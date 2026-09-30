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Resultados de las quinielas de hoy martes 29 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy martes 29 de septiembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy martes 29 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Martes, 29 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0042
1° 0042, 2° 2918, 3° 6988, 4° 1947, 5° 2143, 6° 2750, 7° 3303, 8° 9832, 9° 7648, 10° 4890, 11° 3739, 12° 5874, 13° 2410, 14° 6908, 15° 7035, 16° 7615, 17° 5572, 18° 8558, 19° 5563, 20° 3359

El Primero

Cabeza: 0052
1° 0052, 2° 0840, 3° 1478, 4° 2779, 5° 6441, 6° 2693, 7° 6565, 8° 6969, 9° 4374, 10° 8084, 11° 5264, 12° 1747, 13° 0522, 14° 6723, 15° 3703, 16° 9808, 17° 8093, 18° 7974, 19° 5490, 20° 9505

La Matutina

Cabeza: 6781
1° 6781, 2° 0795, 3° 7496, 4° 1870, 5° 7919, 6° 2944, 7° 3012, 8° 3610, 9° 3173, 10° 0073, 11° 5134, 12° 2580, 13° 6407, 14° 6560, 15° 6827, 16° 7455, 17° 5555, 18° 3087, 19° 6720, 20° 9876

La Vespertina

Cabeza: 8424
1° 8424, 2° 1205, 3° 1079, 4° 1919, 5° 2163, 6° 1484, 7° 3424, 8° 3727, 9° 9844, 10° 4639, 11° 5265, 12° 5951, 13° 9271, 14° 6821, 15° 9904, 16° 1668, 17° 8390, 18° 5456, 19° 0667, 20° 9657

La Nocturna

Cabeza: 0269
1° 0269, 2° 8534, 3° 1414, 4° 1898, 5° 7389, 6° 8850, 7° 3534, 8° 3534, 9° 7308, 10° 4648, 11° 2999, 12° 4592, 13° 2590, 14° 0726, 15° 7149, 16° 7601, 17° 1314, 18° 8617, 19° 2371, 20° 7796

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 6236
1° 6236, 2° 5868, 3° 9017, 4° 1787, 5° 3412, 6° 1577, 7° 8117, 8° 5152, 9° 8510, 10° 8826, 11° 1194, 12° 9597, 13° 9322, 14° 8313, 15° 9238, 16° 8836, 17° 5980, 18° 8385, 19° 5901, 20° 3058

El Primero

Cabeza: 6091
1° 6091, 2° 1000, 3° 6693, 4° 0320, 5° 6800, 6° 5160, 7° 1005, 8° 1382, 9° 9039, 10° 6025, 11° 6600, 12° 9069, 13° 6796, 14° 6317, 15° 0123, 16° 2127, 17° 1160, 18° 6019, 19° 4809, 20° 2303

La Matutina

Cabeza: 6128
1° 6128, 2° 2121, 3° 2515, 4° 9385, 5° 3917, 6° 3934, 7° 0900, 8° 7604, 9° 3734, 10° 1622, 11° 2425, 12° 9513, 13° 8785, 14° 9183, 15° 9204, 16° 9778, 17° 8826, 18° 2305, 19° 9929, 20° 7673

La Vespertina

Cabeza: 9101
1° 9101, 2° 4162, 3° 8209, 4° 1405, 5° 3707, 6° 1068, 7° 3094, 8° 5681, 9° 5449, 10° 9267, 11° 8931, 12° 2681, 13° 5861, 14° 7012, 15° 4090, 16° 0902, 17° 4965, 18° 1172, 19° 8364, 20° 6264

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 3322
1° 3322, 2° 2975, 3° 0531, 4° 2132, 5° 9828, 6° 2221, 7° 7573, 8° 4965, 9° 8376, 10° 2219, 11° 9987, 12° 4523, 13° 1169, 14° 1710, 15° 8260, 16° 2219, 17° 8775, 18° 4703, 19° 5495, 20° 6035

El Primero

Cabeza: 3515
1° 3515, 2° 5834, 3° 5440, 4° 5075, 5° 3963, 6° 6147, 7° 6019, 8° 1807, 9° 0505, 10° 3955, 11° 2883, 12° 5193, 13° 1763, 14° 8830, 15° 7784, 16° 7321, 17° 8463, 18° 3082, 19° 3351, 20° 3850

La Matutina

Cabeza: 7289
1° 7289, 2° 8933, 3° 4851, 4° 4729, 5° 9310, 6° 7480, 7° 8372, 8° 9564, 9° 9730, 10° 5946, 11° 4543, 12° 3691, 13° 1357, 14° 1676, 15° 0188, 16° 0398, 17° 8986, 18° 0769, 19° 8047, 20° 7071

La Vespertina

Cabeza: 1626
1° 1626, 2° 2799, 3° 3610, 4° 9810, 5° 0390, 6° 1282, 7° 2744, 8° 6339, 9° 5240, 10° 9854, 11° 5337, 12° 3459, 13° 2819, 14° 2457, 15° 3038, 16° 8498, 17° 0998, 18° 0804, 19° 0694, 20° 2590

La Nocturna

Cabeza: 8794
1° 8794, 2° 2331, 3° 3648, 4° 0812, 5° 8960, 6° 0872, 7° 9465, 8° 3145, 9° 8239, 10° 6863, 11° 1593, 12° 4616, 13° 0183, 14° 9123, 15° 0557, 16° 6402, 17° 0933, 18° 2709, 19° 6151, 20° 2513

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 5403
1° 5403, 2° 4821, 3° 2881, 4° 8533, 5° 3096, 6° 3106, 7° 1869, 8° 4337, 9° 3717, 10° 6417, 11° 2221, 12° 7755, 13° 0702, 14° 5649, 15° 4437, 16° 1792, 17° 7485, 18° 4016, 19° 4102, 20° 6627

El Primero

Cabeza: 0444
1° 0444, 2° 9814, 3° 8134, 4° 5787, 5° 6837, 6° 1830, 7° 1515, 8° 6505, 9° 6718, 10° 2456, 11° 6941, 12° 5452, 13° 4643, 14° 1427, 15° 3704, 16° 3987, 17° 5767, 18° 2458, 19° 6266, 20° 4098

La Matutina

Cabeza: 7786
1° 7786, 2° 7297, 3° 8416, 4° 5011, 5° 4324, 6° 9281, 7° 0878, 8° 6364, 9° 7212, 10° 9353, 11° 9760, 12° 0194, 13° 4365, 14° 8527, 15° 7028, 16° 0247, 17° 1290, 18° 2516, 19° 0443, 20° 5717

La Vespertina

Cabeza: 5262
1° 5262, 2° 5065, 3° 4333, 4° 3890, 5° 7035, 6° 1265, 7° 6807, 8° 4151, 9° 9848, 10° 2404, 11° 8350, 12° 0063, 13° 2806, 14° 7750, 15° 4629, 16° 8004, 17° 0526, 18° 2270, 19° 1739, 20° 0270

La Nocturna

Cabeza: 4907
1° 4907, 2° 7465, 3° 0752, 4° 5355, 5° 6777, 6° 6234, 7° 8549, 8° 9038, 9° 4974, 10° 9770, 11° 1279, 12° 9537, 13° 0190, 14° 9001, 15° 2392, 16° 0393, 17° 8550, 18° 1119, 19° 5180, 20° 9322

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 8181
1° 8181, 2° 2472, 3° 7232, 4° 9124, 5° 1496, 6° 5397, 7° 0143, 8° 0868, 9° 3534, 10° 1149, 11° 9378, 12° 6998, 13° 3145, 14° 9034, 15° 6739, 16° 9272, 17° 7572, 18° 0470, 19° 4813, 20° 7911

El Primero

Cabeza: 4773
1° 4773, 2° 2758, 3° 9012, 4° 3981, 5° 7984, 6° 4580, 7° 5843, 8° 2923, 9° 3173, 10° 4397, 11° 8291, 12° 7824, 13° 8028, 14° 7538, 15° 5683, 16° 0273, 17° 3921, 18° 8601, 19° 7403, 20° 6837

La Matutina

Cabeza: 9581
1° 9581, 2° 3035, 3° 9795, 4° 4315, 5° 3495, 6° 4498, 7° 6599, 8° 6383, 9° 2396, 10° 4115, 11° 4570, 12° 0130, 13° 9481, 14° 8557, 15° 9540, 16° 9677, 17° 2690, 18° 3005, 19° 1324, 20° 0100

La Vespertina

Cabeza: 9720
1° 9720, 2° 2927, 3° 0518, 4° 8812, 5° 0884, 6° 4104, 7° 6098, 8° 2889, 9° 3927, 10° 8813, 11° 9565, 12° 2166, 13° 7291, 14° 1236, 15° 8164, 16° 7202, 17° 4680, 18° 4269, 19° 1333, 20° 1775

La Nocturna

Cabeza: 8976
1° 8976, 2° 4734, 3° 1267, 4° 2860, 5° 1380, 6° 8939, 7° 8343, 8° 9181, 9° 9895, 10° 1969, 11° 7836, 12° 0093, 13° 6256, 14° 6901, 15° 0280, 16° 0623, 17° 6049, 18° 1263, 19° 7496, 20° 2136

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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