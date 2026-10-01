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Resultados de las quinielas de hoy miércoles 30 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Los sorteos de la Quiniela de hoy

Los sorteos de la Quiniela de hoy

Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 30 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0460
1° 0460, 2° 0758, 3° 7938, 4° 1693, 5° 7594, 6° 2570, 7° 3038, 8° 1296, 9° 4262, 10° 2794, 11° 9739, 12° 5512, 13° 9428, 14° 9749, 15° 3215, 16° 7575, 17° 3355, 18° 8878, 19° 9345, 20° 9979

El Primero

Cabeza: 0349
1° 0349, 2° 6350, 3° 5755, 4° 3198, 5° 2481, 6° 5625, 7° 3411, 8° 7675, 9° 7888, 10° 4800, 11° 4256, 12° 5964, 13° 5282, 14° 7430, 15° 5394, 16° 7511, 17° 5713, 18° 2128, 19° 4247, 20° 7786

La Matutina

Cabeza: 0152
1° 0152, 2° 5144, 3° 1041, 4° 1555, 5° 4119, 6° 1413, 7° 5750, 8° 3926, 9° 7689, 10° 2837, 11° 5381, 12° 5766, 13° 0361, 14° 6802, 15° 7407, 16° 7758, 17° 8105, 18° 4148, 19° 9442, 20° 2921

La Vespertina

Cabeza: 0232
1° 0232, 2° 0967, 3° 0328, 4° 1974, 5° 8167, 6° 2968, 7° 0844, 8° 0200, 9° 0213, 10° 4669, 11° 6298, 12° 5698, 13° 6067, 14° 9757, 15° 7621, 16° 7981, 17° 2750, 18° 8920, 19° 8252, 20° 9701

La Nocturna

Cabeza: 1204
1° 1204, 2° 0725, 3° 1293, 4° 1561, 5° 5877, 6° 9569, 7° 8941, 8° 3701, 9° 4411, 10° 2589, 11° 1144, 12° 5932, 13° 6472, 14° 5986, 15° 7296, 16° 1335, 17° 8265, 18° 8920, 19° 7393, 20° 9669

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 2976
1° 2976, 2° 7704, 3° 9023, 4° 6698, 5° 3324, 6° 7019, 7° 8378, 8° 3425, 9° 2683, 10° 0620, 11° 5068, 12° 2125, 13° 4206, 14° 5527, 15° 2976, 16° 8764, 17° 0016, 18° 7365, 19° 9011, 20° 8735

El Primero

Cabeza: 9752
1° 9752, 2° 4760, 3° 4365, 4° 3025, 5° 4706, 6° 7785, 7° 6620, 8° 3075, 9° 8765, 10° 8845, 11° 6720, 12° 8119, 13° 0366, 14° 9887, 15° 9125, 16° 7025, 17° 9867, 18° 5910, 19° 8978, 20° 7488

La Matutina

Cabeza: 0534
1° 0534, 2° 0085, 3° 0233, 4° 8067, 5° 3431, 6° 9955, 7° 0601, 8° 0863, 9° 9430, 10° 8330, 11° 4132, 12° 1386, 13° 0541, 14° 2922, 15° 8677, 16° 2467, 17° 7476, 18° 2235, 19° 5419, 20° 8326

La Vespertina

Cabeza: 1530
1° 1530, 2° 3130, 3° 4985, 4° 5741, 5° 0192, 6° 8145, 7° 1535, 8° 8194, 9° 3965, 10° 8632, 11° 1333, 12° 7654, 13° 8127, 14° 1490, 15° 0642, 16° 9589, 17° 8947, 18° 0621, 19° 2395, 20° 0439

La Nocturna

Cabeza: 6612
1° 6612, 2° 5223, 3° 2683, 4° 6343, 5° 2058, 6° 0811, 7° 6517, 8° 2102, 9° 4318, 10° 3451, 11° 5151, 12° 1048, 13° 6184, 14° 3126, 15° 1623, 16° 2684, 17° 3024, 18° 8128, 19° 2228, 20° 2239

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 6922
1° 6922, 2° 9458, 3° 3185, 4° 6720, 5° 1034, 6° 0734, 7° 5454, 8° 2698, 9° 9349, 10° 6606, 11° 2380, 12° 1924, 13° 6045, 14° 3936, 15° 1042, 16° 5711, 17° 6001, 18° 3656, 19° 4335, 20° 4286

El Primero

Cabeza: 2804
1° 2804, 2° 7064, 3° 8181, 4° 1129, 5° 6364, 6° 5477, 7° 4454, 8° 1503, 9° 1328, 10° 7100, 11° 6483, 12° 4446, 13° 6598, 14° 2564, 15° 8546, 16° 9480, 17° 2197, 18° 8588, 19° 9810, 20° 0103

La Matutina

Cabeza: 6371
1° 6371, 2° 6989, 3° 6430, 4° 8789, 5° 7366, 6° 6838, 7° 0289, 8° 0748, 9° 1458, 10° 2453, 11° 5538, 12° 2369, 13° 0616, 14° 2682, 15° 5337, 16° 3597, 17° 8017, 18° 3056, 19° 8924, 20° 5214

La Vespertina

Cabeza: 6655
1° 6655, 2° 1537, 3° 5005, 4° 0957, 5° 1026, 6° 6023, 7° 7378, 8° 3634, 9° 9239, 10° 6498, 11° 2903, 12° 2851, 13° 4208, 14° 6675, 15° 4538, 16° 8613, 17° 4692, 18° 8332, 19° 2954, 20° 4789

La Nocturna

Cabeza: 6167
1° 6167, 2° 6359, 3° 9514, 4° 5162, 5° 2726, 6° 5160, 7° 7951, 8° 0390, 9° 7112, 10° 5011, 11° 1171, 12° 2858, 13° 3379, 14° 3469, 15° 3770, 16° 1928, 17° 4796, 18° 0391, 19° 5041, 20° 1121

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 2159
1° 2159, 2° 0836, 3° 1981, 4° 9143, 5° 9011, 6° 6229, 7° 0027, 8° 9748, 9° 9953, 10° 2453, 11° 4166, 12° 0988, 13° 7927, 14° 6481, 15° 5187, 16° 4520, 17° 9666, 18° 3615, 19° 9827, 20° 8694

El Primero

Cabeza: 0910
1° 0910, 2° 3177, 3° 1268, 4° 0454, 5° 7643, 6° 1154, 7° 3619, 8° 7769, 9° 0062, 10° 2396, 11° 0053, 12° 4583, 13° 2164, 14° 3672, 15° 7500, 16° 3197, 17° 7912, 18° 7355, 19° 3267, 20° 5260

La Matutina

Cabeza: 3859
1° 3859, 2° 7875, 3° 9689, 4° 9047, 5° 4862, 6° 9203, 7° 1442, 8° 8246, 9° 8542, 10° 1667, 11° 2672, 12° 7638, 13° 6809, 14° 4955, 15° 7213, 16° 4577, 17° 6464, 18° 9975, 19° 3861, 20° 2301

La Vespertina

Cabeza: 9867
1° 9867, 2° 4119, 3° 1726, 4° 8437, 5° 4566, 6° 8884, 7° 8644, 8° 8155, 9° 2551, 10° 6378, 11° 8313, 12° 3276, 13° 6065, 14° 3513, 15° 0540, 16° 7446, 17° 6278, 18° 2654, 19° 3229, 20° 4408

La Nocturna

Cabeza: 8848
1° 8848, 2° 6181, 3° 7855, 4° 5729, 5° 3682, 6° 1714, 7° 0159, 8° 0678, 9° 7030, 10° 6919, 11° 8060, 12° 9792, 13° 1721, 14° 7148, 15° 8276, 16° 0296, 17° 0142, 18° 1213, 19° 1118, 20° 6277

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 1553
1° 1553, 2° 4618, 3° 0137, 4° 9207, 5° 8639, 6° 1422, 7° 4633, 8° 9565, 9° 5514, 10° 8374, 11° 6718, 12° 4119, 13° 4558, 14° 5453, 15° 1571, 16° 4622, 17° 1069, 18° 7440, 19° 7648, 20° 4153

El Primero

Cabeza: 4107
1° 4107, 2° 8204, 3° 4926, 4° 6485, 5° 7873, 6° 4010, 7° 0342, 8° 9326, 9° 0504, 10° 5291, 11° 3803, 12° 6457, 13° 6433, 14° 9594, 15° 5122, 16° 2882, 17° 0508, 18° 1053, 19° 1173, 20° 2701

La Matutina

Cabeza: 6778
1° 6778, 2° 4552, 3° 1887, 4° 0219, 5° 4630, 6° 0867, 7° 2404, 8° 6895, 9° 4644, 10° 4418, 11° 8229, 12° 7553, 13° 2680, 14° 7499, 15° 0192, 16° 8836, 17° 7578, 18° 3005, 19° 6308, 20° 9665

La Vespertina

Cabeza: 2768
1° 2768, 2° 7936, 3° 1365, 4° 6804, 5° 3870, 6° 6498, 7° 4730, 8° 3744, 9° 3463, 10° 6845, 11° 5088, 12° 4485, 13° 6142, 14° 3067, 15° 5552, 16° 6934, 17° 3856, 18° 7373, 19° 5255, 20° 6051

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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