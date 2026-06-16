Juicio por la muerte de Maradona: el jefe de enfermeros complicó al equipo médico con un dato clave

Este martes se lleva adelante una nueva instancia en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , en el que se tiene a siete profesionales de la salud acusados de "homicidio simple con dolo eventual". En esta ocasión fue citado a declarar el Mariano Perroni , coordinador de los enfermeros que asistieron al futbolista durante su internación domiciliaria en Tigre .

El profesional, declaró que el ídolo futbolístico presentó una taquicardia de manera sostenida durante los seis días previos a su fallecimiento, una situación que figuraba en los reportes médicos sin que se dispusieran controles o medidas de urgencia.

A lo largo de su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro , Perroni insistió en su inocencia y rechazó haber formado parte de cualquier maniobra destinada a perjudicar a Maradona .

La declaración del enfermero

"Nunca me esperé la muerte de Diego", sostuvo. Además recordó que estaba organizando las guardias para las fiestas de fin de año porque esperaba continuar trabajando con el astro futbolístico durante los meses siguientes:"Es el día de hoy que no pude entender cómo llegamos a esto. Yo estaba emocionado que iba a pasar Año Nuevo con él. Estaba esperando que llegue ese día. ¿En qué plan criminal me quieren implicar, si era mi ídolo?", se preguntó.

Juicio muerte Maradona. Enfermero

La clave de su declaración estuvo vinculada a las condiciones de la internación domiciliaria. Perroni afirmó que había advertido a otros integrantes del equipo médico sobre la falta de equipamiento básico para afrontar una emergencia y recordó un audio enviado a la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini en el que manifestaba su preocupación por la ausencia de insumos esenciales.

Asimismo, describió cómo funcionaba el esquema de atención en la vivienda del barrio San Andrés y, según explicó, el enfermero Ricardo Almirón lograba controlar los signos vitales de Maradona durante su turno, mientras que la enfermera Dahiana Madrid no podía hacerlo de manera regular porque el exfutbolista se negaba a recibir controles. De acuerdo con su relato, esa situación provocó que durante buena parte de cada jornada no existiera un monitoreo efectivo de su estado de salud.

Otro de los ejes de su declaración fue la acusación sobre una supuesta manipulación de las planillas de enfermería tras la muerte de Maradona. Perroni negó de manera categórica haber alterado documentación médica y aseguró que fue la propia Madrid quien completó los registros correspondientes al día del fallecimiento.

muerte maradona (1) Los testimonios sobre cómo fueron los primeros momentos tras la muerte de Maradona.

El coordinador de enfermeros también hizo referencia al impacto personal que tuvo la causa judicial. Entre lágrimas, contó que sufrió situaciones de hostigamiento, que debió cambiar a sus hijos de escuela y que su madre falleció meses después, afectada por la exposición pública derivada del caso.

La audiencia estuvo marcada por un clima de tensión entre las partes. Antes de responder preguntas, Perroni pidió disculpas al tribunal por el episodio ocurrido en la audiencia anterior, cuando se quebró emocionalmente y protagonizó un fuerte cruce con abogados de la querella.