Tiene 28 años, y aquel “amor antiguo” que descubrió en el cielo cuando era chico lo sigue acompañando. No hizo carrera en la ciencia que estudia la composición de los astros, pero siempre se sintió muy atraído; y el mirar para arriba es casi un ejercicio cotidiano en su vida. Por eso cree que ha tenido la experiencia de ver cosas extrañas. No una, sino varias. Cosas que no se puede explicar, pero pasan, respecto de las cuales se realiza muchas preguntas que no tienen respuestas concluyentes.

Máximo es director de cine y referente del Área Audiovisual del Complejo Cultural Cipolletti. Desde hace un tiempo que trabaja en un proyecto que nació en pandemia y condensa eso que lo apasionó toda su vida. “Se viene algo grande, junto a un grupo increíble de personas. Gracias Carlos Lombardi, Ivan Iannamico y Fernando Eschembe”, dice en su cuenta personal de Facebook.

Cipolletti será la promotora del primer Festival Internacional de Cine sobre Ufología y Fenómenos Paranormales; y la convocatoria en dos semanas ya superó las 400 presentaciones, entre cortos y largometrajes, series y documentales de todo el mundo.

La ufología es la ciencia que estudia los ovnis. Pueden ser objetos voladores o sumergibles no identificados, con algún tipo de tecnología –tripulada o no- que no tiene asidero en el mundo que conocemos. “Lo inexplicable es eso, el salto tecnológico que se observa. Puede ser inteligencia de otro planeta o no, pero en cualquier caso es algo que no conocemos ni tiene una explicación concluyente en el corto plazo”, informó.

El festival que se viene también se ocupa de los fenómenos paranormales, lo que para Máximo resulta todavía más inexplicable que los ovnis, pero encaja muy bien con la ufología, desde una mirada pluralista que respeta todos los puntos de vista.

El evento está orientado al debate de los fenómenos que intentan develar las preguntas más antiguas de nuestra especie… ¿Estamos solos? ¿Por qué estamos en este mundo y a dónde vamos? “Todo lo que no podemos describir desde nuestra concepción de la vida y la muerte”, indicó Máximo.

Se desarrollará del 18 al 20 de diciembre y la modalidad del festival dependerá de cómo evolucione la pandemia. En principio, la cita será a través de las cuentas oficiales del festival (Facebook, YouTube e Instagram).

Es un evento cultural sin precedentes en la Patagonia que promete convertirse en un encuentro cultural y de debate. “Seguramente nos vamos a ir con preguntas, porque nadie va tener una verdad absoluta. Pero lo bueno es que podamos debatir lo que no sabemos interpretar y hacer conjeturas”, reflexionó.

En lo personal, obedece a una búsqueda que Máximo inició hace mucho tiempo, en sus ratos libres, como vía de escape para conectar con otras cosas y encontrar respuesta a su propia existencia y la de todos.

“No me convence nada de lo que escucho. En ese sentido, soy bastante escéptico. Pero a mi forma de ver las cosas, sería más improbable que estemos solos a que no lo estemos. Incluso la ciencia nos va acercando la idea de que puede haber vida en otros planetas y satélites. Hace unos días, la NASA publicó unos papers que refieren la detección de moléculas emitidas por seres vivos en Venus”, contó.

Maximo Verón Anahí Cárdena

Fenómenos inexplicables

Esa búsqueda personal que ahora toma la forma de un festival, con la participación de otros realizadores, tuvo mucho que ver también con algunas experiencias inexplicables. La primera de ellas fue en Allen, en la casa de la abuela de Máximo, a fines de los ‘90. Estaba con una prima, eran chicos y observaron una noche algo en el cielo. “No era un avión, era un objeto que emitía luces, a una distancia muy próxima. Volvimos corriendo a la casa de mi abuela, a contarles a mis viejos, que no nos dieron bolilla”, recordó.

La última experiencia la tuvo en Córdoba, el 24 de diciembre de 2011. “Fue observar un objeto volador triangular, como una plancha color negro mate que iba pasando por mi barrio a paso de hombre, sin emitir sonidos. Fue algo que me llamó la atención y no volví a ver”, relató.

Máximo está seguro de lo que vio, aunque no lo pueda explicar. Tampoco fue algo que volvió a ver. Pero como no es la única vez que ve algo extraño en el cielo, varias veces se preguntó por aquello, sin encontrar una respuesta concluyente.

“Recomiendo la experiencia de ir al observatorio de Neuquén. A mí me cambió la cabeza, la forma de pensar, desde muy chico. No es lo mismo ver la foto de un planeta, que uno en movimiento. Es una experiencia impagable”, enfatizó.

Cómo participar del festival

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de noviembre, a través de las plataformas FilmFreeway y Festhome. También en la página web del festival www.ficufp.com.ar

“Es impresionante la recepción que ya tiene el proyecto y el material que está llegando es increíble”, aseguró Máximo.

Durante los tres días que dura el festival sobre ufología y fenómenos paranormales, se presentarán materiales muy diversos que provienen de Argentina y el mundo. En su primera edición, habrá 8 categorías en competencia. De cada una de ellas resultará un ganador. Todas procuran materializar fenómenos de lo desconocido y lo paranormal en el arte.

“Se trata de un festival totalmente autogestionado. El objetivo principal es generar una nueva propuesta cultural en la Patagonia, que sea un punto encuentro de investigadores y realizadores audiovisuales de todo el mundo”, resaltó Máximo.

El grupo del festival está integrado por Máximo Verón (realizador y productor audiovisual), Carlos Lombardi (licenciado en Historia, productor, programador, director del ciclo de cine y festival de cortometrajes “Cine Mundo”) e Iván Iannamico (director, guionista, productor, director del Festival Internacional de Cine La Picasa).

También habrá charlas y entrevistas con investigadores de ambos fenómenos en Argentina y el mundo; las cuales componen el otro segmento fundamental del festival.

Sus organizadores creen que esta propuesta vino para quedarse y puede volverse una referencia mundial para abordar la temática de los ovnis y los fenómenos paranormales, ambos presentes en la zona.