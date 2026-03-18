Atraparon a empleada de una empresa de micro: hacía compras con datos de las tarjetas de clientes

El caso se descubrió luego de que varios damnificados detectaran consumos no autorizados en sus resúmenes. ¿Cómo realizaba la maniobra?

La estafa salió a la luz tras la denuncia de usuarios de tarjetas de crédito que desconocieron compras millonarias.

La Policía detuvo a una empleada de una empresa de micros acusada de realizar múltiples estafas con tarjetas de crédito de clientes. La maniobra salió a la luz tras las denuncias de usuarios que advirtieron consumos no autorizados en sus resúmenes de cuenta.

Los primeros indicios surgieron cuando una mujer de 31 años advirtió consumos por más de $1.100.000 en plataformas asociadas a empresas de transporte. Al revisar sus movimientos, constató que no había autorizado esas compras , lo que motivó la intervención de las autoridades policiales y judiciales.

Otro de los damnificados, un hombre de 62 años , relató una situación similar. Según su declaración, notó gastos cercanos a $1.400.000 en la adquisición de pasajes , luego de que una boletera de la empresa “20 de junio ” retuviera su tarjeta aduciendo problemas técnicos. El testimonio fue clave para orientar la pesquisa hacia el ámbito de la terminal.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía N°1, a cargo del fiscal César Collado. La mujer fue apresada en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña, en la provincia de Chaco.

la estafadora quedó detenida La estafadora fue detenida tras una ardua investigación de la Policía de Chaco.

A partir de estas denuncias, el personal de la División Investigaciones Complejas desplegó un operativo de vigilancia en el principal nodo de transporte de Sáenz Peña. Las tareas de inteligencia incluyeron seguimiento discreto, análisis de imágenes de cámaras de seguridad y cruces de información con registros de ventas y movimientos bancarios.

La detención de la estafadora

Tras varios días de labor, los investigadores lograron identificar a una empleada de boletería como principal sospechosa. La mujer, identificada como E. P. D. G., de 45 años, fue interceptada en las inmediaciones de la terminal y detenida por orden judicial.

Durante el procedimiento de detención, los agentes incautaron en poder de la sospechosa un cuadernillo con anotaciones de datos personales, números de tarjetas de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento. También se secuestró un teléfono celular que, según los investigadores, podría contener información relevante para la causa.

De acuerdo con la investigación, la detenida ya estaba vinculada a otras causas por estafas de características similares, algunas de ellas bajo la intervención de la Fiscalía N° 3. Este dato refuerza la hipótesis de que las maniobras no constituían hechos aislados, sino que podrían encuadrarse en un patrón delictivo reiterado.

Estafa. tarjetas de crédito. Chaco Elementos secuestrados por la Policía de Chaco.

El operativo fue llevado adelante por la División Investigaciones de Sáenz Peña, a cargo del comisario Diego Alberto Moreyra y bajo la supervisión del comisario principal Ramón Darío Romero, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Interior.

Por orden judicial, la mujer fue notificada de su detención y permanece alojada en una dependencia policial, a la espera de ser trasladada a sede judicial en los próximos días. La causa continúa en etapa de investigación y busca establecer cuántas personas fueron afectadas y el monto total de las operaciones fraudulentas.

Según los investigadores, la maniobra consistía en tomar los datos de las tarjetas durante la venta presencial de pasajes y luego utilizarlos para realizar compras no autorizadas en plataformas digitales del rubro transporte. Así, las víctimas solo advertían el fraude al revisar sus resúmenes de cuenta.