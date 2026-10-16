Resultados de las quinielas de hoy 16 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 16 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0312
1° 0312, 2° 0642, 3° 9817, 4° 2485, 5° 8148, 6° 2808, 7° 0917, 8° 1845, 9° 4148, 10° 8558, 11° 3820, 12° 5935, 13° 3792, 14° 6517, 15° 7020, 16° 7814, 17° 8059, 18° 0977, 19° 9444, 20° 9509
El Primero
Cabeza: 9666
1° 9666, 2° 9778, 3° 2396, 4° 1735, 5° 9727, 6° 9548, 7° 7931, 8° 3833, 9° 3851, 10° 5892, 11° 0150, 12° 5873, 13° 0329, 14° 6841, 15° 9387, 16° 8212, 17° 8221, 18° 1910, 19° 9489, 20° 9593
La Matutina
Cabeza: 6828
1° 6828, 2° 0741, 3° 1232, 4° 1811, 5° 2242, 6° 2688, 7° 5404, 8° 2724, 9° 2171, 10° 4720, 11° 9683, 12° 5936, 13° 6332, 14° 9644, 15° 1128, 16° 7117, 17° 8105, 18° 8333, 19° 9143, 20° 2058
La Vespertina
Cabeza: 5400
1° 5400, 2° 0935, 3° 1284, 4° 1652, 5° 2114, 6° 2962, 7° 0658, 8° 3571, 9° 4480, 10° 4811, 11° 8655, 12° 5968, 13° 6328, 14° 0598, 15° 7393, 16° 8280, 17° 8205, 18° 7296, 19° 5791, 20° 9627
La Nocturna
Cabeza: 0367
1° 0367, 2° 0809, 3° 0116, 4° 1673, 5° 4099, 6° 2612, 7° 0477, 8° 6764, 9° 4285, 10° 2724, 11° 5409, 12° 5570, 13° 5109, 14° 6991, 15° 1568, 16° 7985, 17° 8336, 18° 4616, 19° 9078, 20° 9127
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 9634
1° 9634, 2° 4048, 3° 9525, 4° 2112, 5° 2107, 6° 2085, 7° 2460, 8° 3324, 9° 5142, 10° 2932, 11° 8700, 12° 1953, 13° 3003, 14° 1081, 15° 4227, 16° 5181, 17° 5409, 18° 0971, 19° 0433, 20° 4873
El Primero
Cabeza: 0069
1° 0069, 2° 2875, 3° 8313, 4° 6885, 5° 5772, 6° 4740, 7° 0023, 8° 7433, 9° 6641, 10° 7253, 11° 2648, 12° 6649, 13° 5283, 14° 5444, 15° 6812, 16° 3763, 17° 5731, 18° 6407, 19° 2566, 20° 8878
La Matutina
Cabeza: 4848
1° 4848, 2° 6346, 3° 5386, 4° 7454, 5° 2524, 6° 2881, 7° 8374, 8° 6702, 9° 6152, 10° 6679, 11° 9208, 12° 8881, 13° 4393, 14° 0306, 15° 9610, 16° 0571, 17° 7711, 18° 1809, 19° 8940, 20° 2678
La Vespertina
Cabeza: 7430
1° 7430, 2° 7694, 3° 9891, 4° 1299, 5° 1010, 6° 7344, 7° 1430, 8° 5782, 9° 3527, 10° 3087, 11° 4914, 12° 1294, 13° 9067, 14° 1720, 15° 1222, 16° 4431, 17° 0893, 18° 0445, 19° 4787, 20° 3947
La Nocturna
Cabeza: 6649
1° 6649, 2° 7333, 3° 1911, 4° 7191, 5° 9630, 6° 8719, 7° 5470, 8° 9559, 9° 3970, 10° 5740, 11° 8369, 12° 0258, 13° 2196, 14° 5149, 15° 2071, 16° 2776, 17° 2606, 18° 5121, 19° 0020, 20° 8759
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 0080
1° 0080, 2° 1318, 3° 8483, 4° 2497, 5° 4119, 6° 6629, 7° 0688, 8° 6636, 9° 9232, 10° 9122, 11° 7887, 12° 1897, 13° 8504, 14° 9784, 15° 0946, 16° 7374, 17° 8476, 18° 9513, 19° 7672, 20° 1846
El Primero
Cabeza: 5166
1° 5166, 2° 8440, 3° 5873, 4° 0441, 5° 6495, 6° 2698, 7° 9065, 8° 5748, 9° 8892, 10° 3166, 11° 6750, 12° 5134, 13° 9996, 14° 2826, 15° 3378, 16° 5557, 17° 2327, 18° 5503, 19° 4914, 20° 5118
La Matutina
Cabeza: 5751
1° 5751, 2° 9481, 3° 2043, 4° 6510, 5° 7648, 6° 8221, 7° 1022, 8° 3951, 9° 1734, 10° 3671, 11° 3299, 12° 2266, 13° 2185, 14° 2688, 15° 9599, 16° 9574, 17° 2125, 18° 7358, 19° 8803, 20° 2425
La Vespertina
Cabeza: 8369
1° 8369, 2° 8528, 3° 7598, 4° 5339, 5° 9009, 6° 2723, 7° 7673, 8° 6592, 9° 5880, 10° 9306, 11° 4050, 12° 7684, 13° 1605, 14° 2574, 15° 8527, 16° 2171, 17° 0400, 18° 2665, 19° 9214, 20° 9414
La Nocturna
Cabeza: 4264
1° 4264, 2° 7858, 3° 5893, 4° 9756, 5° 6121, 6° 9737, 7° 3462, 8° 5035, 9° 7817, 10° 6426, 11° 5319, 12° 2133, 13° 5487, 14° 9940, 15° 5732, 16° 9463, 17° 2168, 18° 0289, 19° 8153, 20° 0838
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 2949
1° 2949, 2° 6655, 3° 8816, 4° 7593, 5° 2437, 6° 7496, 7° 0422, 8° 6344, 9° 2666, 10° 8647, 11° 6873, 12° 3822, 13° 5857, 14° 3281, 15° 6627, 16° 4514, 17° 0688, 18° 3627, 19° 9518, 20° 4043
El Primero
Cabeza: 9696
1° 9696, 2° 8578, 3° 4422, 4° 3382, 5° 3728, 6° 9862, 7° 4131, 8° 3923, 9° 1267, 10° 7179, 11° 5306, 12° 7564, 13° 1646, 14° 8201, 15° 0615, 16° 5164, 17° 1822, 18° 8957, 19° 8001, 20° 5479
La Matutina
Cabeza: 4992
1° 4992, 2° 8020, 3° 8556, 4° 8540, 5° 5086, 6° 7333, 7° 8806, 8° 3093, 9° 6877, 10° 7043, 11° 5653, 12° 7761, 13° 4877, 14° 2046, 15° 3179, 16° 7660, 17° 2567, 18° 7648, 19° 4492, 20° 8954
La Vespertina
Cabeza: 0319
1° 0319, 2° 8048, 3° 3610, 4° 9782, 5° 9713, 6° 3970, 7° 4155, 8° 2509, 9° 0981, 10° 5793, 11° 7657, 12° 1618, 13° 0689, 14° 0818, 15° 7068, 16° 9690, 17° 6237, 18° 6011, 19° 1580, 20° 9200
La Nocturna
Cabeza: 8329
1° 8329, 2° 0196, 3° 0857, 4° 7940, 5° 8038, 6° 7807, 7° 6630, 8° 3157, 9° 3339, 10° 6377, 11° 6224, 12° 9493, 13° 3452, 14° 0495, 15° 6757, 16° 3238, 17° 9619, 18° 4739, 19° 8045, 20° 8662
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 8077
1° 8077, 2° 8902, 3° 6730, 4° 2164, 5° 4794, 6° 2706, 7° 1950, 8° 8834, 9° 4326, 10° 5011, 11° 9792, 12° 6513, 13° 3399, 14° 4937, 15° 3573, 16° 1430, 17° 4209, 18° 8547, 19° 3822, 20° 6877
El Primero
Cabeza: 8042
1° 8042, 2° 5532, 3° 0451, 4° 3505, 5° 1921, 6° 8053, 7° 2523, 8° 6932, 9° 0374, 10° 0624, 11° 5513, 12° 4271, 13° 1582, 14° 1124, 15° 3962, 16° 6584, 17° 1083, 18° 8988, 19° 9611, 20° 0010
La Matutina
Cabeza: 5524
1° 5524, 2° 4875, 3° 0268, 4° 6268, 5° 8846, 6° 3673, 7° 1526, 8° 7291, 9° 9239, 10° 3725, 11° 8703, 12° 7857, 13° 0094, 14° 6482, 15° 3677, 16° 2077, 17° 2384, 18° 3095, 19° 0085, 20° 3380
La Vespertina
Cabeza: 9656
1° 9656, 2° 4584, 3° 4899, 4° 9413, 5° 6318, 6° 3033, 7° 2830, 8° 5974, 9° 3179, 10° 9173, 11° 6180, 12° 4203, 13° 8472, 14° 9770, 15° 8188, 16° 8194, 17° 3214, 18° 4001, 19° 9052, 20° 6314
La Nocturna
Cabeza: 9132
1° 9132, 2° 6503, 3° 0842, 4° 8568, 5° 9193, 6° 4066, 7° 6816, 8° 8905, 9° 6014, 10° 2367, 11° 2914, 12° 2475, 13° 9700, 14° 6049, 15° 8028, 16° 8986, 17° 4019, 18° 5288, 19° 0498, 20° 7439
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
Te puede interesar...
Leé más
Quiniela de Córdoba HOY: resultados del 16 de octubre de 2026
Quiniela de la Ciudad HOY: resultados del 16 de octubre de 2026
Quiniela Provincia de Buenos Aires HOY: resultados del 16 de octubre de 2026
Noticias relacionadas