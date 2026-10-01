Resultados de las quinielas de hoy miércoles 30 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 30 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0460
1° 0460, 2° 0758, 3° 7938, 4° 1693, 5° 7594, 6° 2570, 7° 3038, 8° 1296, 9° 4262, 10° 2794, 11° 9739, 12° 5512, 13° 9428, 14° 9749, 15° 3215, 16° 7575, 17° 3355, 18° 8878, 19° 9345, 20° 9979
El Primero
Cabeza: 0349
1° 0349, 2° 6350, 3° 5755, 4° 3198, 5° 2481, 6° 5625, 7° 3411, 8° 7675, 9° 7888, 10° 4800, 11° 4256, 12° 5964, 13° 5282, 14° 7430, 15° 5394, 16° 7511, 17° 5713, 18° 2128, 19° 4247, 20° 7786
La Matutina
Cabeza: 0152
1° 0152, 2° 5144, 3° 1041, 4° 1555, 5° 4119, 6° 1413, 7° 5750, 8° 3926, 9° 7689, 10° 2837, 11° 5381, 12° 5766, 13° 0361, 14° 6802, 15° 7407, 16° 7758, 17° 8105, 18° 4148, 19° 9442, 20° 2921
La Vespertina
Cabeza: 0232
1° 0232, 2° 0967, 3° 0328, 4° 1974, 5° 8167, 6° 2968, 7° 0844, 8° 0200, 9° 0213, 10° 4669, 11° 6298, 12° 5698, 13° 6067, 14° 9757, 15° 7621, 16° 7981, 17° 2750, 18° 8920, 19° 8252, 20° 9701
La Nocturna
Cabeza: 1204
1° 1204, 2° 0725, 3° 1293, 4° 1561, 5° 5877, 6° 9569, 7° 8941, 8° 3701, 9° 4411, 10° 2589, 11° 1144, 12° 5932, 13° 6472, 14° 5986, 15° 7296, 16° 1335, 17° 8265, 18° 8920, 19° 7393, 20° 9669
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 2976
1° 2976, 2° 7704, 3° 9023, 4° 6698, 5° 3324, 6° 7019, 7° 8378, 8° 3425, 9° 2683, 10° 0620, 11° 5068, 12° 2125, 13° 4206, 14° 5527, 15° 2976, 16° 8764, 17° 0016, 18° 7365, 19° 9011, 20° 8735
El Primero
Cabeza: 9752
1° 9752, 2° 4760, 3° 4365, 4° 3025, 5° 4706, 6° 7785, 7° 6620, 8° 3075, 9° 8765, 10° 8845, 11° 6720, 12° 8119, 13° 0366, 14° 9887, 15° 9125, 16° 7025, 17° 9867, 18° 5910, 19° 8978, 20° 7488
La Matutina
Cabeza: 0534
1° 0534, 2° 0085, 3° 0233, 4° 8067, 5° 3431, 6° 9955, 7° 0601, 8° 0863, 9° 9430, 10° 8330, 11° 4132, 12° 1386, 13° 0541, 14° 2922, 15° 8677, 16° 2467, 17° 7476, 18° 2235, 19° 5419, 20° 8326
La Vespertina
Cabeza: 1530
1° 1530, 2° 3130, 3° 4985, 4° 5741, 5° 0192, 6° 8145, 7° 1535, 8° 8194, 9° 3965, 10° 8632, 11° 1333, 12° 7654, 13° 8127, 14° 1490, 15° 0642, 16° 9589, 17° 8947, 18° 0621, 19° 2395, 20° 0439
La Nocturna
Cabeza: 6612
1° 6612, 2° 5223, 3° 2683, 4° 6343, 5° 2058, 6° 0811, 7° 6517, 8° 2102, 9° 4318, 10° 3451, 11° 5151, 12° 1048, 13° 6184, 14° 3126, 15° 1623, 16° 2684, 17° 3024, 18° 8128, 19° 2228, 20° 2239
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 6922
1° 6922, 2° 9458, 3° 3185, 4° 6720, 5° 1034, 6° 0734, 7° 5454, 8° 2698, 9° 9349, 10° 6606, 11° 2380, 12° 1924, 13° 6045, 14° 3936, 15° 1042, 16° 5711, 17° 6001, 18° 3656, 19° 4335, 20° 4286
El Primero
Cabeza: 2804
1° 2804, 2° 7064, 3° 8181, 4° 1129, 5° 6364, 6° 5477, 7° 4454, 8° 1503, 9° 1328, 10° 7100, 11° 6483, 12° 4446, 13° 6598, 14° 2564, 15° 8546, 16° 9480, 17° 2197, 18° 8588, 19° 9810, 20° 0103
La Matutina
Cabeza: 6371
1° 6371, 2° 6989, 3° 6430, 4° 8789, 5° 7366, 6° 6838, 7° 0289, 8° 0748, 9° 1458, 10° 2453, 11° 5538, 12° 2369, 13° 0616, 14° 2682, 15° 5337, 16° 3597, 17° 8017, 18° 3056, 19° 8924, 20° 5214
La Vespertina
Cabeza: 6655
1° 6655, 2° 1537, 3° 5005, 4° 0957, 5° 1026, 6° 6023, 7° 7378, 8° 3634, 9° 9239, 10° 6498, 11° 2903, 12° 2851, 13° 4208, 14° 6675, 15° 4538, 16° 8613, 17° 4692, 18° 8332, 19° 2954, 20° 4789
La Nocturna
Cabeza: 6167
1° 6167, 2° 6359, 3° 9514, 4° 5162, 5° 2726, 6° 5160, 7° 7951, 8° 0390, 9° 7112, 10° 5011, 11° 1171, 12° 2858, 13° 3379, 14° 3469, 15° 3770, 16° 1928, 17° 4796, 18° 0391, 19° 5041, 20° 1121
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 2159
1° 2159, 2° 0836, 3° 1981, 4° 9143, 5° 9011, 6° 6229, 7° 0027, 8° 9748, 9° 9953, 10° 2453, 11° 4166, 12° 0988, 13° 7927, 14° 6481, 15° 5187, 16° 4520, 17° 9666, 18° 3615, 19° 9827, 20° 8694
El Primero
Cabeza: 0910
1° 0910, 2° 3177, 3° 1268, 4° 0454, 5° 7643, 6° 1154, 7° 3619, 8° 7769, 9° 0062, 10° 2396, 11° 0053, 12° 4583, 13° 2164, 14° 3672, 15° 7500, 16° 3197, 17° 7912, 18° 7355, 19° 3267, 20° 5260
La Matutina
Cabeza: 3859
1° 3859, 2° 7875, 3° 9689, 4° 9047, 5° 4862, 6° 9203, 7° 1442, 8° 8246, 9° 8542, 10° 1667, 11° 2672, 12° 7638, 13° 6809, 14° 4955, 15° 7213, 16° 4577, 17° 6464, 18° 9975, 19° 3861, 20° 2301
La Vespertina
Cabeza: 9867
1° 9867, 2° 4119, 3° 1726, 4° 8437, 5° 4566, 6° 8884, 7° 8644, 8° 8155, 9° 2551, 10° 6378, 11° 8313, 12° 3276, 13° 6065, 14° 3513, 15° 0540, 16° 7446, 17° 6278, 18° 2654, 19° 3229, 20° 4408
La Nocturna
Cabeza: 8848
1° 8848, 2° 6181, 3° 7855, 4° 5729, 5° 3682, 6° 1714, 7° 0159, 8° 0678, 9° 7030, 10° 6919, 11° 8060, 12° 9792, 13° 1721, 14° 7148, 15° 8276, 16° 0296, 17° 0142, 18° 1213, 19° 1118, 20° 6277
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 1553
1° 1553, 2° 4618, 3° 0137, 4° 9207, 5° 8639, 6° 1422, 7° 4633, 8° 9565, 9° 5514, 10° 8374, 11° 6718, 12° 4119, 13° 4558, 14° 5453, 15° 1571, 16° 4622, 17° 1069, 18° 7440, 19° 7648, 20° 4153
El Primero
Cabeza: 4107
1° 4107, 2° 8204, 3° 4926, 4° 6485, 5° 7873, 6° 4010, 7° 0342, 8° 9326, 9° 0504, 10° 5291, 11° 3803, 12° 6457, 13° 6433, 14° 9594, 15° 5122, 16° 2882, 17° 0508, 18° 1053, 19° 1173, 20° 2701
La Matutina
Cabeza: 6778
1° 6778, 2° 4552, 3° 1887, 4° 0219, 5° 4630, 6° 0867, 7° 2404, 8° 6895, 9° 4644, 10° 4418, 11° 8229, 12° 7553, 13° 2680, 14° 7499, 15° 0192, 16° 8836, 17° 7578, 18° 3005, 19° 6308, 20° 9665
La Vespertina
Cabeza: 2768
1° 2768, 2° 7936, 3° 1365, 4° 6804, 5° 3870, 6° 6498, 7° 4730, 8° 3744, 9° 3463, 10° 6845, 11° 5088, 12° 4485, 13° 6142, 14° 3067, 15° 5552, 16° 6934, 17° 3856, 18° 7373, 19° 5255, 20° 6051
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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