Pagan u$s 130 mil al año para cuidar una isla en EE.UU.

No se trata sólo de cuidar el lugar, sino también de hacerse cargo del faro y la posada que se encuentran allí. Hay que tener en cuenta que no es un trabajo para cualquiera, ya que, en primer lugar, se deben dejar de lado las redes sociales y gran parte de la conexión con el mundo, debido a que la isla no dispone de wifi ni de televisión. Además, deberán llevar adelante la limpieza, la contabilidad, el trabajo de recepción y, por último, transportar a los invitados hacia y desde la isla.