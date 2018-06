Pabellón clausurado por condiciones infrahumanas

Fueron 24 horas vertiginosas en torno a la situación del colapsado penal N° 11, ubicado en el corazón del Parque Industrial.

Todo arrancó con una audiencia realizada el jueves en la que la defensora oficial Luciana Petraglia, junto a la funcionaria judicial Ivana Dal Bianco, le presentaron el habeas corpus a la jueza de ejecución penal Raquel Gass.

Durante la audiencia detallaron la precaria situación en la que encontraron el pabellón 6B, más conocido como los buzones de la U11, que es adonde se envía a los presos a aislamiento.

En la descripción, acompañada por fotos, Petraglia dejó en claro que los buzones son celdas de 2 por 3 metros con una cama, colchón y ropa de cama. “Están en pésimas condiciones edilicias, con humedad en las paredes y celdas sucias. El agua llega por un cañito que tiene pérdidas, por lo que provoca que el lugar esté húmedo constantemente. En ninguna celda hay agua caliente. La única luz natural entra, poco y nada, por una ventana que está en la parte superior de la celda. No hay luz artificial, por lo que hay cables pelados colgados del techo que son los que llevan la luz. Los internos cuentan sólo con 5 a 10 minutos por día de cocina y, por el sector en el que están, los hijos no los pueden visitar. Al patio no acceden, como tampoco a actividades educativas y laborales”.

A pesar de esto, la jueza Gass rechazó el habeas corpus, por lo que la defensora pidió la revisión y ayer los jueces, en medio de la audiencia, hicieron un cuarto intermedio y fueron a recorrer las instalaciones.

La visita de los jueces sorprendió a los jefes de la unidad penal. Recorrieron tanto el pabellón 6B como también el 9, donde los jueces corroboraron los detalles brindados por el Ministerio Público de la Defensa.

Luego, los magistrados volvieron a la sala de audiencias y procedieron a hacer lugar al habeas corpus.

p10-f02-visita-jueces-predio-u11.jpg

La jueza Carolina García afirmó que “se han agravado las condiciones de detención de los internos, que están viviendo en condiciones inhumanas, crueles y degradantes”. Por ello, por unanimidad, los magistrados dispusieron las medidas anunciadas.

En paralelo, el Gobierno aseguró que cumplirá con las demandas y adelantó que este año construirán dos pabellones más.

p10-f01d-visita-jueces-predio-u11.jpg

--> Nueve internos dormían en colchones en el suelo

Otro de los pabellones complicados por cantidad de internos es el 9, donde están los detenidos por delitos contra la integridad sexual.

Durante la recorrida que realizaron, los jueces del tribunal de revisión comprobaron que, por hacinamiento, nueve internos dormían en colchones en el frío piso del pabellón.

El lugar tiene humedad en las paredes y el suelo por falta de mantenimiento, por lo que jueces se mostraron conmocionados por la escena que observaron.

“La ley establece que están privados de la libertad, pero no pierden ningún derecho y tienen que vivir en condiciones saludables, cosa que no se está garantizando”, explicaron a LMN. Por este motivo intimaron al ministro de Seguridad, Mariano Gaido, a que en 15 días incorpore cuchetas para que todos los internos del pabellón duerman en condiciones dignas. De no cumplir, podría recaer un apercibimiento por incumplir una orden judicial.

p10-f01b-visita-jueces-predio-u11.jpg

--> El Gobierno afirmó que cumplirá con las demandas

El subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra, confirmó que el Gobierno cumplirá con las demandas de la Justicia, reconoció el mal estado en determinadas celdas y anunció que en el segundo semestre se construirán dos pabellones más en la U11.

En diálogo con LU5, Pereyra confirmó: “La situación de ese pabellón en parte es cierta, pero también hay que decir que al penal se le hace mantenimiento de manera permanente y por año hay asignados 6 millones de pesos para este fin. No obstante, a la brevedad se realizará el acondicionamiento solicitado por la Justicia”.

Además, el funcionario adelantó que se realizará una obra de 200 plazas en la cárcel, de las cuales 50 se construirán este año.

“Me comprometo a invitar a los defensores para revisar la situación del penal y generar las mejoras del caso para no terminar en estas situaciones”, concluyó Pereyra.