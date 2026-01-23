Una mujer apuñaló al padre de su hijo tras una discusión en Palermo

Un joven de 26 años fue apuñalado tras una discusión en un departamento de Palermo Chico. Por el ataque fue detenida su pareja, imputada por tentativa de homicidio.

El episodio se registró en un edificio ubicado en la intersección de las calles Castex y Salguero, en Palermo Chico . De acuerdo a la información oficial, una discusión entre la pareja derivó en una agresión con arma blanca.

Por causas que aún se investigan, l a mujer atacó al padre de su hijo y le provocó heridas en el tórax y en el brazo izquierdo. La secuencia del hecho se habría iniciado dentro del departamento y, según los primeros datos, habría continuado hasta la vereda del edificio.

Un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad sobre la situación. Minutos más tarde, efectivos se presentaron en la vivienda ubicada en Castex al 3300, donde encontraron al joven con múltiples lesiones y una importante pérdida de sangre.

Ante el cuadro, se solicitó asistencia médica de urgencia. El herido fue trasladado a la clínica Mater Dei, situada a pocos metros del lugar del ataque, donde quedó internado. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su evolución.

La detención de la mujer

En el lugar del hecho, la mujer de 27 años fue demorada y posteriormente detenida por disposición judicial. La causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional N°44, a cargo del juez Carlos Bruniard, con intervención de la Secretaría N°115. Tras las primeras actuaciones, se resolvió imputarla por el delito de “tentativa de homicidio”. La calificación es provisoria y podría modificarse en función del avance de la investigación y del estado de salud de la víctima.

Según trascendió, al momento de ser detenida la mujer habría manifestado que actuó en defensa propia. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas que analiza la investigación judicial. Los investigadores buscan determinar cómo se originó la discusión, cuál fue la dinámica del ataque y si existieron antecedentes de conflictos previos entre la pareja.

Las pericias

Personal de la Policía Científica trabajó en el departamento y en la zona de la vereda para realizar las pericias correspondientes. Entre las tareas se incluyeron el relevamiento del lugar, la recolección de pruebas y el análisis de rastros que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

Otro de los puntos bajo análisis es el origen del llamado al 911. De manera preliminar, trascendió que la comunicación habría sido realizada por la propia agresora, aunque este dato no fue confirmado y continúa siendo investigado.

La situación del menor y próximos pasos

Fuentes policiales indicaron que el hijo de la pareja no se encontraba presente al momento del ataque y que en los partes oficiales no figura mencionado ningún menor involucrado en el hecho.

En las próximas horas, la mujer detenida deberá comparecer ante la Justicia para prestar declaración. En paralelo, se aguarda la evolución del joven herido y el avance de las pericias para definir los próximos pasos procesales en la causa.