Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: el testimonio de un médico sobre las adicciones del futbolista

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La familia de Diego quería una "internación domiciliaria"

Benvenuti señaló en otro tramo de su declaración que la reunión realizada en la Clínica Olivos fue "informal", donde los familiares querían que Maradona cumpla una internación domiciliaria

"Era inmanejable la situación, Diego no quería ir a una clínica de rehabilitación. Se habló de un médico clínico, cardiólogo y una ambulancia. Había que generar un sistema interdisciplinario", dijo.

Y aseveró que "Mi sugerencia era que los especialistas tuvieran experiencia en el tratamiento de adicciones". Y calificó a Maradona como un "paciente particular" porque "necesitaba atención las 24 horas".