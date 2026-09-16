Resultados de las quinielas de hoy miércoles 16 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 16 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0197
1° 0197, 2° 0755, 3° 9962, 4° 7831, 5° 2000, 6° 2582, 7° 0286, 8° 0616, 9° 4446, 10° 4536, 11° 9583, 12° 5951, 13° 4913, 14° 9541, 15° 6212, 16° 0325, 17° 1407, 18° 4355, 19° 9141, 20° 9825
El Primero
Cabeza: 0300
1° 0300, 2° 0800, 3° 2580, 4° 1481, 5° 2266, 6° 3585, 7° 3178, 8° 3558, 9° 6718, 10° 2250, 11° 5859, 12° 2499, 13° 6357, 14° 6501, 15° 9635, 16° 9307, 17° 6805, 18° 8604, 19° 9135, 20° 2692
La Matutina
Cabeza: 0088
1° 0088, 2° 6103, 3° 6299, 4° 2809, 5° 0373, 6° 2999, 7° 3493, 8° 3309, 9° 7974, 10° 8848, 11° 7227, 12° 5845, 13° 8560, 14° 6615, 15° 7115, 16° 7539, 17° 5552, 18° 8939, 19° 4775, 20° 9693
La Vespertina
Cabeza: 4238
1° 4238, 2° 0696, 3° 5455, 4° 1673, 5° 2367, 6° 2800, 7° 3410, 8° 3942, 9° 4405, 10° 5850, 11° 2395, 12° 5390, 13° 2120, 14° 4014, 15° 3272, 16° 5737, 17° 4349, 18° 4878, 19° 5096, 20° 1306
La Nocturna
Cabeza: 0383
1° 0383, 2° 0589, 3° 9193, 4° 8271, 5° 6434, 6° 2649, 7° 8598, 8° 5240, 9° 4857, 10° 9073, 11° 5166, 12° 5634, 13° 6300, 14° 8636, 15° 7037, 16° 6244, 17° 3621, 18° 8828, 19° 9010, 20° 9722
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4907
1° 4907, 2° 4641, 3° 2939, 4° 3408, 5° 0632, 6° 3664, 7° 5579, 8° 8528, 9° 7369, 10° 8327, 11° 8847, 12° 4833, 13° 6630, 14° 7492, 15° 5708, 16° 6310, 17° 7330, 18° 0308, 19° 4646, 20° 0840
El Primero
Cabeza: 0662
1° 0662, 2° 8257, 3° 6237, 4° 8065, 5° 0695, 6° 8710, 7° 3002, 8° 2479, 9° 0430, 10° 0950, 11° 0277, 12° 7953, 13° 2200, 14° 0803, 15° 0949, 16° 7941, 17° 8383, 18° 9951, 19° 6785, 20° 1632
La Matutina
Cabeza: 0070
1° 0070, 2° 6748, 3° 4067, 4° 2599, 5° 3158, 6° 7979, 7° 7809, 8° 9717, 9° 5521, 10° 4606, 11° 0555, 12° 0861, 13° 0496, 14° 7248, 15° 5278, 16° 5896, 17° 5844, 18° 5598, 19° 3790, 20° 6780
La Vespertina
Cabeza: 1888
1° 1888, 2° 0072, 3° 2898, 4° 3389, 5° 6857, 6° 4459, 7° 0373, 8° 1295, 9° 1124, 10° 3209, 11° 2224, 12° 2847, 13° 6472, 14° 6318, 15° 9358, 16° 3219, 17° 1237, 18° 7394, 19° 3719, 20° 3838
La Nocturna
Cabeza: 8279
1° 8279, 2° 8514, 3° 7202, 4° 5956, 5° 6813, 6° 6576, 7° 7345, 8° 7597, 9° 5043, 10° 7670, 11° 7309, 12° 8329, 13° 7917, 14° 0050, 15° 0873, 16° 5977, 17° 8051, 18° 2678, 19° 6660, 20° 7416
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 3716
1° 3716, 2° 6954, 3° 2310, 4° 3229, 5° 3810, 6° 8340, 7° 2176, 8° 6921, 9° 6949, 10° 6603, 11° 5672, 12° 0280, 13° 6054, 14° 9055, 15° 9935, 16° 4547, 17° 5609, 18° 8071, 19° 0491, 20° 9291
El Primero
Cabeza: 4962
1° 4962, 2° 6051, 3° 2372, 4° 3260, 5° 1876, 6° 1641, 7° 0646, 8° 9367, 9° 6588, 10° 8911, 11° 6460, 12° 3335, 13° 7361, 14° 7030, 15° 3692, 16° 1880, 17° 0279, 18° 5652, 19° 9455, 20° 8511
La Matutina
Cabeza: 9178
1° 9178, 2° 2879, 3° 6109, 4° 3257, 5° 7284, 6° 0813, 7° 5885, 8° 2742, 9° 2922, 10° 1350, 11° 6962, 12° 9996, 13° 5651, 14° 0587, 15° 5741, 16° 7077, 17° 2599, 18° 6661, 19° 9701, 20° 5513
La Vespertina
Cabeza: 8754
1° 8754, 2° 8563, 3° 9710, 4° 8789, 5° 1284, 6° 8544, 7° 9750, 8° 0515, 9° 5949, 10° 1965, 11° 0531, 12° 6384, 13° 3967, 14° 4322, 15° 9283, 16° 4749, 17° 5436, 18° 5967, 19° 0313, 20° 2474
La Nocturna
Cabeza: 2933
1° 2933, 2° 3625, 3° 0902, 4° 3531, 5° 8618, 6° 9574, 7° 7166, 8° 1497, 9° 7339, 10° 1610, 11° 5236, 12° 3393, 13° 9560, 14° 9924, 15° 9066, 16° 9260, 17° 5704, 18° 6653, 19° 3469, 20° 7502
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 3560
1° 3560, 2° 0313, 3° 4920, 4° 6529, 5° 3223, 6° 8723, 7° 9358, 8° 8613, 9° 9963, 10° 6438, 11° 0119, 12° 6061, 13° 9369, 14° 2309, 15° 6751, 16° 6079, 17° 9430, 18° 3153, 19° 5246, 20° 8994
El Primero
Cabeza: 0584
1° 0584, 2° 3054, 3° 6642, 4° 0866, 5° 0793, 6° 8424, 7° 1404, 8° 2642, 9° 7613, 10° 1637, 11° 5007, 12° 9739, 13° 8857, 14° 0262, 15° 7494, 16° 3324, 17° 9919, 18° 1829, 19° 8177, 20° 1820
La Matutina
Cabeza: 6087
1° 6087, 2° 5694, 3° 4689, 4° 1151, 5° 1656, 6° 9979, 7° 5637, 8° 0459, 9° 0361, 10° 9016, 11° 7730, 12° 2537, 13° 7987, 14° 5505, 15° 8056, 16° 0780, 17° 2713, 18° 2463, 19° 3862, 20° 8666
La Vespertina
Cabeza: 1764
1° 1764, 2° 0814, 3° 0054, 4° 8616, 5° 1919, 6° 8496, 7° 0980, 8° 3402, 9° 4929, 10° 0874, 11° 6146, 12° 9053, 13° 0285, 14° 3842, 15° 4156, 16° 5861, 17° 8529, 18° 6541, 19° 8986, 20° 9911
La Nocturna
Cabeza: 9135
1° 9135, 2° 6699, 3° 5890, 4° 3979, 5° 8744, 6° 7315, 7° 2116, 8° 4987, 9° 1565, 10° 0940, 11° 5711, 12° 6437, 13° 4099, 14° 6324, 15° 5566, 16° 3186, 17° 9059, 18° 3608, 19° 0517, 20° 1680
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 8956
1° 8956, 2° 9992, 3° 2470, 4° 0611, 5° 5253, 6° 9480, 7° 9894, 8° 8992, 9° 4809, 10° 0308, 11° 5287, 12° 9790, 13° 5633, 14° 2450, 15° 2081, 16° 9745, 17° 8501, 18° 7055, 19° 6140, 20° 5654
El Primero
Cabeza: 0486
1° 0486, 2° 0166, 3° 5262, 4° 8569, 5° 6041, 6° 5604, 7° 2046, 8° 1313, 9° 0969, 10° 3983, 11° 4175, 12° 0780, 13° 2828, 14° 0447, 15° 6487, 16° 0002, 17° 6314, 18° 0692, 19° 6038, 20° 8353
La Matutina
Cabeza: 6445
1° 6445, 2° 3802, 3° 3970, 4° 7897, 5° 9453, 6° 9445, 7° 5306, 8° 1354, 9° 8871, 10° 4057, 11° 2594, 12° 8838, 13° 5899, 14° 7152, 15° 3409, 16° 7878, 17° 5773, 18° 6191, 19° 8190, 20° 2891
La Vespertina
Cabeza: 4701
1° 4701, 2° 2994, 3° 1084, 4° 0526, 5° 7178, 6° 0983, 7° 9143, 8° 9336, 9° 3785, 10° 7692, 11° 7470, 12° 7049, 13° 8073, 14° 7643, 15° 9902, 16° 4995, 17° 2279, 18° 8007, 19° 6305, 20° 3406
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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