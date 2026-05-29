Un hombre de 72 años murió por desnutrición: cómo fue el dramático hallazgo y la detención del hijo

Personal médico y efectivos policiales fueron de inmediato hasta el lugar y se encontraron con la escalofriante escena.

Un dramático momento se vivió en una vivienda, donde agonizó un hombre de 72 años, quien finalmente murió por desnutrición . Las condiciones en que estaba causaron conmoción e indignación entre los vecinos.

Todo ocurrió en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, donde la muerte del jubilado identificado como Francisco Carlos Morán dejó al descubierto una historia de abandono extremo .

Francisco agonizó rodeado de suciedad. “Tengo hambre”, esa es la frase que repetida una y otra vez, y fue lo primero que escucharon los policías que lo encontraron tirado en una casa de Godoy Cruz, con un estado de desnutrición impactante.

Su hijo estuvo prófugo dos semanas y fue capturado gracias a un reconocimiento facial. Ahora está imputado por el delito de abandono de persona agravado.

El dramático hallazgo del abuelo de 72 años

El impactante hecho se descubrió el domingo 10 de mayo, cuando una llamada al 911 alertó sobre la situación. Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) y efectivos policiales fueron de inmediato hasta el lugar y se encontraron con la escalofriante escena.

Según informaron los medios locales., la casa presentaba una falta total de higiene y no había alimentos a la vista. En medio de esa desoladora situación, el hombre agonizaba con un fuerte deterioro físico y suplicaba por comida.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara pero los médicos no logaron salvarlo, y murió apenas 24 horas después.

URGENCIAS MENDOZA

De acuerdo al informe médico, además de la desnutrición, el hombre atravesaba un cuadro de neumonía y un edema agudo de pulmón por bronconeumonía. Pero también detectaron múltiples hematomas en la cara y el cuerpo.

Tras su muerte, se abrió una investigación que quedó en manos del fiscal Juan Carlos Alessandra. Todas las acusaciones apuntaron contra el hijo del jubilado, Sergio Gustavo Morán, de 41 años, quien vivía en la misma casa pero no estaba presente cuando llegaron las autoridades.

El hijo estuvo dos semanas prófugo

Luego de confirmarse la muerte del jubilado, la Justicia mendocina dictó una orden de captura contra Sergio Gustavo Morán - el hijo de la víctima-, quien estuvo prófugo durante dos semanas.

La captura finalmente se concretó en Godoy Cruz, cuando el sospechoso fue detectado por el sistema de reconocimiento facial del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tras ser identificado por las cámaras, los efectivos lograron interceptarlo y ponerlo a disposición del fiscal Alessandra, quien lo imputó por abandono de persona agravado por el grave daño en la salud ocasionado y por tratarse de su progenitor.

Las primeras versiones indicaban que el acusado podría tener algún problema mental, pero fuentes cercanas a la causa lo descartaron.

Además, se supo que Morán ya había estado bajo la lupa de la Justicia mendocina:en 2024 fue juzgado por un caso de violencia de género, que terminó con una suspensión de juicio a prueba (probation) por dos años.

Tras la muerte de una joven por desnutrición internaron a cuatro de sus hermanos

Cuatro chicos de 3 a 15 años de edad, de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, fueron internados en el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de esa ciudad, con los mismos síntomas que presentó su hermana mayor, de 19 años, quien murió días atrás luego de haber llegado a la guardia con un cuadro de desnutrición severa.

El último en ser internado fue el adolescente de 15 años, con un cuadro de desnutrición similar al presentado por sus tres hermanos menores, de 3, 8 y 13 años, y también su hermana mayor antes de fallecer.

Todos ellos integran una familia en graves condiciones de vulnerabilidad, integrada por una madre y sus nueve hijos. La muerte de la hija mayor, ocurrida el lunes último, generó una fuerte repercusión y preocupación luego de que trascendió en medios nacionales que había comido desechos de un basural, algo que posteriormente fue negado por las autoridades hospitalarias.