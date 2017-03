Otro tarifazo del gas sube las regalías y las boletas

Máximo cuidado deben tener los consumidores si no quieren pagar boletas de gas con montos exorbitantes.

Máximo cuidado deben tener los consumidores si no quieren pagar boletas de gas con montos exorbitantes.

Neuquén.- El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó un aumento del precio del gas en boca de pozo del 22,5% que se concretará en dos tramos, entre abril y octubre. Para Neuquén, el anuncio implica una mejora en términos porcentuales similar de los ingresos que percibe el Estado provincial y los municipios productores por regalías gasíferas, al mismo tiempo que determinará un aumento en las boletas de los consumidores del servicio de Camuzzi Gas del Sur.

Para los neuquinos seguirá rigiendo el subsidio nacional, aunque recortado en tres puntos porcentuales, de 81 a 78% en abril y otros tres puntos en octubre, para caer al 75%.

El precio en boca de pozo constituye el 40% del total de la factura que pagan los usuarios, mientras que el costo del transporte y distribución representa el 32% y los impuestos el 28%. Cuando se comunique el incremento del total de las variables, recién se podrá calcular cuándo impactará la medida en los bolsillos de los consumidores.

El anuncio de Aranguren se concretó durante la audiencia pública realizada en La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, y en diferentes sedes del interior, entre las que se contó la ciudad de Neuquén.

El incremento del gas en boca de pozo se trasladará en dos tramos a los consumidores. El 1° de abril comenzará a regir la primera suba del 10,2% y en octubre se completará el 22,5%. La decisión de desdoblar el incremento se inscribió en una orden presidencial de atemperar el impacto de los tarifazos previos a las elecciones legislativas de mitad de mandato de Mauricio Macri.

El aumento del gas en boca de pozo resuelto por la cartera de Aranguren tendrá un impacto inicial antes de las PASO de agosto, pero la segunda parte de la suba llegará a los usuarios recién después de las elecciones generales de octubre.

Cuando asumió Macri, la cartera de Energía consideró innecesarias las audiencias públicas para la fijación del precio en boca de pozo, pero la Corte Suprema ordenó la realización del encuentro en el que los usuarios tienen la posibilidad de poner plantear críticas a la política oficial, aunque la palabra final sobre los porcentajes de incremento los tiene el Gobierno.

Este año, el ministro Aranguren advirtió que para las boletas de más de 250 pesos bimestrales, la suba puede ser de entre 300 y 500%. La actuación judicial del 2016 demoró la puesta en práctica del tarifazo del gas, que al final tuvo subas de hasta 400% para consumos domiciliarios.

El aplazamiento del esquema tarifario benefició a los usuarios, porque la primera factura con aumento fue por los consumos posteriores al invierno. Por eso, la incidencia del actual incremento será mayor este año, por más que la suba del valor en boca de pozo se haya fracturado en dos tramos.

El primer 10,2% de aumento en boca de pozo más lo que se dé para las distribuidoras se facturará con los consumos de abril en adelante, cuando las temperaturas van en descenso y el consumo de gas en ascenso proporcionalmente.

Al mismo tiempo, la demora en la aplicación del tarifazo ocasionada por la intervención judicial perjudicó a los ingresos del Estado provincial por regalías, que siguen la curva de los precios del gas en boca de pozo.

Este año, la Provincia aguardaba la suba de una sola vez desde marzo. No obstante, tendrá que esperar hasta después de octubre para cobrar las regalías con el aumento completo del año. Esto provocará una afectación tanto para las arcas provinciales como para las de los municipios productores en el total del año.

Ahorro: Quienes bajen 15% su consumo tendrán un descuento del 50% en la boleta del gas.

Los subsidios en la discusión de fondo que instaló el Gobierno

Quita de subsidios

El plan de incremento de tarifas aplicado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, responde a la política de quita de subsidios auspiciada por el Gobierno.

El Estado paga el 50% del gas

Aranguren dijo que, a pesar de los tarifazos decretados por su gestión, la mitad del gas que se consume es pagada con subsidios del Estado.

Piden 8 años de subsidio

Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor, pidió al Gobierno que extienda de cuatro a ocho años el plazo para la eliminación total de los subsidios a las tarifas.

Tarifazo “razonable”

El año pasado la política tarifaria fue cuestionada por la Corte Suprema, que pidió razonabilidad en la aplicación de los aumentos. No impidió subas del 400%.

Las boletas en Neuquén

Para tener un horizonte más claro respecto del aumento final que pagarán los neuquinos por el gas que consumen, hay que esperar a que se establezca la suba para el servicio que presta Camuzzi.

En boca de pozo

El incremento en boca de pozo es el que va destinado a las compañías que extraen el gas en los yacimientos. Sobre este se liquidan las regalías.

El aumento también se discutió en Neuquén

En esta ciudad se constituyó una de las sedes de la audiencia pública para el aumento del precio del gas en boca de pozo, la principal variable de tarifa del servicio que pagan los usuarios de gas natural. A diferencia del año pasado, esta vez la reunión transcurrió hasta el final sin incidentes.

La convocatoria, realizada por el gobierno nacional, fue en el edificio de Cordineu, ubicado en la Isla 132 de Neuquén capital. La sede local estuvo conectada por videoconferencia con las otras convocatorias que tuvieron lugar en siete ciudades del interior, además de la reunión central que se desarrolló en La Boca.

En Neuquén, organizaciones sociales denunciaron que la audiencia se realizó a escondidas del pueblo, porque -se quejaron- no hubo una convocatoria formal.

Luis Martínez, integrante de la Multisectorial contra el Tarifazo, dijo en el edificio de Cordineu “se planteó de espaldas a la gente” el incremento de la tarifa que regirá a partir del primero de abril, con otro incremento en el mes de octubre y abril del 2018.

“La audiencia pública fue a escondidas del pueblo, nadie sabía absolutamente nada porque se publicó a través de un edicto hace dos días, y lo hacen para decir que se cumple con el aspecto legal”, cuestionó. En la audiencia no podía hablar nadie que no estuviese anotado en una lista confeccionada con anterioridad. La audiencia no es vinculante, por lo que nada de los que se planteó en contra tiene peso para torcer la decisión del Gobierno en materia tarifaria.