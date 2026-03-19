La explicación que dio el diputado que compró un rifle por Mercado Libre y lo recibió en el Congreso

Un repartidor llegó al despacho del diputado del PRO, Javier Sánchez Wrba y se vivieron momentos de preocupación. Qué dijo tras el tenso momento.

Según se conoció, el custodio quedó asombrado al ver lo que había en el interior del paquete y rápidamente dio la voz de alarma.

Un preocupante hecho se registró en horas de la tarde del miércoles en el Congreso de la Nación. Un joven repartidor que ingresó al edificio e intentó pasar por el escáner con un paquete , fue demorado por llevar un rifle en el interior de una encomienda, y estaba destinada a un diputado. Qué se sabe del hecho.

Según se conoció, en ese momento, el custodio quedó asombrado al ver lo que había en el interior del paquete y rápidamente dio la voz de alarma . En la pantalla se veía, envuelto en su caja, un rifle ingresando al Anexo del Congreso de la Nación. El paquete estaba destinado a un diputado.

Rápidamente se acercaron los custodios y el repartidor quedó demorado. Se activaba el protocolo de seguridad mientras los hombres y mujeres de seguridad se hacían del paquete que en su interior tenía un arma y en su exterior el nombre a quien estaba dirigido: Javier Sánchez Wrba , diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque del PRO.

Frente a este inédito momento, el legislador explicó ante los periodistas acreditados que el objeto era un rifle de aire comprimido adquirido para uso recreativo. "Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo", explicó.

diputado aire comprimido

El diputado reveló que "por un error lo mandaron a la oficina"

Una vez esclarecido el hecho, el diputado tomó el paquete y se dirigió a las cocheras del anexo para depositarlo en el baúl de su vehículo, según informó Infobae.

"Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina", dijo el diputado que supo formar parte del equipo de Federico Pinedo.

La repercusión que generó el hecho en redes sociales, y que ralentizó el ingreso al edificio, hizo que el legislador bonaerense señalara que “es un rifle de aire comprimido, ¿Cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”, en referencia a un posteo en X del también diputado Esteban Paulón que hizo referencia al hecho sin nombrar al diputado amarillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2034285772207980863?s=20&partner=&hide_thread=false OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO



Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso

Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.



Seguimos con más informaciones… — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 18, 2026

Como respuesta formal frente a este episodio, el diputado del PRO se dirigió mediante una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Memen, en la que explicó lo ocurrido:

"Por medio de la presente, me comunico con usted para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire a comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, señala la nota firmada por Sánchez Wrba.

Un hecho similar ocurrió dos semanas atrás a Wado de Pedro

Hace alrededor de dos semanas atrás sucedió un hecho similar pero en el ingreso del Senado. En la previa a la última sesión ingresaban los senadores al Palacio Legislativo y uno de ellos se quedó en la puerta conversando. Para acelerar los tiempos, le entregó su mochila a una asesor que ingresó y la pasó por el escáner.

En ese momento, y luego de que pasara la mochila, la seguridad del Senado la retuvo frente a la mirada de la asesora que no entendía el por qué y hacía referencia a que era propiedad del legislador Eduardo Wado de Pedro, del bloque Justicialista.

wado.jpg Eduardo Wado De Pedro, un precandidato que empieza a crecer en UxP.

Enterado de lo que sucedía “Wado” apuró el paso e ingresó al Palacio y fue junto al hombre de seguridad que sostenía su mochila. “Tiene un elemento que no puede pasar”, le dijo frente a la atónita de mirada del mercedino.

Cuando abre la mochila, el gesto de preocupación cambió por una sonrisa: se había olvidado un cuchillo de asado en el interior de la mochila. La tensa situación cambió a risas y el senador prometió salames quintero de Mercedes para agradecerle al hombre de seguridad que ya para ese entonces también sonreía.