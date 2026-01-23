Horror: se filtró el estremecedor audio de la tortura y el asesinato de Jeremías Monzón

Los asesinos del adolescente también son menores, entre ellos está su exnovia. En las últimas horas se filtró un material de 4 minutos escalofriantes entre burlas y risas.

El abogado Bruno Rugna, que representa a la mamá de la víctima, señaló que el video "solo debía estar en poder de la Justicia".

El caso de Jeremías Monzón, asesinado en diciembre de 2025, generó una ola de indignación. A un mes del sangriento hecho que tiene como principales sospechosos a tres adolescentes , se difundió en redes sociales una filmación que muestra el momento exacto del suceso.

El abogado Bruno Rugna , que representa a la mamá de la víctima, Romina Monzón, pide que se investigue cómo se filtró el material audiovisual, que formaba parte de la causa judicial. El video que registra el brutal crimen comenzó a circular a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram.

El clip dura cuatro minutos y en la secuencia se puede ver y escuchar cómo Jeremías fue asesinado . En las últimas horas se conoció en detalle la conversación y el pedido que le realizaron hasta que perdió la vida.

"Pedí perdón. Pedí perdón", le exigían mientras lo atacaban. El video revela las características brutales del hecho que conmociona a Santa Fe. En distintos tramos del registro, los agresores le ordenan que hable y que se disculpe. "Perdón. No puedo pensar", responde la víctima, según se escucha en el video.

crimen jeremias monzon

El escalofriante audio que se viralizó: "Lo maté, le di en el cora"

En el audio que se filtró se puede escuchar la brutalidad con la que torturaron al adolescente mientras lo atacaban. "¿Dónde tenés los videos?", le preguntan con insistencia. "Estoy sangrando", responde Jeremías. Y completa: "En el celu".

"¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular", le reclaman su novia y los otros dos jóvenes. Él da su clave y, en ese momento, se puede escuchar una intervención brutal: la chica -que está imputada y detenida en un centro de encierro- "Matalo", pide.

"¿A quién le pasaste los videos? ", insistían, a lo que Jeremías responde: ”No tengo videos de nada". En aquel momento, uno de los asesinos le indica a otro "ya está, déjalo". Pero la entonces pareja de Jeremías da una orden: "No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello. Esperemos que esté muerto".

video crimen jeremias

“Ya está, lo maté, le di en el cora”, fue la última frase que se le escucha decir a uno de los asesinos. Acto seguido, se escucha que el trío comienza a reírse y cantar.

El video que registra el brutal crimen comenzó a circular a través de WhatsApp y Telegram

El abogado Bruno Rugna, que representa a la mamá de la víctima, Romina Monzón, señaló que el video "solo debía estar en poder de la Justicia. Tenemos una línea de investigación y no descartamos ninguna hipótesis, pero que también sabemos que podrían haberlo enviado los mismos autores, quienes estuvieron con el material en mano varios días hasta que fueron capturados", remarcó.

La causa que investiga el crimen tiene como principales implicados a tres adolescentes, entre ellos la novia de la víctima de 16 años, detenida con prisión preventiva. Los otros dos varones, de 14 y 15 años, quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Niñez por ser inimputables conforme a la ley argentina.

Los resultados de la autopsia indican que se trató de un homicidio ejecutado con extrema violencia y premeditación. El informe forense determinó que el joven fue atacado con dos armas blancas y que sufrió numerosas heridas punzantes en el pecho.