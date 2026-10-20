Resultados de las quinielas de hoy lunes 19 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 19 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 1861
1° 1861, 2° 6205, 3° 1042, 4° 1908, 5° 2316, 6° 2927, 7° 2131, 8° 6363, 9° 4167, 10° 7521, 11° 9011, 12° 5618, 13° 6041, 14° 6771, 15° 1484, 16° 7531, 17° 8057, 18° 8831, 19° 9031, 20° 7575
El Primero
Cabeza: 4650
1° 4650, 2° 1802, 3° 1497, 4° 1720, 5° 4068, 6° 3018, 7° 3002, 8° 3788, 9° 4095, 10° 4532, 11° 2951, 12° 5578, 13° 6184, 14° 6742, 15° 6127, 16° 7918, 17° 7683, 18° 8679, 19° 5559, 20° 8877
La Matutina
Cabeza: 0038
1° 0038, 2° 0836, 3° 1187, 4° 6085, 5° 9426, 6° 2753, 7° 0425, 8° 3977, 9° 4090, 10° 4554, 11° 0685, 12° 0738, 13° 6120, 14° 2942, 15° 7384, 16° 9414, 17° 7046, 18° 1911, 19° 9272, 20° 2144
La Vespertina
Cabeza: 9894
1° 9894, 2° 0567, 3° 7847, 4° 1511, 5° 1530, 6° 1732, 7° 1791, 8° 3278, 9° 4147, 10° 5421, 11° 5381, 12° 5682, 13° 8438, 14° 6900, 15° 7423, 16° 7742, 17° 7717, 18° 8987, 19° 6504, 20° 4448
La Nocturna
Cabeza: 0264
1° 0264, 2° 0608, 3° 1079, 4° 7498, 5° 2014, 6° 2959, 7° 0995, 8° 0076, 9° 6884, 10° 4668, 11° 0376, 12° 5941, 13° 6239, 14° 6591, 15° 7151, 16° 8397, 17° 6900, 18° 8524, 19° 8936, 20° 9946
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 1145
1° 1145, 2° 1078, 3° 5389, 4° 6390, 5° 3040, 6° 6387, 7° 3230, 8° 6308, 9° 3346, 10° 1090, 11° 8606, 12° 6951, 13° 3208, 14° 8126, 15° 0939, 16° 7038, 17° 6177, 18° 2220, 19° 2008, 20° 5669
El Primero
Cabeza: 7090
1° 7090, 2° 0341, 3° 2321, 4° 1416, 5° 6716, 6° 4257, 7° 5457, 8° 2623, 9° 5747, 10° 4570, 11° 0585, 12° 9440, 13° 2673, 14° 6190, 15° 7279, 16° 2357, 17° 2741, 18° 6431, 19° 1224, 20° 4057
La Matutina
Cabeza: 5095
1° 5095, 2° 7109, 3° 4460, 4° 6969, 5° 4409, 6° 0337, 7° 8101, 8° 6090, 9° 3182, 10° 7333, 11° 8983, 12° 8595, 13° 4519, 14° 7098, 15° 2128, 16° 8667, 17° 0485, 18° 8371, 19° 5687, 20° 8009
La Vespertina
Cabeza: 5893
1° 5893, 2° 5497, 3° 0096, 4° 5733, 5° 4272, 6° 5752, 7° 8218, 8° 0746, 9° 3285, 10° 1300, 11° 4147, 12° 8490, 13° 4543, 14° 1359, 15° 4893, 16° 6169, 17° 6194, 18° 0478, 19° 4670, 20° 3267
La Nocturna
Cabeza: 7824
1° 7824, 2° 3732, 3° 7500, 4° 8540, 5° 1832, 6° 7872, 7° 0153, 8° 9045, 9° 0124, 10° 4118, 11° 3073, 12° 2483, 13° 0002, 14° 2325, 15° 5221, 16° 4228, 17° 5838, 18° 3420, 19° 7646, 20° 7822
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 2251
1° 2251, 2° 2998, 3° 0999, 4° 0994, 5° 6089, 6° 0546, 7° 8258, 8° 9954, 9° 8657, 10° 4608, 11° 2745, 12° 0285, 13° 5893, 14° 5317, 15° 8158, 16° 0797, 17° 4799, 18° 0332, 19° 2682, 20° 3806
El Primero
Cabeza: 3690
1° 3690, 2° 6437, 3° 5473, 4° 8226, 5° 6707, 6° 6363, 7° 5284, 8° 5069, 9° 9439, 10° 7737, 11° 3416, 12° 9006, 13° 2305, 14° 8196, 15° 5635, 16° 8971, 17° 7084, 18° 2525, 19° 8412, 20° 8277
La Matutina
Cabeza: 0249
1° 0249, 2° 8353, 3° 6999, 4° 8670, 5° 4932, 6° 8925, 7° 9481, 8° 6935, 9° 4625, 10° 8090, 11° 4134, 12° 5406, 13° 2197, 14° 3175, 15° 5586, 16° 6486, 17° 9203, 18° 8969, 19° 9308, 20° 8901
La Vespertina
Cabeza: 8178
1° 8178, 2° 7289, 3° 8522, 4° 6271, 5° 1808, 6° 9114, 7° 4629, 8° 7350, 9° 1194, 10° 1316, 11° 8528, 12° 2519, 13° 5357, 14° 6235, 15° 6296, 16° 3473, 17° 4708, 18° 5096, 19° 1859, 20° 5626
La Nocturna
Cabeza: 3419
1° 3419, 2° 9092, 3° 5187, 4° 6390, 5° 0892, 6° 1740, 7° 7469, 8° 1029, 9° 4497, 10° 3867, 11° 6803, 12° 6358, 13° 6937, 14° 2767, 15° 0649, 16° 9368, 17° 5547, 18° 6419, 19° 3763, 20° 4930
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0821
1° 0821, 2° 3104, 3° 3899, 4° 7589, 5° 9231, 6° 1264, 7° 8665, 8° 1224, 9° 6282, 10° 0727, 11° 3314, 12° 7511, 13° 8779, 14° 0659, 15° 7592, 16° 8069, 17° 0221, 18° 7940, 19° 0508, 20° 8401
El Primero
Cabeza: 1531
1° 1531, 2° 0984, 3° 7077, 4° 0047, 5° 9025, 6° 3933, 7° 8090, 8° 0494, 9° 9892, 10° 4160, 11° 8857, 12° 7875, 13° 6157, 14° 8304, 15° 3967, 16° 2088, 17° 3812, 18° 3307, 19° 3381, 20° 1723
La Matutina
Cabeza: 7741
1° 7741, 2° 0178, 3° 9070, 4° 3945, 5° 0082, 6° 9320, 7° 9717, 8° 9147, 9° 9045, 10° 7160, 11° 1169, 12° 2725, 13° 0151, 14° 9110, 15° 5887, 16° 7446, 17° 9496, 18° 6146, 19° 6621, 20° 6985
La Vespertina
Cabeza: 8701
1° 8701, 2° 2218, 3° 2663, 4° 5349, 5° 5660, 6° 9222, 7° 1333, 8° 0435, 9° 3497, 10° 8626, 11° 8588, 12° 0636, 13° 8453, 14° 7854, 15° 8164, 16° 6903, 17° 2265, 18° 0952, 19° 2766, 20° 8039
La Nocturna
Cabeza: 4694
1° 4694, 2° 9293, 3° 3823, 4° 0989, 5° 3010, 6° 1001, 7° 7184, 8° 2908, 9° 9439, 10° 7168, 11° 6570, 12° 5224, 13° 3057, 14° 9911, 15° 3099, 16° 3907, 17° 7708, 18° 1706, 19° 9912, 20° 3947
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 2099
1° 2099, 2° 5403, 3° 7173, 4° 8884, 5° 8107, 6° 8575, 7° 9903, 8° 0929, 9° 3919, 10° 5350, 11° 6928, 12° 0796, 13° 2805, 14° 6424, 15° 3470, 16° 4176, 17° 5243, 18° 3454, 19° 7768, 20° 4783
El Primero
Cabeza: 5612
1° 5612, 2° 4401, 3° 8819, 4° 7681, 5° 3932, 6° 6330, 7° 9042, 8° 5600, 9° 5565, 10° 6798, 11° 0479, 12° 0880, 13° 0970, 14° 8341, 15° 3558, 16° 8718, 17° 7606, 18° 4789, 19° 4351, 20° 4736
La Matutina
Cabeza: 3191
1° 3191, 2° 4692, 3° 5147, 4° 9475, 5° 8985, 6° 6502, 7° 2603, 8° 6074, 9° 6373, 10° 9730, 11° 8303, 12° 8718, 13° 2092, 14° 3904, 15° 8671, 16° 0534, 17° 1062, 18° 7371, 19° 5951, 20° 3521
La Vespertina
Cabeza: 5073
1° 5073, 2° 6561, 3° 4397, 4° 3143, 5° 8133, 6° 0036, 7° 7368, 8° 2579, 9° 8091, 10° 4824, 11° 9092, 12° 1310, 13° 0224, 14° 2683, 15° 4054, 16° 7792, 17° 4529, 18° 9458, 19° 4754, 20° 3746
La Nocturna
Cabeza: 2965
1° 2965, 2° 7266, 3° 5387, 4° 7451, 5° 6168, 6° 1483, 7° 9499, 8° 0970, 9° 7302, 10° 6811, 11° 7967, 12° 8637, 13° 2361, 14° 6824, 15° 4647, 16° 9854, 17° 8507, 18° 6302, 19° 4467, 20° 2098
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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