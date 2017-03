Un grupo de padres de unas 40 escuelas se autoconvocó para exigir el inicio de las clases. A las 9:30 se presentarán en la Defensoría del Niño para entregar un escrito y luego marcharán a Casa de Gobierno.

Según contó Angélica a LU5, se autoconvocaron a través de las redes sociales y reclaman el inicio de clases. Después de las 9:30, el grupo de autoconvocados presentará un escrito en la Defensoría del Niño para exigir el inicio de clases, y luego marcharán a Casa de Gobierno.

La mujer, que además de madre de alumnos de escuela pública es docente de secundaria, aseguró que fue a dar clases siempre que pudo. "Hay directores que no nos dejan dar clases. So soy docentes. Hay escuelas que están cerradas y no nos dejan dar clases. Han ido a apretar a compañeros que fueron a trabajar", dijo Angélica.