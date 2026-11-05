Resultados de las quinielas de hoy 5 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 5 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 6948
1° 6948, 2° 6102, 3° 1015, 4° 6129, 5° 8034, 6° 2548, 7° 2047, 8° 0866, 9° 1250, 10° 5453, 11° 7069, 12° 0103, 13° 5811, 14° 1848, 15° 0866, 16° 8953, 17° 6218, 18° 9234, 19° 6746, 20° 7798
El Primero
Cabeza: 7319
1° 7319, 2° 8566, 3° 2440, 4° 7140, 5° 8453, 6° 8195, 7° 3737, 8° 2232, 9° 4404, 10° 2606, 11° 2648, 12° 0747, 13° 2142, 14° 1510, 15° 2594, 16° 4409, 17° 4153, 18° 2850, 19° 4686, 20° 4666
La Matutina
Cabeza: 2277
1° 2277, 2° 8751, 3° 8540, 4° 2169, 5° 4380, 6° 6850, 7° 5659, 8° 3412, 9° 7086, 10° 0690, 11° 4723, 12° 9151, 13° 7890, 14° 3897, 15° 3698, 16° 5223, 17° 3473, 18° 6283, 19° 8595, 20° 8037
La Vespertina
Cabeza: 8453
1° 8453, 2° 3038, 3° 2933, 4° 8199, 5° 3474, 6° 8403, 7° 5775, 8° 8452, 9° 9246, 10° 2973, 11° 1924, 12° 0035, 13° 2581, 14° 3973, 15° 7076, 16° 0116, 17° 2364, 18° 3302, 19° 4512, 20° 0208
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 1608
1° 1608, 2° 7383, 3° 1937, 4° 0234, 5° 7505, 6° 0707, 7° 9771, 8° 4881, 9° 7841, 10° 5239, 11° 8745, 12° 9589, 13° 6689, 14° 5394, 15° 8872, 16° 3226, 17° 7930, 18° 1492, 19° 2181, 20° 2464
El Primero
Cabeza: 2179
1° 2179, 2° 5929, 3° 3679, 4° 7223, 5° 3622, 6° 5181, 7° 5155, 8° 0307, 9° 6089, 10° 3647, 11° 2653, 12° 6307, 13° 3013, 14° 5927, 15° 2929, 16° 2958, 17° 6179, 18° 1440, 19° 1128, 20° 5728
La Matutina
Cabeza: 3261
1° 3261, 2° 3714, 3° 9863, 4° 2411, 5° 2208, 6° 6461, 7° 6494, 8° 5338, 9° 1800, 10° 2191, 11° 2083, 12° 3131, 13° 6833, 14° 1838, 15° 4630, 16° 5432, 17° 2718, 18° 6781, 19° 5737, 20° 1962
La Vespertina
Cabeza: 9435
1° 9435, 2° 5380, 3° 1006, 4° 9579, 5° 4891, 6° 4533, 7° 1297, 8° 4763, 9° 1312, 10° 0502, 11° 8591, 12° 1791, 13° 5616, 14° 9322, 15° 4682, 16° 1988, 17° 6607, 18° 8768, 19° 8888, 20° 3988
La Nocturna
Cabeza: 6894
1° 6894, 2° 6324, 3° 2554, 4° 7453, 5° 6299, 6° 2321, 7° 0943, 8° 7969, 9° 9118, 10° 7282, 11° 5714, 12° 5259, 13° 6281, 14° 9566, 15° 8451, 16° 1674, 17° 4578, 18° 9403, 19° 0119, 20° 9419
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 5992
1° 5992, 2° 1442, 3° 6769, 4° 8190, 5° 2674, 6° 5163, 7° 3500, 8° 4157, 9° 6946, 10° 1534, 11° 4652, 12° 7471, 13° 9414, 14° 8202, 15° 6718, 16° 3274, 17° 7605, 18° 4171, 19° 0788, 20° 8621
El Primero
Cabeza: 1878
1° 1878, 2° 0861, 3° 9316, 4° 8202, 5° 6555, 6° 3456, 7° 2739, 8° 3688, 9° 0432, 10° 3924, 11° 7633, 12° 1432, 13° 2661, 14° 8647, 15° 4651, 16° 3702, 17° 8918, 18° 9032, 19° 6432, 20° 1273
La Matutina
Cabeza: 3496
1° 3496, 2° 8604, 3° 0998, 4° 2720, 5° 5594, 6° 2965, 7° 2049, 8° 0411, 9° 3940, 10° 7076, 11° 6528, 12° 7694, 13° 1830, 14° 3600, 15° 9841, 16° 1257, 17° 8409, 18° 3734, 19° 4653, 20° 8459
La Vespertina
Cabeza: 4143
1° 4143, 2° 1315, 3° 7169, 4° 2077, 5° 2049, 6° 8884, 7° 5508, 8° 0104, 9° 7774, 10° 4764, 11° 6221, 12° 3694, 13° 2770, 14° 5689, 15° 1017, 16° 5769, 17° 7851, 18° 2039, 19° 3033, 20° 8167
La Nocturna
Cabeza: 9368
1° 9368, 2° 3683, 3° 7638, 4° 4343, 5° 0391, 6° 8138, 7° 4160, 8° 0973, 9° 4412, 10° 4770, 11° 6383, 12° 0616, 13° 0686, 14° 8174, 15° 9107, 16° 5075, 17° 4192, 18° 8925, 19° 8258, 20° 6089
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 4606
1° 4606, 2° 6853, 3° 9309, 4° 7337, 5° 4603, 6° 2506, 7° 2021, 8° 4310, 9° 9393, 10° 8257, 11° 7740, 12° 8664, 13° 6501, 14° 4920, 15° 8739, 16° 3748, 17° 1150, 18° 3368, 19° 4054, 20° 6503
El Primero
Cabeza: 7074
1° 7074, 2° 7946, 3° 1659, 4° 8117, 5° 8278, 6° 2560, 7° 7063, 8° 4167, 9° 4772, 10° 2891, 11° 4917, 12° 1000, 13° 9797, 14° 1961, 15° 8646, 16° 3275, 17° 3022, 18° 6740, 19° 0020, 20° 6064
La Matutina
Cabeza: 2557
1° 2557, 2° 4778, 3° 2791, 4° 4031, 5° 5335, 6° 4414, 7° 5143, 8° 0175, 9° 5273, 10° 3406, 11° 4653, 12° 7698, 13° 4908, 14° 5239, 15° 7400, 16° 4140, 17° 2085, 18° 4060, 19° 9714, 20° 4267
La Vespertina
Cabeza: 7786
1° 7786, 2° 7560, 3° 5044, 4° 9136, 5° 6658, 6° 0951, 7° 1118, 8° 7358, 9° 4377, 10° 6676, 11° 7471, 12° 2921, 13° 3037, 14° 3879, 15° 4856, 16° 5334, 17° 4831, 18° 9931, 19° 3791, 20° 0541
La Nocturna
Cabeza: 6814
1° 6814, 2° 1417, 3° 0313, 4° 2406, 5° 2312, 6° 9008, 7° 5842, 8° 9503, 9° 8209, 10° 3939, 11° 2043, 12° 4274, 13° 0532, 14° 8311, 15° 6357, 16° 8266, 17° 7116, 18° 9430, 19° 0517, 20° 1337
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 8067
1° 8067, 2° 5149, 3° 3514, 4° 8578, 5° 2995, 6° 9658, 7° 9778, 8° 7339, 9° 8453, 10° 4202, 11° 1719, 12° 4836, 13° 0250, 14° 9834, 15° 3400, 16° 2818, 17° 7447, 18° 7136, 19° 7842, 20° 9679
El Primero
Cabeza: 6095
1° 6095, 2° 0988, 3° 3247, 4° 5932, 5° 4091, 6° 1127, 7° 0870, 8° 3796, 9° 2726, 10° 5987, 11° 8157, 12° 6657, 13° 0990, 14° 2827, 15° 7373, 16° 3200, 17° 9371, 18° 7500, 19° 0290, 20° 1393
La Matutina
Cabeza: 1678
1° 1678, 2° 1708, 3° 7534, 4° 6982, 5° 9403, 6° 9607, 7° 3462, 8° 2425, 9° 1860, 10° 4246, 11° 6215, 12° 4474, 13° 7862, 14° 5099, 15° 3642, 16° 6764, 17° 1005, 18° 3537, 19° 2483, 20° 9712
La Vespertina
Cabeza: 1974
1° 1974, 2° 8125, 3° 1206, 4° 1702, 5° 3319, 6° 9232, 7° 7038, 8° 1403, 9° 9444, 10° 7745, 11° 6724, 12° 7214, 13° 3270, 14° 2314, 15° 6334, 16° 4219, 17° 2639, 18° 8753, 19° 2908, 20° 1123
La Nocturna
Cabeza: 4112
1° 4112, 2° 8970, 3° 1409, 4° 1383, 5° 2238, 6° 1150, 7° 8727, 8° 2026, 9° 3511, 10° 6285, 11° 8260, 12° 1722, 13° 7508, 14° 1789, 15° 8252, 16° 4067, 17° 8534, 18° 3559, 19° 3550, 20° 0387
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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