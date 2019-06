Otro capítulo en la denuncia por daño ambiental

Embed

“Lo que voy a hacer mañana (por hoy) es presentar una nota ante el fiscal general José Gerez para que me expliquen por qué una Fiscalía Ambiental solo puede tratar con la presencia de residuos peligrosos, cuando hay otras acciones que perjudican al ambiente y que deberían ser tratadas por ellos”, detalló Islas. Agregó que no hizo la presentación ante un juez porque debía hacerla a través de un abogado, y él apuesta a que los ciudadanos tengan un acceso directo a la Justicia.

Control: Rechazan que el tema sea analizado por las autoridades de Medio Ambiente o de Minería.

El profesional del ambiente aclaró que Breide Obeid propuso derivar el tema a la Subsecretaría de Medio Ambiente y a la Dirección de Minería. “Ellos serían juez y parte. En realidad, debería haber un tercero que controle si estas oficinas pidieron los estudios de impacto ambiental necesarios para llevar adelante esa obra”, indicó.

Según pudo constatar, las obras de los rulos se encuentran paralizadas. “No sé si fue por mi denuncia. Sé que es una obra necesaria, pero como profesional del ambiente no me puedo quedar callado cuando ocurren estos hechos, porque me convertiría en cómplice”, aseguró y aclaró que la empresa debería recurrir a canteras autorizadas para extraer el material.

