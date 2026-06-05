Avance histórico de la universidad pública: producirá un medicamento para pacientes con VIH

La institución elaborará 15.000 envases en una primera etapa tras obtener la aprobación de la ANMAT.

La Universidad Nacional de Rosario obtuvo una autorización histórica para producir un medicamento destinado al tratamiento del VIH dentro del sistema público de salud.

En las últimas horas se conoció un avance histórico de una universidad pública: producirá un medicamento para pacientes con VIH. Se trata de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Según informaron, la institución recibió la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) para fabricar zidovudina, un medicamento esencial utilizado en tratamientos contra el VIH , especialmente en niños y mujeres embarazadas.

La aprobación es un hecho inédito para el sistema científico y sanitario argentino, ya que se trata del primer fármaco registrado por un laboratorio universitario del país.

El desarrollo fue impulsado por equipos de investigación de la universidad pública durante casi dos décadas y permitirá fortalecer el abastecimiento de hospitales públicos, además de ampliar el acceso a tratamientos que presentan dificultades de disponibilidad en distintos puntos del país.

La producción comenzará durante el segundo semestre de este año en la Planta Piloto de Producción de Medicamentos de la UNR, una instalación que desde hace años trabaja en la elaboración de medicamentos destinados al sistema público de salud.

Un medicamento fundamental para pacientes vulnerables

La autorización otorgada por la ANMAT corresponde a la fabricación de zidovudina, también conocida por sus siglas AZT o ZDV.

VIH. ITS. La Universidad Nacional de Rosario desarrolló durante casi dos décadas el proyecto que permitió registrar por primera vez un medicamento elaborado por un laboratorio universitario argentino.

Se trata de uno de los medicamentos utilizados en el tratamiento del VIH y posee una importancia especial en determinados grupos de pacientes, particularmente:

Niños con VIH.

Mujeres embarazadas con VIH.

Las autoridades universitarias destacaron que uno de los principales objetivos del proyecto es contribuir a resolver problemas de abastecimiento que afectan a distintos efectores públicos de salud.

De acuerdo a las previsiones iniciales, durante la primera etapa se producirán aproximadamente 15.000 envases de 240 mililitros, que serán distribuidos en hospitales públicos de diversas provincias argentinas.

El trabajo de una planta pionera en la producción pública

La Planta Piloto de Producción de Medicamentos de la UNR funciona desde 2006 y fue la primera instalación universitaria incorporada al Sistema de Laboratorios Públicos de la Argentina.

A lo largo de estos años desarrolló capacidades productivas que le permiten elaborar diariamente:

Hasta 5.000 frascos de jarabe.

Hasta 25.000 comprimidos.

La obtención del registro sanitario exigió cumplir con una extensa serie de requisitos técnicos, regulatorios y de calidad establecidos por la ANMAT. El proceso demandó años de trabajo científico y administrativo para alcanzar los estándares exigidos para cualquier medicamento comercializado en el país.

La aprobación representa un antecedente relevante para las universidades públicas argentinas, que históricamente participaron en investigación biomédica, pero que rara vez lograron registrar medicamentos propios destinados al sistema sanitario.

Además del nuevo fármaco para VIH, la planta rosarina desarrolla otros tratamientos orientados a cubrir necesidades que no siempre resultan atractivas para la industria farmacéutica privada. Entre ellos figuran medicamentos destinados a enfermedades infecciosas y patologías que presentan problemas recurrentes de abastecimiento.

Producción pública y nuevos desafíos frente al VIH

El avance de la UNR se produce en un contexto en el que el VIH continúa siendo uno de los principales desafíos sanitarios a nivel global. De acuerdo con datos difundidos por organismos internacionales, más de 40 millones de personas conviven con el virus en todo el mundo.

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Si bien los tratamientos actuales permiten mejorar notablemente la calidad y expectativa de vida de los pacientes, la infección continúa sin una cura definitiva. Por ese motivo, garantizar el acceso a medicamentos esenciales sigue siendo una prioridad para numerosos sistemas de salud.

La estrategia impulsada desde Rosario apunta precisamente a fortalecer la disponibilidad de terapias consideradas fundamentales, especialmente para pacientes que dependen exclusivamente de la cobertura pública.

Paralelamente, la investigación científica continúa avanzando en la comprensión del virus. En los últimos meses, distintos equipos internacionales informaron nuevos hallazgos sobre la interacción entre el VIH y las células humanas, con el objetivo de identificar mecanismos naturales de defensa y posibles caminos para futuros tratamientos.