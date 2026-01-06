"Un aplauso para este impresentable": escándalo con un grupo folklórico en un festival

Escenario del Festival de Deán Funes, donde la presentación de Los 4 de Córdoba terminó de forma anticipada y generó un fuerte cruce en vivo.

Un cruce inesperado marcó el inicio de la temporada de festivales en Córdoba . El tradicional evento quedó envuelto en una polémica luego de que " Los 4 de Córdoba" fueran interrumpidos antes de completar su presentación, una situación que generó malestar en el escenario y repercusiones inmediatas en el ambiente folklórico.

El episodio ocurrió durante una de las primeras noches del Festival de Deán Funes , en el norte cordobés, cuando el grupo se encontraba interpretando su repertorio ante un público numeroso. Según lo previsto, la agrupación contaba con un tiempo determinado para su show, pero la organización decidió darlo por finalizado cuando todavía restaban dos canciones. La decisión derivó en un tenso intercambio público y dejó expuesta una falla en la coordinación del festival.

La controversia se desató cuando Ariel Muñoz , locutor del festival, subió al escenario para anunciar el cierre de la presentación. No era la primera vez que interrumpía al conjunto durante la noche, lo que profundizó el enojo de los músicos. Desde el escenario, el clima se volvió incómodo y el público fue testigo de un momento poco habitual en este tipo de celebraciones.

Los 4 de Córdoba estallaron en el Festival de Deán Funes El episodio ocurrido en Córdoba reavivó el debate sobre la organización y el manejo de los tiempos en los festivales folklóricos de verano.

El cantante Víctor Hugo Godoy, referente histórico del grupo, expresó su desacuerdo de manera directa. Planteó que el tiempo asignado todavía no se había cumplido y que las interrupciones constantes afectaban el desarrollo normal del espectáculo. El reclamo no apuntó solo al corte final, sino a una sucesión de interrupciones que, según el grupo, les impidieron cantar con continuidad.

A pesar de los intentos del locutor por explicar que cumplía órdenes de la organización y que no definía los tiempos del escenario, la tensión ya estaba instalada. El grupo decidió continuar con su actuación y cerrar con uno de sus temas más reconocidos, en medio de aplausos y gestos de apoyo del público.

El descargo de una trayectoria de 57 años

Tras finalizar la presentación, Godoy volvió a manifestar su malestar, subrayando que en casi seis décadas de carrera nunca habían vivido una situación similar. Para Los 4 de Córdoba, el episodio representó una falta de respeto no solo hacia los artistas, sino también hacia el público que esperaba escuchar el repertorio completo.

El cantante remarcó que el conjunto había respetado los tiempos asignados y que el corte anticipado no tenía justificación artística. También dejó en claro que el enojo no surgió de un capricho, sino de la sorpresa de verse bajados del escenario en plena actuación, algo inédito para una formación con tanta historia en los festivales del país.

El momento tuvo un impacto inmediato porque el grupo forma parte de la programación de otros eventos centrales del verano. De hecho, está previsto que se presente el viernes 9 en una de las noches principales del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

La respuesta del locutor y el debate abierto

Embed

Horas más tarde, Muñoz dio su versión de los hechos en declaraciones a Mira el norte. Explicó que su intervención respondió a indicaciones internas y que, desde su perspectiva, no existió intención de faltar el respeto al grupo. Señaló que aguardaba una señal desde el costado del escenario para habilitar el cierre y que, al no recibirla, la segunda salida pudo interpretarse como un corte deliberado.

El locutor del festival reconoció que el episodio lo afectó en lo personal y que no esperaba una reacción de esa magnitud. También sostuvo que su rol se limita a comunicar decisiones ya tomadas y que no cuenta con potestad para extender o reducir los tiempos de los artistas.