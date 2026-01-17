Javier Milei confirmó su agenda intensa en Davos con foco en liderazgo ideológico y reuniones clave

El Presidente viajará el lunes a Suiza para participar del Foro Económico Mundial. Tendrá un discurso central, encuentros con líderes y empresarios, y buscará reforzar su perfil internacional.

A pocos días de su partida, el presidente Javier Milei ultima los detalles de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos , donde desplegará una agenda cargada de actividades políticas, económicas y discursivas. El viaje comenzará el lunes, cuando parta desde Buenos Aires rumbo a Zúrich, con posterior traslado a Davos, y concluirá el viernes con su regreso al país.

Según se confirmó oficialmente, el mandatario no tiene previsto realizar una escala en Estados Unidos, pese a versiones que habían circulado semanas atrás. La comitiva que lo acompañará estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; y el canciller Pablo Quirno . En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permanecerá en Casa Rosada durante la gira presidencial.

El momento central de la participación de Milei en Davos será el miércoles a las 11:45 (hora argentina) , cuando pronuncie un discurso especial de aproximadamente 30 minutos en un panel titulado ¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?. Desde el entorno presidencial indicaron que el texto aún se encuentra en elaboración y abierto a ajustes.

De acuerdo con fuentes oficiales, la intervención incluirá una reafirmación de principios como la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el capitalismo. También retomará conceptos expresados en exposiciones anteriores, con críticas a la denominada “ideología woke” y un llamado a que “el mundo occidental recupere el sentido común”, una postura que ya había generado controversias en su presentación de 2024.

javier milei foro davos

Reuniones con empresarios y líderes internacionales

Antes de su discurso, Milei mantendrá un encuentro con CEOs de bancos internacionales. Además, el martes se reunirá con un emprendedor de relevancia global, mientras que el miércoles tendrá un saludo protocolar con el presidente de Suiza, Guy Parmelin. No se descarta que se sumen otras reuniones bilaterales con jefes de Estado, aunque aún no fueron confirmadas.

El Presidente también tiene previstas dos entrevistas con medios internacionales, cuyos detalles aún no fueron informados. En paralelo, Caputo y Quirno trabajan en sus propias agendas, aunque hasta el momento no se oficializaron los encuentros que mantendrán.

Sin agenda con Trump y negociaciones con Estados Unidos

Desde el Gobierno señalaron que no se está gestionando una reunión entre Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni con los funcionarios estadounidenses que asistirán al foro, entre ellos los secretarios de Comercio y Energía, Howard Lutnick y Chris Wright, y el representante comercial Jameson Greer.

Cumbre Trump Milei Casa Blanca (1)

Greer fue uno de los actores centrales en las negociaciones del Acuerdo Marco entre Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que la ratificación final del entendimiento aún no está cerrada y que restan definir algunos aspectos, por lo que no se espera una concreción en el corto plazo.

Un Davos con fuerte presencia internacional

El Foro Económico Mundial contará con la participación de numerosos líderes globales, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El Gobierno suizo anunció un operativo especial de seguridad que incluirá hasta 5.000 militares en el cantón de Grisones.

También existe la posibilidad de que integrantes de la delegación argentina mantengan contactos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien participará en paneles sobre inteligencia artificial, crecimiento global y perspectivas económicas para 2026, temas que figuran entre los ejes de interés del Gobierno argentino.