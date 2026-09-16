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Resultados de las quinielas de hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy miércoles 16 de septiembre de 2026.

Resultados de las quinielas de hoy miércoles 16 de septiembre de 2026.

Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 16 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0197
1° 0197, 2° 0755, 3° 9962, 4° 7831, 5° 2000, 6° 2582, 7° 0286, 8° 0616, 9° 4446, 10° 4536, 11° 9583, 12° 5951, 13° 4913, 14° 9541, 15° 6212, 16° 0325, 17° 1407, 18° 4355, 19° 9141, 20° 9825

El Primero

Cabeza: 0300
1° 0300, 2° 0800, 3° 2580, 4° 1481, 5° 2266, 6° 3585, 7° 3178, 8° 3558, 9° 6718, 10° 2250, 11° 5859, 12° 2499, 13° 6357, 14° 6501, 15° 9635, 16° 9307, 17° 6805, 18° 8604, 19° 9135, 20° 2692

La Matutina

Cabeza: 0088
1° 0088, 2° 6103, 3° 6299, 4° 2809, 5° 0373, 6° 2999, 7° 3493, 8° 3309, 9° 7974, 10° 8848, 11° 7227, 12° 5845, 13° 8560, 14° 6615, 15° 7115, 16° 7539, 17° 5552, 18° 8939, 19° 4775, 20° 9693

La Vespertina

Cabeza: 4238
1° 4238, 2° 0696, 3° 5455, 4° 1673, 5° 2367, 6° 2800, 7° 3410, 8° 3942, 9° 4405, 10° 5850, 11° 2395, 12° 5390, 13° 2120, 14° 4014, 15° 3272, 16° 5737, 17° 4349, 18° 4878, 19° 5096, 20° 1306

La Nocturna

Cabeza: 0383
1° 0383, 2° 0589, 3° 9193, 4° 8271, 5° 6434, 6° 2649, 7° 8598, 8° 5240, 9° 4857, 10° 9073, 11° 5166, 12° 5634, 13° 6300, 14° 8636, 15° 7037, 16° 6244, 17° 3621, 18° 8828, 19° 9010, 20° 9722

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 4907
1° 4907, 2° 4641, 3° 2939, 4° 3408, 5° 0632, 6° 3664, 7° 5579, 8° 8528, 9° 7369, 10° 8327, 11° 8847, 12° 4833, 13° 6630, 14° 7492, 15° 5708, 16° 6310, 17° 7330, 18° 0308, 19° 4646, 20° 0840

El Primero

Cabeza: 0662
1° 0662, 2° 8257, 3° 6237, 4° 8065, 5° 0695, 6° 8710, 7° 3002, 8° 2479, 9° 0430, 10° 0950, 11° 0277, 12° 7953, 13° 2200, 14° 0803, 15° 0949, 16° 7941, 17° 8383, 18° 9951, 19° 6785, 20° 1632

La Matutina

Cabeza: 0070
1° 0070, 2° 6748, 3° 4067, 4° 2599, 5° 3158, 6° 7979, 7° 7809, 8° 9717, 9° 5521, 10° 4606, 11° 0555, 12° 0861, 13° 0496, 14° 7248, 15° 5278, 16° 5896, 17° 5844, 18° 5598, 19° 3790, 20° 6780

La Vespertina

Cabeza: 1888
1° 1888, 2° 0072, 3° 2898, 4° 3389, 5° 6857, 6° 4459, 7° 0373, 8° 1295, 9° 1124, 10° 3209, 11° 2224, 12° 2847, 13° 6472, 14° 6318, 15° 9358, 16° 3219, 17° 1237, 18° 7394, 19° 3719, 20° 3838

La Nocturna

Cabeza: 8279
1° 8279, 2° 8514, 3° 7202, 4° 5956, 5° 6813, 6° 6576, 7° 7345, 8° 7597, 9° 5043, 10° 7670, 11° 7309, 12° 8329, 13° 7917, 14° 0050, 15° 0873, 16° 5977, 17° 8051, 18° 2678, 19° 6660, 20° 7416

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 3716
1° 3716, 2° 6954, 3° 2310, 4° 3229, 5° 3810, 6° 8340, 7° 2176, 8° 6921, 9° 6949, 10° 6603, 11° 5672, 12° 0280, 13° 6054, 14° 9055, 15° 9935, 16° 4547, 17° 5609, 18° 8071, 19° 0491, 20° 9291

El Primero

Cabeza: 4962
1° 4962, 2° 6051, 3° 2372, 4° 3260, 5° 1876, 6° 1641, 7° 0646, 8° 9367, 9° 6588, 10° 8911, 11° 6460, 12° 3335, 13° 7361, 14° 7030, 15° 3692, 16° 1880, 17° 0279, 18° 5652, 19° 9455, 20° 8511

La Matutina

Cabeza: 9178
1° 9178, 2° 2879, 3° 6109, 4° 3257, 5° 7284, 6° 0813, 7° 5885, 8° 2742, 9° 2922, 10° 1350, 11° 6962, 12° 9996, 13° 5651, 14° 0587, 15° 5741, 16° 7077, 17° 2599, 18° 6661, 19° 9701, 20° 5513

La Vespertina

Cabeza: 8754
1° 8754, 2° 8563, 3° 9710, 4° 8789, 5° 1284, 6° 8544, 7° 9750, 8° 0515, 9° 5949, 10° 1965, 11° 0531, 12° 6384, 13° 3967, 14° 4322, 15° 9283, 16° 4749, 17° 5436, 18° 5967, 19° 0313, 20° 2474

La Nocturna

Cabeza: 2933
1° 2933, 2° 3625, 3° 0902, 4° 3531, 5° 8618, 6° 9574, 7° 7166, 8° 1497, 9° 7339, 10° 1610, 11° 5236, 12° 3393, 13° 9560, 14° 9924, 15° 9066, 16° 9260, 17° 5704, 18° 6653, 19° 3469, 20° 7502

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 3560
1° 3560, 2° 0313, 3° 4920, 4° 6529, 5° 3223, 6° 8723, 7° 9358, 8° 8613, 9° 9963, 10° 6438, 11° 0119, 12° 6061, 13° 9369, 14° 2309, 15° 6751, 16° 6079, 17° 9430, 18° 3153, 19° 5246, 20° 8994

El Primero

Cabeza: 0584
1° 0584, 2° 3054, 3° 6642, 4° 0866, 5° 0793, 6° 8424, 7° 1404, 8° 2642, 9° 7613, 10° 1637, 11° 5007, 12° 9739, 13° 8857, 14° 0262, 15° 7494, 16° 3324, 17° 9919, 18° 1829, 19° 8177, 20° 1820

La Matutina

Cabeza: 6087
1° 6087, 2° 5694, 3° 4689, 4° 1151, 5° 1656, 6° 9979, 7° 5637, 8° 0459, 9° 0361, 10° 9016, 11° 7730, 12° 2537, 13° 7987, 14° 5505, 15° 8056, 16° 0780, 17° 2713, 18° 2463, 19° 3862, 20° 8666

La Vespertina

Cabeza: 1764
1° 1764, 2° 0814, 3° 0054, 4° 8616, 5° 1919, 6° 8496, 7° 0980, 8° 3402, 9° 4929, 10° 0874, 11° 6146, 12° 9053, 13° 0285, 14° 3842, 15° 4156, 16° 5861, 17° 8529, 18° 6541, 19° 8986, 20° 9911

La Nocturna

Cabeza: 9135
1° 9135, 2° 6699, 3° 5890, 4° 3979, 5° 8744, 6° 7315, 7° 2116, 8° 4987, 9° 1565, 10° 0940, 11° 5711, 12° 6437, 13° 4099, 14° 6324, 15° 5566, 16° 3186, 17° 9059, 18° 3608, 19° 0517, 20° 1680

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 8956
1° 8956, 2° 9992, 3° 2470, 4° 0611, 5° 5253, 6° 9480, 7° 9894, 8° 8992, 9° 4809, 10° 0308, 11° 5287, 12° 9790, 13° 5633, 14° 2450, 15° 2081, 16° 9745, 17° 8501, 18° 7055, 19° 6140, 20° 5654

El Primero

Cabeza: 0486
1° 0486, 2° 0166, 3° 5262, 4° 8569, 5° 6041, 6° 5604, 7° 2046, 8° 1313, 9° 0969, 10° 3983, 11° 4175, 12° 0780, 13° 2828, 14° 0447, 15° 6487, 16° 0002, 17° 6314, 18° 0692, 19° 6038, 20° 8353

La Matutina

Cabeza: 6445
1° 6445, 2° 3802, 3° 3970, 4° 7897, 5° 9453, 6° 9445, 7° 5306, 8° 1354, 9° 8871, 10° 4057, 11° 2594, 12° 8838, 13° 5899, 14° 7152, 15° 3409, 16° 7878, 17° 5773, 18° 6191, 19° 8190, 20° 2891

La Vespertina

Cabeza: 4701
1° 4701, 2° 2994, 3° 1084, 4° 0526, 5° 7178, 6° 0983, 7° 9143, 8° 9336, 9° 3785, 10° 7692, 11° 7470, 12° 7049, 13° 8073, 14° 7643, 15° 9902, 16° 4995, 17° 2279, 18° 8007, 19° 6305, 20° 3406

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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