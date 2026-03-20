El dólar resiste por debajo de los $1.400 en su mayor baja semanal desde fines de enero

La distancia con el techo de la banda de la moneda extranjera quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.
El dólar mayorista quedó este viernes por debajo de los $1.400, ya que retomó la tendencia bajista de la última semana de febrero. En la semana, retrocedió $9,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.
El tipo de cambio mayorista bajó $4 y cerró en $1.390,50. Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,8% del techo de la banda cambiaria, que se ubicó en $1.638,52.
Se trata del nivel más alto desde el 30 de junio de 2025, cuando tocó el 19,2%. A nivel minorista, el dólar se vendió a $1.415 para la venta en el Banco Nación y en la semana cedió $5.
Otras cotizaciones del dólar
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,50.
Por otro lado, el dólar MEP opera a $1.420,76, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.472,20.
El dólar blue cede a $1.420 para la venta, aunque en la semana acumula un alza de $5 y, de mantenerse, marcaría su primer avance en un mes.
Suba de acciones y baja de bonos en mercados
Los activos argentinos subieron este viernes mientras los bonos soberanos operaban negativo. Además, el riesgo país se encamina a anotar un nuevo máximo a nivel anual, en medio del agravamiento de la guerra en Medio Oriente y la suba generalizada del petróleo, los mercados globales vuelven a acusar el impacto.
A nivel local, los títulos en dólares anotan bajas generalizadas de hasta el 1,5% de la mano del Bonar 2041. A este le siguen el Bonar 2035 (-1,5%) y el Global 2041 (-1,2%).
En este contexto, el riesgo país avanza 3,5% a 623 puntos básicos y roza un nuevo récord anual.
Los Bonos CER avanzan hasta 1,3% en la jornada en medio de un contexto de liquidez holgada. El S&P Merval trepaba 0,4% hasta los 2.779.286,88 puntos en pesos, mientras que medido en dólares lo hace 0,3% hasta los 1.891,03 puntos.
Los papeles locales operan mixtos: suben hasta 3,4% de la mano de Sociedad Comercial del Plata y caen 2,7%, lideradas por Central Puerto.
En la semana, acumula una suba del 5,2% en pesos y otra igual en dólares, lo que implica el mayor avance semanal desde enero del corriente año.
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