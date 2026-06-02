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en vivo NUEVA AUDIENCIA LA MAÑANA | NEUQUEN - 2 de junio de 2026 - 12:55

Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: el testimonio de un médico sobre las adicciones del futbolista

El especialista había destacado su asombro sobre la actitud de Leopoldo Luque: “Actuaba como un fanático”, declaró.

Entre los principales testigos de esta jornada, está el cirujano Rodolfo Benvenutti.

Entre los principales testigos de esta jornada, está el cirujano Rodolfo Benvenutti.

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Este martes se lleva a cabo una nueva audiencia en el marco del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En esta jornada se cuenta con la presentación de tres testigos considerados importantes para reconstruir cómo fue la externación tras la operación en la cabeza y cómo se organizó la internación domiciliaria.

Entre los principales testigos de esta jornada, está el cirujano Rodolfo Benvenutti, quien el año pasado apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque por su actuación durante la cirugía realizada a Maradona. También están citados Germán Dornelli y Esteban Barrio, empleados de Swiss Medical.

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Benvenutti fue convocado para supervisar la cirugía por el hematoma subdural y, durante la investigación dijo que el neurocirujano Luque “no estaba en condiciones” de intervenirlo.

Aseguró que quedó sorprendido por la actitud que observó en Luque al llegar a la clínica. En aquella oportunidad dijo que vio al médico “de cuclillas en el piso besándole la mano” a Maradona. “Actuaba como un fanático”, declaró.

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La familia de Diego quería una "internación domiciliaria"

Benvenuti señaló en otro tramo de su declaración que la reunión realizada en la Clínica Olivos fue "informal", donde los familiares querían que Maradona cumpla una internación domiciliaria

"Era inmanejable la situación, Diego no quería ir a una clínica de rehabilitación. Se habló de un médico clínico, cardiólogo y una ambulancia. Había que generar un sistema interdisciplinario", dijo.

Y aseveró que "Mi sugerencia era que los especialistas tuvieran experiencia en el tratamiento de adicciones". Y calificó a Maradona como un "paciente particular" porque "necesitaba atención las 24 horas".

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Benvenuti contó cómo conoció a Maradona

El médico sostuvo que conoció a Diego por "pedido" del abogado Víctor Stinfale, a quien calificó como un "amigo de hace muchos años".

Y recordó que Maradona se encontraba de cuclillas cuando lo vio en noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, donde el paciente "no quería" realizarse una radiografía.

"Hubo una discusión en ese momento, Luque entendió y presentó un equipo de neurocirujanos. Estaban el doctor Rubino que lo operó y Salas iba a ayudar", consignó.

Y destacó que Stinfale le solicitó que supervise el procedimiento. "Luque quería operarlo, creía que era la oportunidad de su vida. Yo le dije que 'no estaba en condiciones anímicas' para hacerlo", añadió.

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