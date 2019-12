Pagó dos años el viaje de egresados de su hijo y no lo dejaron entrar a Brasil

"Siempre nos dijeron que no necesitaba visa, que con el DNI pasaba tranquilamente. Cuando estaba para ingresar a Punta del Este, en Uruguay, le dijeron que no podía ingresar. De ahí lo mandaron a Buenos Aires otra vez y de ahí a Brasil, donde otra vez le dijeron que no podía entrar si no tiene visa", expresó Marisabel en contacto con LU5, profundamente dolorida por haber estado pagando un viaje que su hijo no pudo concretar.

"Cada vez que había reuniones yo iba y preguntaba, y me decían 'No, señora, quédese tranquila que con su DNI pasa sin problemas'", subrayó la mujer. Desde la frontera con Brasil, el joven tuvo que regresar a Neuquén y llegó este viernes. "Desde el domingo que lo tienen dando vueltas", agregó con amargura, y además aseguró que la empresa no le garantizó la devolución del dinero: "Yo pregunté si me devolvían la plata, me dijeron que no, que tal vez podían devolver una parte pero no era muy seguro".