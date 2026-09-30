Resultados de las quinielas de hoy martes 29 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Martes, 29 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0042
1° 0042, 2° 2918, 3° 6988, 4° 1947, 5° 2143, 6° 2750, 7° 3303, 8° 9832, 9° 7648, 10° 4890, 11° 3739, 12° 5874, 13° 2410, 14° 6908, 15° 7035, 16° 7615, 17° 5572, 18° 8558, 19° 5563, 20° 3359
El Primero
Cabeza: 0052
1° 0052, 2° 0840, 3° 1478, 4° 2779, 5° 6441, 6° 2693, 7° 6565, 8° 6969, 9° 4374, 10° 8084, 11° 5264, 12° 1747, 13° 0522, 14° 6723, 15° 3703, 16° 9808, 17° 8093, 18° 7974, 19° 5490, 20° 9505
La Matutina
Cabeza: 6781
1° 6781, 2° 0795, 3° 7496, 4° 1870, 5° 7919, 6° 2944, 7° 3012, 8° 3610, 9° 3173, 10° 0073, 11° 5134, 12° 2580, 13° 6407, 14° 6560, 15° 6827, 16° 7455, 17° 5555, 18° 3087, 19° 6720, 20° 9876
La Vespertina
Cabeza: 8424
1° 8424, 2° 1205, 3° 1079, 4° 1919, 5° 2163, 6° 1484, 7° 3424, 8° 3727, 9° 9844, 10° 4639, 11° 5265, 12° 5951, 13° 9271, 14° 6821, 15° 9904, 16° 1668, 17° 8390, 18° 5456, 19° 0667, 20° 9657
La Nocturna
Cabeza: 0269
1° 0269, 2° 8534, 3° 1414, 4° 1898, 5° 7389, 6° 8850, 7° 3534, 8° 3534, 9° 7308, 10° 4648, 11° 2999, 12° 4592, 13° 2590, 14° 0726, 15° 7149, 16° 7601, 17° 1314, 18° 8617, 19° 2371, 20° 7796
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 6236
1° 6236, 2° 5868, 3° 9017, 4° 1787, 5° 3412, 6° 1577, 7° 8117, 8° 5152, 9° 8510, 10° 8826, 11° 1194, 12° 9597, 13° 9322, 14° 8313, 15° 9238, 16° 8836, 17° 5980, 18° 8385, 19° 5901, 20° 3058
El Primero
Cabeza: 6091
1° 6091, 2° 1000, 3° 6693, 4° 0320, 5° 6800, 6° 5160, 7° 1005, 8° 1382, 9° 9039, 10° 6025, 11° 6600, 12° 9069, 13° 6796, 14° 6317, 15° 0123, 16° 2127, 17° 1160, 18° 6019, 19° 4809, 20° 2303
La Matutina
Cabeza: 6128
1° 6128, 2° 2121, 3° 2515, 4° 9385, 5° 3917, 6° 3934, 7° 0900, 8° 7604, 9° 3734, 10° 1622, 11° 2425, 12° 9513, 13° 8785, 14° 9183, 15° 9204, 16° 9778, 17° 8826, 18° 2305, 19° 9929, 20° 7673
La Vespertina
Cabeza: 9101
1° 9101, 2° 4162, 3° 8209, 4° 1405, 5° 3707, 6° 1068, 7° 3094, 8° 5681, 9° 5449, 10° 9267, 11° 8931, 12° 2681, 13° 5861, 14° 7012, 15° 4090, 16° 0902, 17° 4965, 18° 1172, 19° 8364, 20° 6264
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 3322
1° 3322, 2° 2975, 3° 0531, 4° 2132, 5° 9828, 6° 2221, 7° 7573, 8° 4965, 9° 8376, 10° 2219, 11° 9987, 12° 4523, 13° 1169, 14° 1710, 15° 8260, 16° 2219, 17° 8775, 18° 4703, 19° 5495, 20° 6035
El Primero
Cabeza: 3515
1° 3515, 2° 5834, 3° 5440, 4° 5075, 5° 3963, 6° 6147, 7° 6019, 8° 1807, 9° 0505, 10° 3955, 11° 2883, 12° 5193, 13° 1763, 14° 8830, 15° 7784, 16° 7321, 17° 8463, 18° 3082, 19° 3351, 20° 3850
La Matutina
Cabeza: 7289
1° 7289, 2° 8933, 3° 4851, 4° 4729, 5° 9310, 6° 7480, 7° 8372, 8° 9564, 9° 9730, 10° 5946, 11° 4543, 12° 3691, 13° 1357, 14° 1676, 15° 0188, 16° 0398, 17° 8986, 18° 0769, 19° 8047, 20° 7071
La Vespertina
Cabeza: 1626
1° 1626, 2° 2799, 3° 3610, 4° 9810, 5° 0390, 6° 1282, 7° 2744, 8° 6339, 9° 5240, 10° 9854, 11° 5337, 12° 3459, 13° 2819, 14° 2457, 15° 3038, 16° 8498, 17° 0998, 18° 0804, 19° 0694, 20° 2590
La Nocturna
Cabeza: 8794
1° 8794, 2° 2331, 3° 3648, 4° 0812, 5° 8960, 6° 0872, 7° 9465, 8° 3145, 9° 8239, 10° 6863, 11° 1593, 12° 4616, 13° 0183, 14° 9123, 15° 0557, 16° 6402, 17° 0933, 18° 2709, 19° 6151, 20° 2513
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 5403
1° 5403, 2° 4821, 3° 2881, 4° 8533, 5° 3096, 6° 3106, 7° 1869, 8° 4337, 9° 3717, 10° 6417, 11° 2221, 12° 7755, 13° 0702, 14° 5649, 15° 4437, 16° 1792, 17° 7485, 18° 4016, 19° 4102, 20° 6627
El Primero
Cabeza: 0444
1° 0444, 2° 9814, 3° 8134, 4° 5787, 5° 6837, 6° 1830, 7° 1515, 8° 6505, 9° 6718, 10° 2456, 11° 6941, 12° 5452, 13° 4643, 14° 1427, 15° 3704, 16° 3987, 17° 5767, 18° 2458, 19° 6266, 20° 4098
La Matutina
Cabeza: 7786
1° 7786, 2° 7297, 3° 8416, 4° 5011, 5° 4324, 6° 9281, 7° 0878, 8° 6364, 9° 7212, 10° 9353, 11° 9760, 12° 0194, 13° 4365, 14° 8527, 15° 7028, 16° 0247, 17° 1290, 18° 2516, 19° 0443, 20° 5717
La Vespertina
Cabeza: 5262
1° 5262, 2° 5065, 3° 4333, 4° 3890, 5° 7035, 6° 1265, 7° 6807, 8° 4151, 9° 9848, 10° 2404, 11° 8350, 12° 0063, 13° 2806, 14° 7750, 15° 4629, 16° 8004, 17° 0526, 18° 2270, 19° 1739, 20° 0270
La Nocturna
Cabeza: 4907
1° 4907, 2° 7465, 3° 0752, 4° 5355, 5° 6777, 6° 6234, 7° 8549, 8° 9038, 9° 4974, 10° 9770, 11° 1279, 12° 9537, 13° 0190, 14° 9001, 15° 2392, 16° 0393, 17° 8550, 18° 1119, 19° 5180, 20° 9322
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 8181
1° 8181, 2° 2472, 3° 7232, 4° 9124, 5° 1496, 6° 5397, 7° 0143, 8° 0868, 9° 3534, 10° 1149, 11° 9378, 12° 6998, 13° 3145, 14° 9034, 15° 6739, 16° 9272, 17° 7572, 18° 0470, 19° 4813, 20° 7911
El Primero
Cabeza: 4773
1° 4773, 2° 2758, 3° 9012, 4° 3981, 5° 7984, 6° 4580, 7° 5843, 8° 2923, 9° 3173, 10° 4397, 11° 8291, 12° 7824, 13° 8028, 14° 7538, 15° 5683, 16° 0273, 17° 3921, 18° 8601, 19° 7403, 20° 6837
La Matutina
Cabeza: 9581
1° 9581, 2° 3035, 3° 9795, 4° 4315, 5° 3495, 6° 4498, 7° 6599, 8° 6383, 9° 2396, 10° 4115, 11° 4570, 12° 0130, 13° 9481, 14° 8557, 15° 9540, 16° 9677, 17° 2690, 18° 3005, 19° 1324, 20° 0100
La Vespertina
Cabeza: 9720
1° 9720, 2° 2927, 3° 0518, 4° 8812, 5° 0884, 6° 4104, 7° 6098, 8° 2889, 9° 3927, 10° 8813, 11° 9565, 12° 2166, 13° 7291, 14° 1236, 15° 8164, 16° 7202, 17° 4680, 18° 4269, 19° 1333, 20° 1775
La Nocturna
Cabeza: 8976
1° 8976, 2° 4734, 3° 1267, 4° 2860, 5° 1380, 6° 8939, 7° 8343, 8° 9181, 9° 9895, 10° 1969, 11° 7836, 12° 0093, 13° 6256, 14° 6901, 15° 0280, 16° 0623, 17° 6049, 18° 1263, 19° 7496, 20° 2136
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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