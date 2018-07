Pagaron los lotes, pero no les dieron las escrituras

“Nos cansamos y como están las cosas necesitamos ver cómo sacamos créditos para hacernos la casa, pero hace dos años que estamos esperando las escrituras”, expresó a LM Neuquén Sebastián Véspoli, uno de los vecinos que hizo el reclamo. En el mismo tono se refirió Rubén Valenzuela.

El presidente de la cooperativa, Jorge Salas, no se hizo esperar en la réplica y si bien admitió las demoras, sostuvo que las escrituras tienen un proceso de dos meses en una inmobiliaria neuquina.

El loteo de esa cooperativa en la meseta se hizo por etapas. La primera fue de 202 terrenos y la segunda, de 300. La cooperativa, como muchas de las que se radicaron en la meseta de Centenario, pagó los lotes a unos 15 mil pesos, es decir, 50 pesos el metro cuadrado. Después los vendió a los socios a unos 17 mil pesos en esos años.

En su momento, el compromiso fue hacer los servicios en forma conjunta, pero eso no sucedió. Recién hace unos meses el gobierno provincial bajó 5.340.621 pesos para hacer la obra de agua, pero sólo en una etapa. La obra se terminó y algunos vecinos quieren hacer posesión de los lotes, pero aún no pueden si no tienen la escritura.

No obstante, la Municipalidad de Centenario les está cobrando por los servicios, según exhibieron los vecinos, ya que la obra está aprobada por ordenanza 7639/17 y decreto municipal 1277/17.

Tanto los vecinos como Salas se reunieron hace unas semanas con el intendente local, Esteban Cimolai, para gestionar la segunda etapa de la obra de agua que tiene un retraso de dos gestiones municipales.

A través de un convenio firmado, los vecinos tienen que pagar 17.981 pesos la obra de agua en el prorrateo, con un plazo de financiación de hasta un año.

La Cooperativas 127 Hectáreas es una de las 52 que existen en la segunda meseta y que se beneficiaron con la compra de tierras fiscales a bajo precio, con el compromiso de hacer servicios públicos. No todas las entidades pudieron avanzar y hoy el “gran desarrollo” del que se habla por Vaca Muerta quedó estancado, ya que en seis años aún no se radican las nuevas familias en la meseta.

502 lotes tiene la Cooperativa 127 Hectáreas en Centenario

Fueron comprados en 2013 a la Municipalidad de Centenario durante la gestión del ex intendente Javier Bertoldi. Había una promesa conjunta de hacer los servicios. Recién hace dos meses se terminó la obra de agua, por un aporte del gobierno provincial que los vecinos también pagarán en cuotas.

Los títulos llegan en dos meses

El presidente de la Cooperativa 127 Hectáreas, Jorge Salas, dijo en declaraciones radiales que en 60 días estarán las escrituras de los vecinos a través de una inmobiliaria. “Está solucionado ese problema”, acotó. Agregó además que “la cooperativa cumplió y la tierra es de los ex socios”, aunque se espera concretar la entrega de títulos.

