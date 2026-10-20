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Resultados de las quinielas de hoy lunes 19 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy lunes 19 de octubre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy lunes 19 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 19 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 1861
1° 1861, 2° 6205, 3° 1042, 4° 1908, 5° 2316, 6° 2927, 7° 2131, 8° 6363, 9° 4167, 10° 7521, 11° 9011, 12° 5618, 13° 6041, 14° 6771, 15° 1484, 16° 7531, 17° 8057, 18° 8831, 19° 9031, 20° 7575

El Primero

Cabeza: 4650
1° 4650, 2° 1802, 3° 1497, 4° 1720, 5° 4068, 6° 3018, 7° 3002, 8° 3788, 9° 4095, 10° 4532, 11° 2951, 12° 5578, 13° 6184, 14° 6742, 15° 6127, 16° 7918, 17° 7683, 18° 8679, 19° 5559, 20° 8877

La Matutina

Cabeza: 0038
1° 0038, 2° 0836, 3° 1187, 4° 6085, 5° 9426, 6° 2753, 7° 0425, 8° 3977, 9° 4090, 10° 4554, 11° 0685, 12° 0738, 13° 6120, 14° 2942, 15° 7384, 16° 9414, 17° 7046, 18° 1911, 19° 9272, 20° 2144

La Vespertina

Cabeza: 9894
1° 9894, 2° 0567, 3° 7847, 4° 1511, 5° 1530, 6° 1732, 7° 1791, 8° 3278, 9° 4147, 10° 5421, 11° 5381, 12° 5682, 13° 8438, 14° 6900, 15° 7423, 16° 7742, 17° 7717, 18° 8987, 19° 6504, 20° 4448

La Nocturna

Cabeza: 0264
1° 0264, 2° 0608, 3° 1079, 4° 7498, 5° 2014, 6° 2959, 7° 0995, 8° 0076, 9° 6884, 10° 4668, 11° 0376, 12° 5941, 13° 6239, 14° 6591, 15° 7151, 16° 8397, 17° 6900, 18° 8524, 19° 8936, 20° 9946

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 1145
1° 1145, 2° 1078, 3° 5389, 4° 6390, 5° 3040, 6° 6387, 7° 3230, 8° 6308, 9° 3346, 10° 1090, 11° 8606, 12° 6951, 13° 3208, 14° 8126, 15° 0939, 16° 7038, 17° 6177, 18° 2220, 19° 2008, 20° 5669

El Primero

Cabeza: 7090
1° 7090, 2° 0341, 3° 2321, 4° 1416, 5° 6716, 6° 4257, 7° 5457, 8° 2623, 9° 5747, 10° 4570, 11° 0585, 12° 9440, 13° 2673, 14° 6190, 15° 7279, 16° 2357, 17° 2741, 18° 6431, 19° 1224, 20° 4057

La Matutina

Cabeza: 5095
1° 5095, 2° 7109, 3° 4460, 4° 6969, 5° 4409, 6° 0337, 7° 8101, 8° 6090, 9° 3182, 10° 7333, 11° 8983, 12° 8595, 13° 4519, 14° 7098, 15° 2128, 16° 8667, 17° 0485, 18° 8371, 19° 5687, 20° 8009

La Vespertina

Cabeza: 5893
1° 5893, 2° 5497, 3° 0096, 4° 5733, 5° 4272, 6° 5752, 7° 8218, 8° 0746, 9° 3285, 10° 1300, 11° 4147, 12° 8490, 13° 4543, 14° 1359, 15° 4893, 16° 6169, 17° 6194, 18° 0478, 19° 4670, 20° 3267

La Nocturna

Cabeza: 7824
1° 7824, 2° 3732, 3° 7500, 4° 8540, 5° 1832, 6° 7872, 7° 0153, 8° 9045, 9° 0124, 10° 4118, 11° 3073, 12° 2483, 13° 0002, 14° 2325, 15° 5221, 16° 4228, 17° 5838, 18° 3420, 19° 7646, 20° 7822

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 2251
1° 2251, 2° 2998, 3° 0999, 4° 0994, 5° 6089, 6° 0546, 7° 8258, 8° 9954, 9° 8657, 10° 4608, 11° 2745, 12° 0285, 13° 5893, 14° 5317, 15° 8158, 16° 0797, 17° 4799, 18° 0332, 19° 2682, 20° 3806

El Primero

Cabeza: 3690
1° 3690, 2° 6437, 3° 5473, 4° 8226, 5° 6707, 6° 6363, 7° 5284, 8° 5069, 9° 9439, 10° 7737, 11° 3416, 12° 9006, 13° 2305, 14° 8196, 15° 5635, 16° 8971, 17° 7084, 18° 2525, 19° 8412, 20° 8277

La Matutina

Cabeza: 0249
1° 0249, 2° 8353, 3° 6999, 4° 8670, 5° 4932, 6° 8925, 7° 9481, 8° 6935, 9° 4625, 10° 8090, 11° 4134, 12° 5406, 13° 2197, 14° 3175, 15° 5586, 16° 6486, 17° 9203, 18° 8969, 19° 9308, 20° 8901

La Vespertina

Cabeza: 8178
1° 8178, 2° 7289, 3° 8522, 4° 6271, 5° 1808, 6° 9114, 7° 4629, 8° 7350, 9° 1194, 10° 1316, 11° 8528, 12° 2519, 13° 5357, 14° 6235, 15° 6296, 16° 3473, 17° 4708, 18° 5096, 19° 1859, 20° 5626

La Nocturna

Cabeza: 3419
1° 3419, 2° 9092, 3° 5187, 4° 6390, 5° 0892, 6° 1740, 7° 7469, 8° 1029, 9° 4497, 10° 3867, 11° 6803, 12° 6358, 13° 6937, 14° 2767, 15° 0649, 16° 9368, 17° 5547, 18° 6419, 19° 3763, 20° 4930

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 0821
1° 0821, 2° 3104, 3° 3899, 4° 7589, 5° 9231, 6° 1264, 7° 8665, 8° 1224, 9° 6282, 10° 0727, 11° 3314, 12° 7511, 13° 8779, 14° 0659, 15° 7592, 16° 8069, 17° 0221, 18° 7940, 19° 0508, 20° 8401

El Primero

Cabeza: 1531
1° 1531, 2° 0984, 3° 7077, 4° 0047, 5° 9025, 6° 3933, 7° 8090, 8° 0494, 9° 9892, 10° 4160, 11° 8857, 12° 7875, 13° 6157, 14° 8304, 15° 3967, 16° 2088, 17° 3812, 18° 3307, 19° 3381, 20° 1723

La Matutina

Cabeza: 7741
1° 7741, 2° 0178, 3° 9070, 4° 3945, 5° 0082, 6° 9320, 7° 9717, 8° 9147, 9° 9045, 10° 7160, 11° 1169, 12° 2725, 13° 0151, 14° 9110, 15° 5887, 16° 7446, 17° 9496, 18° 6146, 19° 6621, 20° 6985

La Vespertina

Cabeza: 8701
1° 8701, 2° 2218, 3° 2663, 4° 5349, 5° 5660, 6° 9222, 7° 1333, 8° 0435, 9° 3497, 10° 8626, 11° 8588, 12° 0636, 13° 8453, 14° 7854, 15° 8164, 16° 6903, 17° 2265, 18° 0952, 19° 2766, 20° 8039

La Nocturna

Cabeza: 4694
1° 4694, 2° 9293, 3° 3823, 4° 0989, 5° 3010, 6° 1001, 7° 7184, 8° 2908, 9° 9439, 10° 7168, 11° 6570, 12° 5224, 13° 3057, 14° 9911, 15° 3099, 16° 3907, 17° 7708, 18° 1706, 19° 9912, 20° 3947

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 2099
1° 2099, 2° 5403, 3° 7173, 4° 8884, 5° 8107, 6° 8575, 7° 9903, 8° 0929, 9° 3919, 10° 5350, 11° 6928, 12° 0796, 13° 2805, 14° 6424, 15° 3470, 16° 4176, 17° 5243, 18° 3454, 19° 7768, 20° 4783

El Primero

Cabeza: 5612
1° 5612, 2° 4401, 3° 8819, 4° 7681, 5° 3932, 6° 6330, 7° 9042, 8° 5600, 9° 5565, 10° 6798, 11° 0479, 12° 0880, 13° 0970, 14° 8341, 15° 3558, 16° 8718, 17° 7606, 18° 4789, 19° 4351, 20° 4736

La Matutina

Cabeza: 3191
1° 3191, 2° 4692, 3° 5147, 4° 9475, 5° 8985, 6° 6502, 7° 2603, 8° 6074, 9° 6373, 10° 9730, 11° 8303, 12° 8718, 13° 2092, 14° 3904, 15° 8671, 16° 0534, 17° 1062, 18° 7371, 19° 5951, 20° 3521

La Vespertina

Cabeza: 5073
1° 5073, 2° 6561, 3° 4397, 4° 3143, 5° 8133, 6° 0036, 7° 7368, 8° 2579, 9° 8091, 10° 4824, 11° 9092, 12° 1310, 13° 0224, 14° 2683, 15° 4054, 16° 7792, 17° 4529, 18° 9458, 19° 4754, 20° 3746

La Nocturna

Cabeza: 2965
1° 2965, 2° 7266, 3° 5387, 4° 7451, 5° 6168, 6° 1483, 7° 9499, 8° 0970, 9° 7302, 10° 6811, 11° 7967, 12° 8637, 13° 2361, 14° 6824, 15° 4647, 16° 9854, 17° 8507, 18° 6302, 19° 4467, 20° 2098

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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