuevos peajes y los incrementos en las tarifas en todo el país”, indicó.

“Nos preocupa porque la experiencia anterior que fue muy negativa para la región. Se sacaron recursos de los trabajadores, generando inconvenientes y sin producir ventajas. Todavía no tenemos en marcha el tercer puente que se debía haber hecho con esos recursos”, acotó el legislador provincial.

Por repavimentación, cortarán el tránsito en el puente viejo

NEUQUÉN

El tránsito sobre el puente viejo mañana será cortado en su totalidad, debido a los trabajos de reparación que se están haciendo a lo largo de la multitrocha.

Se trata de las obras de fresado y compactación de cinta asfáltica que comenzaron el miércoles y que generaron grandes problemas en la circulación.

Los trabajos sobre la zona de los puentes comenzaron anoche con la construcción más moderna y se extenderán mañana hacia el puente viejo, que será inhabilitado totalmente al tránsito. Por este motivo, se hará un “bypass” con el puente nuevo, aprovechando que el fin de semana hay menos circulación de vehículos.