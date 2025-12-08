Horror en Córdoba: hallan a una joven muerta oculta bajo la cama y detienen a su madre

La joven de 22 años fue encontrada muerta en una vivienda de Villa Rumipal tras la alerta de vecinos por olores. Investigan las causas del deceso.

Conmoción en esta localidad de Córdoba por el hallazgo de la joven muerta debajo de la cama

La comunidad de Villa Rumipal se vio conmocionada este sábado por la noche tras el macabro hallazgo del cuerpo de una joven de 22 años en su propia casa . La Policía de Córdoba detuvo a la madre de la víctima, una mujer de 64 años, luego de que el cadáver fuera encontrado oculto bajo una cama en la vivienda.

La alerta fue dada por los vecinos del barrio El Torreón, quienes se mostraron preocupados por la prolongada ausencia de la joven y, además, reportaron la presencia de olores nauseabundos provenientes del domicilio.

Efectivos policiales se dirigieron a la casa, ubicada en la intersección de las calles 5 y 6. Al entrevistar a la madre, identificada como I.P. , esta intentó minimizar la situación, asegurando que su hija "estaba recostada en la cama" . Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando los uniformados ingresaron a la habitación.

comisaria Villa Rumipal Cordoba

El hallazgo fue estremecedor: el cuerpo semidesnudo de la joven fue encontrado debajo de la cama, con signos evidentes de llevar varios días de fallecida.

La zona fue acordonada de inmediato y la mujer quedó detenida por orden de la fiscalía de Río Tercero, a cargo de la fiscal Paula Bruera. La fiscalía está investigando las circunstancias de la muerte y ordenó una autopsia clave para determinar la causa del deceso.

Paralelamente, los investigadores están realizando peritajes psicológicos a la madre, de quien se presume podría presentar un cuadro psiquiátrico.

Los antecedentes de casos en Córdoba

Este caso generó un fuerte impacto en Córdoba por su inquietante similitud con otros episodios recientes en la provincia, donde personas convivían con los cuerpos de familiares fallecidos.

Entre esos casos está uno ocurrido en la ciudad de Alta Gracia, en abril de 2024, donde una mujer fue sobreseída por inimputabilidad tras convivir con los cuerpos de sus dos hijos adolescentes, y otro episodio en la Ciudad de Córdoba, donde un hombre fue declarado inimputable tras ocultar el cuerpo de su madre.

La reconstrucción de las últimas horas en el domicilio de Villa Rumipal es crucial para entender este trágico suceso.

Golpeó salvajemente a una nena y vecinos enfurecidos lo capturaron

Un grave episodio de violencia familiar conmocionó a la localidad bonaerense de Gerli. Un hombre identificado como Axel Damián Rivero, de 37 años, fue detenido luego de que vecinos lo redujeran en la vía pública, tras descubrirse que había golpeado de manera brutal a una nena de 7 años y agredido también a su madre cuando intentó intervenir.

El hecho ocurrió este sábado. Según fuentes policiales, la madre de la nena regresó a su casa y encontró a su hija con el rostro desfigurado, cortes en los labios, mordeduras en brazos y múltiples hematomas en todo el cuerpo. La niña se encontraba bajo el cuidado de Rivero, quien convivía con la familia.

Al ver el estado de la menor, la mujer enfrentó al agresor y también fue atacada. Sus gritos alertaron a los vecinos, que reaccionaron de inmediato: salieron a la calle, redujeron al hombre e impidieron que escapara hasta la llegada de la Policía Bonaerense.

violencia familiar gerli buenos aires

Rivero fue trasladado bajo custodia al Hospital Presidente Perón junto con la nena y su madre, quienes también fueron atendidas por personal médico. La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Carballal, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 especializada en violencia familiar y de género del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Los primeros informes médicos confirmaron la gravedad de las lesiones: la niña sufrió un fuerte traumatismo facial, golpes en varias partes del cuerpo y heridas compatibles con mordeduras. Por el momento permanece internada en observación, mientras se realizan estudios complementarios para determinar el alcance de los daños.