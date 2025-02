Seis cafeterías argentinas fueron elegidas entre las mejores 100 del mundo: ¿cuáles son?

La lista de The World’s 100 Best Coffee Shops incluyó a emblemáticos cafés locales. Enterate cuáles son.

Un ranking mundial establece cuáles son las mejores cafeterías para disfrutar un café de especialidad . La selecta lista de The World’s 100 Best Coffee Shops evaluó más de 4.000 establecimientos y seleccionó los 100 mejores. En la prestigiosa nómina se destacan seis argentinas.

Las cafeterías locales elegidas son: Barista Coffee House, Ninina, Negro, All Saints Café, Surry Hills Coffee y LAB se posicionaron entre las más prestigiosas del mundo, consolidando al país como un referente en la cultura del café de calidad.

The World’s 100 Best Coffee Shops se convirtió en la primera clasificación global que reconoce la excelencia en la industria cafetera, evaluando calidad, innovación y experiencia del cliente.

Para su elaboración, más de 200 inspectores en distintos continentesanalizaron miles de cafeterías. Los criterios de selección incluyeron la calidad del café, la habilidad del barista, el ambiente del local, la innovación, la sostenibilidad y la consistencia del producto. Además, se consideraron más de 65.000 votos populares, lo que otorgó un 30% de peso en la decisión final.

Según consingó a Infobae Alexis Zagdañski, dueño de LAB, uno de los cafés argentinos elegidos en este prestigioso ranking, “el proceso de selección de candidatos empezó a mitad del año pasado y fue una hermosa sorpresa encontrarse con ese reconocimiento porque coincidió con los diez años del local. Luego, enterarnos cerca de fin de año pasado que estábamos en el listado de los 100, fue muy hermoso y gratificante".

“Es la primera edición de estos premios y nuestra estrategia fue la misma que tenemos desde hace diez años: intentar hacer el mejor café posible y brindar un servicio siempre a la altura. Tenemos la filosofía de intentar estar siempre a la vanguardia del café de especialidad, un concepto que ya está instalado y que la gente lo entiende y valora”, agregó el propietario de LAB.

Las mejores cafeterías del mundo en 2024

El ranking coronó a Toby’s Estate Coffee Roasters (Australia) como la mejor cafetería del mundo, seguida por Onyx Coffee LAB (EEUU) y Gota Coffee Experts (Austria). La lista refleja una fuerte presencia de establecimientos australianos, estadounidenses y asiáticos, pero también confirma la creciente importancia de América Latina en el mundo del café.

Ranking The World's 100 Best Coffee Shops.jpg. Toby's Estate Coffee Roasters, en Sídney, fue elegida la mejor cafetería del mundo en la primera edición del ranking.

En este contexto, Argentina logró una presencia destacada con seis cafeterías en la selección, evidenciando el crecimiento de su cultura cafetera y su apuesta por el café de especialidad.

Argentina y su crecimiento en el café de especialidad

Argentina siempre fue un país de consumo masivo de café, pero en los últimos años experimentó una transformación hacia la cultura del café de especialidad. Con baristas cada vez más capacitados y una creciente demanda por granos de alta calidad, el país ganó reconocimiento en la escena global.

El ranking incluyó a seis cafeterías argentinas, cada una con su propia identidad y propuesta diferenciada:

Barista Coffee House (puesto 58, Rosario, Santa Fe)

Ranking The World's 100 Best Coffee Shops.jpg Barista Coffee House, la cafetería rosarina se posiciona en el puesto 58 del ranking y es la argentina mejor ubicada.

Ubicada en Rosario, Barista Coffee House logró posicionarse como una de las mejores cafeterías del mundo gracias a su compromiso con la calidad y la formación en el mundo del café. Además de ofrecer una amplia selección de cafés de especialidad, se distingue por su repostería artesanal y cursos de capacitación para otras cafeterías. Su ambiente íntimo y su enfoque en la excelencia han hecho de este café un punto de referencia en la ciudad.

Ninina (puesto 64, Buenos Aires)

Ranking The World's 100 Best Coffee Shops.jpg. Ninina apuesta por ingredientes naturales y una experiencia gastronómica integral.

Con tres sucursales en Buenos Aires, Ninina se convirtió en sinónimo de calidad y autenticidad. Su filosofía se basa en el uso de productos naturales, sin conservantes ni ingredientes artificiales.

Ofrecen una experiencia integral, donde el café de especialidad se complementa con una propuesta gastronómica cuidada, priorizando ingredientes frescos y de estación.

Negro (puesto 82, Buenos Aires)

Ranking The World's 100 Best Coffee Shops.jpg. Negro ofrece un blend exclusivo con granos colombianos y una preparación de alta precisión.

Desde su fundación en 2015, Negro se consolidó como un espacio dedicado a los amantes del café. Su especialidad es el tueste propio, realizado en conjunto con Fuego Tostadores, utilizando granos colombianos seleccionados.

Su blend exclusivo destaca por sus notas dulces y ácidas, con aromas florales y un toque de nuez y melaza. En cada taza, sus baristas expertos buscan ofrecer una experiencia única.

All Saints Cafe (puesto 91, Buenos Aires)

Ranking The World's 100 Best Coffee Shops.jpg. All Saints Café apuesta por la sustentabilidad y la excelencia en cada taza.

Con una filosofía basada en la calidad y el comercio justo, All Saints Café selecciona sus granos de microlotes de origen único, priorizando aquellos con certificaciones orgánicas y sustentables. Su café, puntuado con 84 puntos o más en cata, es tostado bajo los estándares más exigentes. Su enfoque en la fermentación y los distintos métodos de procesamiento garantiza una experiencia única en cada taza, reflejando su compromiso con la excelencia.

Surry Hills Coffee (puesto 94, Buenos Aires y Palma de Mallorca)

Ranking The World's 100 Best Coffee Shops.jpg. Surry Hills está einspirada en Australia y nacida en Buenos Aires.

Inspirada en el vibrante barrio de Surry Hills en Sídney, esta cafetería nació en Buenos Aires en 2019 con la idea de traer la experiencia del brunch australiano a Argentina.

Con un enfoque relajado y minimalista, su propuesta se basa en el uso de productos locales y ecológicos, apostando por una cocina honesta y sostenible. Su éxito la llevó a expandirse a Palma de Mallorca y Miami, consolidándose como un referente internacional.

LAB (puesto 95, Buenos Aires)

Ranking The World's 100 Best Coffee Shops.jpg. LAB además de ser una cafetería, funciona como un laboratorio de café y un centro de formación para baristas y consumidores.

LAB es mucho más que una cafetería: es un laboratorio de café de especialidad. Su objetivo es desarrollar micro lotes exclusivos para el sector gastronómico, garantizando un perfil de tueste óptimo.

Además, desde su Training Center, ofrecen cursos para consumidores y profesionales, para impulsar el conocimiento y la evolución del consumo de café de alta calidad en Argentina.

“Hoy estuvimos en Madrid con nuestra gente recibiendo el premio y fue muy hermoso. No implementamos ninguna estrategia en particular para obtener este reconocimiento porque, básicamente, no sabíamos que estábamos participando. Es la primera edición de estos premios”, afirmó Zagdañski.