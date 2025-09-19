El clima en Neuquén

LA MAÑANA | NEUQUEN - 19 de septiembre de 2025 - 09:11

El dólar al borde de los $1.500: EN VIVO la reacción de los mercados

La moneda extranjera tuvo una fuerte escalada durante el jueves y hay expectativas por el cierre de la semana.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió un total de US$379 millones de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista. De esta manera, el BCRA volvió a intervenir en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) para contener a la divisa y superó por siete veces la cantidad de reservas que usó el miércoles, que fueron US$53 millones.

El techo de la banda se actualiza diariamente a un ritmo de 1% mensual desde que se anunció la salida del cepo, a mediados de abril. Actualmente, ese techo está posicionado en los $1.474,83, mientras que queda en $948,76 para el piso.

El dólar oficial o minorista que ofrece el Banco Nación alcanzó los $1.500 durante el jueves y en algunos bancos inclusive superó ese número. La mayor cotización se alcanzó a $1.510.

El dólar superó la barrera de los 1.500 pesos

En la apertura del mercado cambiario, las pizarras del Banco Nación mostraban la moneda extranjera a 1.515 pesos para la venta. Por su parte, el dólar blue cotizaba a 1.510 pesos.

La defensa de las bandas de flotación

En sintonía con lo afirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el ex vicepresidente Carlos Ruckauf y el economista Fernando Marengo coincidieron en que el Gobierno resolvió defender a rajatabla el techo de la banda cambiaria, al definir como “inviolable” ese límite impuesto por la gestión libertaria, en torno de los $1.500.

Además, adjudicaron la crisis financiera a la “incertidumbre” tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires y también a los golpes sufridos en las últimas horas en el Congreso, al hablar en el marco de un evento organizado por la empresa de servicios financieros Criteria.

“El Gobierno tiene aún un escenario donde puede maniobrar, con la intervención del BCRA para defender el techo de la banda, y aunque parezca difícil por lo sucedido en estas horas, el Gobierno tiene herramientas para sostenerlo”, dijo Marengo, jefe de Economía de la consultora financiera BlackToro.

En ese mismo análisis, Ruckauf definió como un “tema político” la crisis desatada en los mercados, pero auguró que un “buen resultado” para el Gobierno en las elecciones de octubre próximo, le dará “solidez” a su gestión, en el marco de un evento realizado en un hotel de la zona de Puerto Madero, denominado, “El mensaje de las Legislativas. Continuidad o punto de inflexión”.

Eliminan límite para profesionales que trabajan para el exterior

El Gobierno eliminó el límite anual de US$36.000 que regía para ingresar dólares para los profesionales que prestan servicios para el exterior, en una medida que entró desde este viernes.

A través de la comunicación A 8330 publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se estableció “dejar sin efecto el límite anual de USD 36.000 (dólares estadounidenses treinta y seis mil), habilitando para las personas humanas el mecanismo de excepción de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de servicios allí establecido sin límite de monto”.

dolares

En diciembre del año pasado, el límite se había elevado de 24 mil a 36 mil dólares.

Según Argencon, entidad del país que agrupa a empresas prestadoras de servicios, “las medidas económicas con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas han generado un impacto positivo en las perspectivas de negocio, siendo la salida del cepo la expectativa más relevante para fortalecer los negocios del sector”.

El mensaje del ministro Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) haya vendido reservas para contener el dólar mayorista, y envió un mensaje de tranquilidad hacia los mercados.

“No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria”, afirmó el titular de Hacienda en una entrevista por el streaming Carajo.

A su vez, el funcionario nacional aseguró que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio del 2026, tratando de llevar tranquilidad hacia los mercados, luego de que hayan registrado bajas en acciones y bonos argentinos superiores al 14%

