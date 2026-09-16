El mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia: $25 mil millones y 1 millón de pastillas de éxtasis

Tras un operativo en conjunto incautaron un cargamento de droga sintética. La sustancia había llegado desde Bélgica y estaba oculta en una camioneta.

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, lo informó a través de sus redes.

Un operativo conjunto permitió secuestrar 52 kilos de MDMA de máxima pureza , una cantidad con la que, según las autoridades, se podían fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis . El cargamento fue valuado en aproximadamente 25 mil millones de pesos y había ingresado al país procedente de Bélgica.

La investigación comenzó a partir de una alerta emitida por la DEA, que advirtió sobre las actividades de una organización criminal trasnacional que buscaba ingresar una importante cantidad de droga sintética a la Argentina.

A partir de esa información, efectivos de la Policía Federal Argentina , a través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), iniciaron una serie de tareas de inteligencia destinadas a seguir los movimientos de la organización y determinar cómo se concretaría el ingreso del cargamento.

La droga estaba oculta en una camioneta

Las tareas realizadas por los investigadores permitieron localizar una camioneta que había llegado desde Bélgica hasta Zárate. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron la droga escondida en distintos compartimentos del vehículo.

El cargamento estaba compuesto por 52 kilos de MDMA de máxima pureza. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, por sus características y concentración, esa cantidad podía ser utilizada para elaborar aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.

Tras detectar el cargamento, los investigadores continuaron con las tareas de inteligencia para establecer quiénes estaban detrás de la maniobra y determinar el alcance de la organización criminal que había participado del ingreso de la droga sintética.

Como resultado de la investigación, tres personas fueron detenidas. Además, un cuarto sospechoso quedó vinculado a la causa y tiene vigente un pedido de captura internacional.

El mayor secuestro de drogas sintéticas registrado en Argentina

Según informaron las autoridades, el procedimiento representa el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la Argentina.

Los 52 kilos de MDMA incautados fueron valuados en aproximadamente 25 mil millones de pesos. La estimación oficial sostiene que, debido al nivel de pureza de la sustancia, el cargamento podía transformarse en cerca de un millón de pastillas de éxtasis.

HISTÓRICO: EL MAYOR SECUESTRO DE DROGAS SINTÉTICAS DE LA HISTORIA ARGENTINAIncautamos 52 kilos de MDMA de máxima pureza. Con eso podían fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis por un valor de 25 mil millones de pesos.La DEA nos alertó sobre una organización criminal trasnacional que pretendía ingresar grandes cantidades de droga sintética a la Argentina. Con el DFI de la Policía Federal investigamos y encontramos la droga escondida en distintos compartimentos de una camioneta que había llegado desde Bélgica a Zárate. Seguimos la investigación hasta llegar a quienes estaban detrás: tres integrantes ya están detenidos y otro tiene pedido de captura internacional. Así trabajamos: desbaratamos la maniobra, secuestramos la droga y atrapamos a los narcos.El que las hace, las paga. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 16, 2026

El operativo permitió interceptar la droga antes de que pudiera ser distribuida en el país y avanzar sobre la estructura encargada de introducirla en el territorio argentino.

La investigación continúa abierta y los efectivos buscan determinar el alcance de la organización criminal, identificar a otros posibles integrantes y establecer si hubo más personas involucradas en la logística utilizada para ingresar el cargamento desde Bélgica.